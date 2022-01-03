Запретные слова для своих детей

Все родители мечтают видеть своего ребенка здоровым и счастливым, поэтому желают ему только добра.
Воспитание – нелегкая задача, и многие взрослые совершают ошибки по отношению к малышу: в общении с ним, в своем поведении. Не зря говорят, что дети нас не слышат, а смотрят на нас. Почему же с чужими ребятишками мы не так строги, а, наоборот, приветливые, добрые, отзывчивые?! Словом, можно ранить, обидеть, оскорбить, особенно это касается маленьких жителей нашей планеты. А если они услышат это от своих родных, которые являются примером и поддержкой, то это станет непоправимой ошибкой для взрослых и травмой для детей.
Запугивание выдуманными персонажами
Каждый раз, когда у ребенка начинается истерика, особенно, если это происходят на глазах у большой толпы, родители пытаются быстрее остановить ее любыми способами.
Одним из таких является запугивание полицией, доктором с уколом, Бабой Ягой и другими лицами: «Не прекратишь плакать, придет Бабайка и заберет тебя», «Не будешь слушаться, тебя заберет полиция» и другие фразы. Многие считают, что такие слова не представляют угрозу своему малышу, но это не так. Взрослый, таким образом, показывает, что есть персонажи сильнее их, и при малейшей опасности, они не смогут помочь. Вместо запугивания своего чада, следует показать, что вы его прекрасно понимаете, но вам такое поведение не нравится, потому что так поступать некрасиво: «Здесь нельзя кричать (прыгать, бегать и т.д.)».
Угрозы в адрес ребенка
Сами того не замечая, родители могут на эмоциях воскликнуть: «Оставим тебя одного!», «Отдадим тебя бабушкам (дедушкам, дядям и т.д.)». От таких фраз у вашего чада может сложится впечатление, что он не нужен маме и папе, а значит не нужен никому. В результате у него будут возникать сложности в обществе и сформируется низкая самооценка. Во время детской истерики лучше сказать другие слова: «Я не хочу ссорится и пойду полежу (отдохну, выйду в соседнюю комнату). Когда перестанешь проливать свои слезы, присоединяйся ко мне».
Дети – отражение взрослых
Это далеко не все слова, которые могут подавлять личность ребенка. Малыши всегда чувствуют любовь и ненависть, заботу и равнодушие. Те, кого в детстве любили, уважали, не унижали и не оскорбляли, вырастут добрыми и любящими. Каждое слово может ранить любимое чадо, поэтому эмоции нужно отбрасывать в сторону и здраво рассуждать в отношении к нему.
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