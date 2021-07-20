Многолетние цветы, которые не надо выкапывать на зиму

Хорошие новости для обладателей клумб с многолетниками – некоторые виды любимых цветов не нужно выкапывать на зиму и хранить в теплом помещении. Сегодня мы расскажем о самых популярных многолетних растениях, которые успешно зимуют в открытом грунте.

Большинство популярных многолетников, которые растут на даче (георгины, гладиолусы, канны, восточные, азиатские, трубчатые и американские лилии, клубневые бегонии, анемоны и фрезии) – это выходцы из южных и влажных стран и им в принципе незнакомо состояние покоя и зимняя "спячка". Если вы оставите их зимовать на участке, они непременно погибнут. Поэтому клубни и луковицы таких цветов каждую осень выкапывают и хранят в подвале до весны.

Однако есть целая группа не менее популярных многолетников, которые успешно адаптировались к нашим суровым зимам своими силами или благодаря мастерству селекционеров. Эти растения не нуждаются в ежегодной выкопке и хранении в теплых помещениях. Некоторые виды успешно переносят холода, даже не сбрасывая листву. Сегодня мы поговорим о тех многолетниках, которые "зимуют" на наших участках и при этом сохраняют способность к цветению в следующем сезоне.

Пион

Цветущий красавец пион всегда ассоциируется с каникулами и началом самого лучшего времени года – лета.

У древовидных пионов в октябре связывают побеги и мульчируют приствольные круги торфом, а с наступлением холодов кусты укрывают спанбондом, мешковиной или лапником. Травянистые пионы в укрытии не нуждаются. С наступлением осени достаточно обрезать старые побеги до уровня земли, а почки возобновления окучить торфом или компостом. Если ожидаются поздние или возвратные заморозки, то молодые экземпляры можно укрыть еловым лапником или сухой листвой.

Лучше всего высаживать пионы в почвы с нейтральной или щелочной реакцией (суглинок или глина). Растение нужно защищать от сильных ветров и выбирать для него открытое, солнечное место. Главные удобрения для пионов – это навоз и коровяк.

Роза

Самый популярный и неоднократно воспетый поэтами цветок на самом деле не такой нежный, каким кажется. Розы благополучно растут и в Сибири, и на Крайнем Севере. Шиповники, или видовые розы, являются самыми устойчивыми к морозам и выведенные на их основе декоративные сорта унаследовали эту особенность. Если видовые розы используются в качестве подвоя для культурных сортов, то такие растения можно не укрывать на зиму – они противостоят как морозам, так и перепадам температуры. Все остальные виды и сорта роз нужно укрывать лапником, спанбондом или опавшими листьями.

Многолетняя астра

Эти многолетники-"звездочки" иногда называют "морозками". Они надолго "поселяются" на одном месте и чаще всего на участках встречаются высокорослые и среднерослые роста любых оттенков: розового, лилового, сине-фиолетового. Многолетние астры нуждаются в питательном грунте без застоя воды и полутени. Почва для них может быть почти любой: в меру плодородной, хорошо дренированной и с низкой кислотностью.

Астры хорошо отзываются на подкормки органикой, а раз в 3-5 лет их нужно выкапывать, делить и рассаживать, иначе цветочки мельчают и утрачивают декоративность. Рекомендуем выбирать астры поздних сортов – именно в пустом осеннем саду они становятся настоящими "королевами бала" и не боятся первых и последующих заморозков.

Лилейник

Это растение для "интеллигентных лентяев" и всех ценителей прекрасного. У лилейника длительный период цветения, цветы могут быть любой окраски, формы и размера. Лилейники могут цвести на одном месте до 10 лет и не теряют декоративности. Зимой лилейнику достаточно естественного снежного покрова, а дополнительно укрывать нужно только молодые саженцы первого года.

Лилейники часто высаживают для подавления роста сорняков и просто для украшения. Растение плохо себя чувствует на участках с близким расположением грунтовых вод и под прямыми солнечными лучами. Для посадки следует выбирать нейтральные или слабокислые субстраты, богатые органикой и слегка рыхлые и влажные.

Турецкая гвоздика

Неуловимый аромат и яркие соцветия этого растения с каждым годом привлекают внимание все большего количества дачников. При этом "южная гостья" очень устойчива к холодам, ее можно высаживать ранней весной и любоваться цветением до поздней осени. Учитывайте, что турецкая гвоздика жадно поглощает солнечный свет, поэтому и место для ее посадки можно подбирать соответствующее.

