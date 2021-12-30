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Почему критикуют ярмарки детского тщеславия

Почему критикуют ярмарки детского тщеславия

Конкурсы красоты для детей проводятся очень давно. И все это время их критикуют. Например, недавно осуждению подверглась британка Роксана Мосс: она одела своих дочерей в откровенные наряды, пытаясь произвести впечатление на жюри одного из шоу.

Век ребенка


Считается, что первый конкурс красоты для девочек состоялся в 1921 году в одном из самых азартных городов на восточном побережье Северной Америки — Атлантик-Сити. Это не самое подходящее для воспитания ребенка место: набережная расцвечена зазывными огнями казино, увеселительных заведений, клубов, торгово-развлекательных центров…

Детский конкурс красоты провели в одном из отелей, чтобы поразвлечь туристов. Через несколько лет инициативу подхватили и в других крупных городах США.

В 1960-х началась эпоха конкурса «Маленькая Мисс Америка» (The Little Miss America). Первый прошел в парке аттракционов Palisades Amusement Park в Нью-Джерси. В конкурсе участвовали подростки в возрасте от 13 до 16 лет.

Почему критикуют ярмарки детского тщеславия

Юная конкурсантка на шоу в июне 1949 года в Германии

Индустрия детской красоты превратилась в прибыльный бизнес с многомиллиардным оборотом. Всего в мире в год проводится до 250 тысяч разных тематических конкурсов для детей.

Жертва популярности


В декабре 1996 года случилась трагедия.
Была убита шестилетняя королева красоты Джонбенет Рэмси: ее ударили по голове и задушили. Это произошло в штате Колорадо. Убийц так и не нашли.

СМИ обрушились с критикой на детские конкурсы красоты. По мнению многих, Джонбенет погибла из-за того, что выходила на сцену.

В 2001 году вышел документальный фильм «Живые куклы: как из детей делают королев красоты». Лента получила «Эмми» в номинации «Выдающееся достижение в монтаже документальной программы».


Брокколи для малышки


Сейчас в детских конкурсах красоты участвуют как девочки, так и мальчики. Родители особенно отмечают положительное влияние конкурсов на застенчивых детей, привыкших держаться за мамину юбку. Подготовка к шоу и постановка номеров заставляют ребенка раскрыться, поверить в свои таланты. Правда, малыш, чьи старания не оценили судьи, может получить психологическую травму.

После того как корону водружают на хорошенькую головку с накладными локонами, ребенок оказывается в центре внимания СМИ и поклонников подобных конкурсов. Как и в модельном бизнесе, девочки соблюдают диету (несмотря на нынешнюю популярность формата plus size). Но для растущего организма ограничения в еде могут создать серьезные проблемы.

Многие участницы шоу страдают от анорексии и других нарушений питания. На фоне постоянной борьбы с самой собой возможно возникновение депрессии, других психических отклонений.

Почему критикуют ярмарки детского тщеславия

Коронованная Кристина Кашман на своем троне, 1979 год

Пошли на уступки


Детские конкурсы красоты постоянно критикуют за ненатуральный вид участников: девочкам красят волосы, отбеливают зубы, наносят макияж, спрей для загара, проводят множество других косметических манипуляций. В ответ на это была создана альтернатива формату glitz («блеск», «показная пышность»). На конкурсах natural («естественный») визажисты не злоупотребляют пудрой и тенями.

Сценарий у каждого конкурса свой, но обычно мероприятие открывается знакомством с участницами. Девочки представляются публике, выполняют «проход» (beauty walk), показывают себя в костюмах, масках, купальниках, вечерних платьях, исторических нарядах и так далее.

Волосы становятся сухими из-за укладок, поэтому девочек ведут к стилистам, которые делают лечебные увлажняющие маски и другие косметические процедуры. Малышки занимаются много месяцев с персональными тренерами, репетируют дома. Их учат танцевать, ходить по сцене и подиуму, сохранять спокойствие и присутствие духа.


Проявили фантазию


Скандалы вокруг морали детских шоу и споры о внешнем виде, допустимом для девочек, не утихают по сей день.

29-летняя Роксана Мосс мечтает превратить своих юных дочерей в настоящих принцесс. Десятилетние близняшки уже профессионально пользуются макияжем и завивают друг другу волосы. Стелла и Стар выходят на сцену в костюмах чирлидеров или танцовщиц, в перьях и бикини.

Когда девочки из британского графства Гэмпшир в очередной раз явились публике в коротких топах и просвечивающих трико, общественность высказала свое «фи».

«Однажды я надела на них костюмы в стиле певицы Мадонны, и все говорили, что это просто недопустимо. Но чтобы произвести впечатление на судей, нужна оригинальность. Столько всего уже было испробовано, поэтому необходимо искать новые идеи, более эффектные», — говорит Роксана.

Скандал скандалу рознь


Досталось недавно и жительнице британского графства Саут-Йоркшир 28-летней Сами Башелл. Соцсети обрушились на нее с критикой за то, что она обрызгала свою трехлетнюю дочь Хэйли Мэй спреем для загара с ног до головы, сделала ребенку яркий макияж и накладные ногти. Сами Башелл пришла на местную телепередачу This Morning, чтобы оправдаться. По ее мнению, в увлечении конкурсами красоты нет ничего предосудительного.

Она сообщила, что ежегодно тратит порядка 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 6,8 тысячи долларов) на подготовку и участие в шоу. Ее дочь носит одежду лишь именитых дизайнеров. Но соцсети остались непреклонны. Сами Башелл обвиняли в эгоизме, безвкусице и жестоком обращении с ребенком.

Трудно сказать, идут на пользу или вредят мамам и их малышам эти ярмарки детского тщеславия. Наверное, бывает по-разному.

Элиза Таян

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