Хотя это и многолетник, опытные цветоводы предпочитают раз в два года обновлять растения для возобновления цветоношения. Никаких особенных условий для выращивания турецкой гвоздики не требуется, достаточно лишь вносить комплексные удобрения и с наступлением весны сгребать с посадок снег, чтобы кустики не намокали и не прели.

Ирис

Увидеть ирисы (или, как их иногда называют, "осколки радуги") можно на любом континенте, за исключением Антарктиды. По красоте и изяществу цветков они не уступают орхидеям, а на клумбах растут и цветут гораздо успешней. Ирисы очень светолюбивы, попадая в тень, они перестают цвести и теряют привлекательность. Почва для ирисов должна быть нейтральной, легкой, не "перекормленной" свежим навозом и другими удобрениями.

Растения легко зимуют в открытом грунте, особенно на суглинках. Главное – это защитить их от холодных зимних ветров и следить за тем, чтобы не загнивала корневая система. Иногда ирисы нуждаются в пересадке, которую нужно проводить раз в 3-4 года.

Примула

Примулы считаются символом начала новой жизни и счастья. Именно они ранней весной радуют дачников яркими красками. Полностью примулы раскрываются в полутени, на рыхлых и питательных почвах с нейтральной кислотностью. Интересная особенность – на зиму примулам даже не нужно обрезать листья, естественное "одеяние" защищает растение от холодов.

Многие виды примул остаются вечнозелеными даже под снежным покровом. Удалять старые листья следует весной, когда им на смену приходят молодые листочки. Растущие в контейнерах примулы лучше убрать в помещение, в котором дневная температура будет не выше 20°C, а ночная – не ниже 13°C.

Рудбекия

Этот "карнавальный" многолетник рекомендуют выращивать всем начинающим цветоводам. Его отличают неприхотливость, морозоустойчивость и возможность срезки цветков, которые долго стоят в букете. Рудбекия отлично смотрится в затененных местах, в составе других цветочных композиций.

Растение лучше высаживать на глинистых, удобренных перегноем почвах. В конце августа – начале сентября рудбекия отцветает, и нужно срезать все стебли на высоту до 10 см. После этого внесите в почву комплексное органическое или минеральное удобрение и тогда на зиму растение можно не укрывать.

Эхинацея

Растения рода Эхинацея обладают лекарственными свойствами и считаются одними из самых неприхотливых астровых культур. Они вырастают на высоту до 1 м и цветут на протяжении всего лета, радуя владельцев дачных участков разноцветной "радугой" оттенков. Эхинацею можно высаживать как в открытом месте, так и в слегка затененном. Она без последствий переносит высокие и низкие температуры воздуха, частые дожди и скудные почвы.

Эхинацею минуют болезни и вредители, поэтому на участке она растет долгие годы. Укрывать на зиму следует только растения первого года – они могут вымерзнуть даже в сравнительно мягкую зиму.

Астильба

В отличие от описанных выше многолетников, астильба хорошо растет на влажных почвах, вблизи водоемов и в регионах с частыми осадками. Почва должна быть богата перегноем, а участок для посадки следует притенять. Если вы высадили астильбу в солнечном месте, ее следует регулярно поливать и мульчировать для сохранения влаги. Прополка клумбе с астильбой не нужна, поскольку корневая система растения подавляет рост сорняков.

В конце дачного сезона срежьте стебли астильбы до основания. У некоторых сортов корни могут прорастать из почвы и оголяться, поэтому их присыпаются торфом или почвой с участка.

Флокс

Флоксы бывают нескольких видов, но все они отличаются декоративными качествами, теневыносливостью, простотой ухода и тем, что их легко формировать и обрезать. Оптимальная почва для флоксов – легкий суглинок. Клумба с флоксами должна хорошо освещаться и быть защищенной от ветров. Все, что нужно для успешного выращивания этой культуры – периодическое рыхление почвы и прополка сорняков. Под зиму можно окучить растение слоем навоза или перегноя толщиной около 10 см, чтобы защитить почки от вымерзания.

Хризантема

Эти восточные красавицы цветут с конца лета и до первых заморозков даже в самом негостеприимном климате. Хризантема – классическое растение короткого светового дня. Известно огромное количество сортов хризантем, которые различаются по форме, размерам и окраске цветков.

Требования к агротехнике у хризантем самые простые: солнечное место, защищенное от ветра, с хорошим дренажем и слабокислой почвой. Перед наступлением морозов надземную часть растения удаляют, оставляя пенек высотой 10 см. Над ним насыпают холмик из торфа или земли высотой 20 см.

Люпин

Представители семейства бобовых, к которым относится люпин ("волчьи цветы"), не только красиво цветут, но также дают большое количество зеленой массы, а их зерно богато белком. Многолетние разновидности отличаются скороспелостью и развитой корневой системой. Лучше всего растение развивается на супесчаных и суглинистых почвах. После цветения люпин нередко используют в роли зеленого удобрения. Помните, что люпин плохо переносит резкие колебания температуры, зато выдерживает заморозки до –10°C.

Крокосмия

Монтбреция (второе название которой крокосмия) – это последний летний "взрыв", который напоминает о скором наступлении осени. Элегантно изогнутые соцветия напоминают язычки пламени и огненные звездочки. Они долго сохраняют свой первоначальный цвет в составе миксбордеров и букетов.

Зимостойкость растения зависит от конкретного сорта, в частности, чем крупнее цветки, тем хуже крокосмия переносит заморозки. Крупноцветковые сорта не приспособлены для зимовки в условиях средней полосы без укрытия. Чтобы избежать подмерзания, луковицы следует заглублять в почву на 30-40 см. После первой зимовки растение адаптируется и в дальнейшем в укрытии не нуждается.

Водосбор (аквилегия)

Это изящное растение с толстым стержневым корнем вырастает до 100 см в высоту. Аквилегия, или орлик, отличается неприхотливостью и может расти как в полутени, так и на увлажненных почвах с хорошей аэрацией. Спустя 3-4 года после высадки цветки мельчают, и растение нужно омолаживать. Поливать аквилегию следует обильно (дождеванием) и подкармливать в основном мочевиной и Агриколой.

К середине октября обрежьте все стебли растения до основания и оставьте небольшие пеньки высотой 2-3 см. Если осенью прогнозируются заморозки, прикройте места срезов лапником.

Клематис

Это самая популярная разновидность красивоцветущих лиан. Изначально они не были приспособлены к зимовкам в средней полосе, но селекционеры вывели морозостойкие и выносливые сорта. Наиболее популярным методом посадки сейчас считается заглубление центра кущения на 15 см ниже уровня грунта. Еще одна маленькая хитрость опытных владельцев клематисов – высаживание цветов вдоль стен домов или оград.

Мороз является надежным союзником клематиса и оберегает его от вредителей, а также способствует развитию у растения фазы глубокого покоя. Не спешите обрезать клематисы, особенно верхние части побегов и листья – питательные вещества уходят из них постепенно, и лишь при приближении температуры окружающей среды к 0°C растение можно укоротить.

Очитки

Низкорослые травянистые кустарники и полукустарники, к которым относятся очитки, встречаются в любой точке земного шара. В садах средней полосы чаще других растут очиток линейный, очиток лозовидный и очиток белый. Этим уникальным растениям ничего не стоит облюбовать даже участки с каменистой почвой. Два обязательных требования к выращиванию очитков – солнечное место и почва с умеренной влажностью. При посадке в лунку добавляйте песок и золу, а в качестве подкормки используйте навоз.

Все луковичные первоцветы

В частности, это крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, пролески, пушкинии и т.д. Их можно выкопать после цветения, но осенью надо обязательно высадить снова, чтобы ранней весной они порадовали вас очаровательными цветками.

Общее правило посадки – глубина, равная тройной высоте луковицы. В тяжелой глинистой почве можно высадить луковицу чуть ближе к поверхности, а в легком песчаном грунте – на пару сантиметров глубже, чем рекомендуется. Если растение в течение 3-5 лет росло на одном месте, его обязательно нужно пересадить.

Перезимовать описанные луковичные могут и без укрытия. Обычно их мульчируют торфом, компостом, древесной стружкой или корой. Если зима выдалась морозная и бесснежная, то дополнительно можно прикрыть посадки сухими листьями, хвоей или соломой.

Крокусы

Нарциссы

Тюльпан

Мускари

Теперь вы знаете, какие многолетники успешно могут перенести холода умеренной полосы. Большинство растений гораздо выносливее, чем может показаться, и от вас потребуется минимум усилий по уходу за ними и содержанию их в тепле.

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