В Барселоне строятся многоквартирные контейнерные дома, признанные ЕС лучшим социальным решением

Вопреки широко распространенному мнению, контейнерные дома, плотно вошедшие в жизнь многих стран, не обязательно должны быть частными строениями, находящимися далеко от центра городов. В Барселоне, например, начали уникальный эксперимент, призванный снизить острую нехватку социального жилья за счет быстровозводимых, адаптируемых зданий, в основе конструкции которых как раз и находятся старые грузовые контейнеры.
В Барселоне строятся многоквартирные контейнерные дома, признанные ЕС лучшим решением для социального строительства (проект APROP, Испания). | Фото: innovationorigins.com.
Прогуливаясь по историческому центру Барселоны, который уже давно стал настоящей туристической меккой для путешественников, меньше всего ожидаешь увидеть контейнерные дома, ведь такого рода строения, как правило, находятся как минимум в далеких пригородах. Но это не мираж и не обман здания, многоэтажные контейнерные дома действительно существуют и построены между улицами Nou de Sant Francesc и Josep Pijoan, недалеко от всемирно известной улицы Рамбла. И появились они здесь не просто так, а стали результатом деятельности городских властей, нацеленной на реализацию муниципальной программы APROP (Временное жилье для жителей близлежащих районов или APROP), инициированной Департаментом социальных прав при городском совете.
Обилие подержанных контейнеров вдохновило на строительство многоквартирных домов, предназначенных для социально незащищенных групп, оставшихся без жилья после реконструкции исторических кварталов (порт Барселоны).
Учитывая возраст исторических районов Барселоны и их строений, неудивительно, что многие из них включены в программу реконструкции, а это значит, что жилые здания требуют расселения. Как правило, в старом жилом фонде (из-за ветхости строений они не очень популярны среди большинства граждан) проживают не очень состоятельные горожане, которых нужно обеспечить жильем, поскольку после реконструкции обновленные квартиры им будут не по карману. Обновленные или построенные заново дома попросту переводят в разряд элитных резиденций и продают тем, кто в состоянии заплатить немалые деньги за то, чтобы жить в историческом центре города или открыть свой бизнес.
Для строительства контейнерного дома хватило небольшого участка земли в исторической части Барселоны (проект APROP, Испания). | Фото: innovationorigins.com.
Преимущество контейнерных домов заключается в их мобильности, адаптивности и возможности трансформации на производственных площадях (проект APROP, Барселона). | Фото: spanjevandaag.com.
Именно эту ситуацию и пытались разрешить власти Барселоны, внедряя проекты временного жилья, где бы попавшие в безвыходную ситуацию горожане могли найти пристанище, не покидая привычного района. А чтобы обеспечить хоть небольшое количество нуждающихся, был разработан неожиданный проект, предусматривающий использование списанных морских контейнеров, из которых собрали многоквартирные жилые дома на небольших участках земли, уплотняя имеющиеся пространства. Поскольку для такого рода строений имеются упрощенные процедуры утверждения, при этом они сами по себе являются самонесущими и устойчивыми системами, не требующими основательных котлованов под фундаменты (при этом модульную конструкцию можно штабелировать до 10 уровней и расширять до бесконечности), более экономичны и экологичны, чем традиционные дома, становится понятно, почему выбор остановили именно на контейнерах. Тем более, что с приобретением этого вида тары проблем не возникает, ведь Барселона –крупный портовый город и такого добра здесь с избытком.
На согласование, проектирование и строительство 5-этажного контейнерного дома ушло 9 месяцев вместо 5-7 лет при традиционном возведении социального жилья (проект APROP, Барселона). | Фото: livinginacontainer.com.
Контейнерный дом облицевали панелями из поликарбоната, что позволило обеспечить более комфортный микроклимат внутри квартир (проект APROP, Барселона).
Еще одним плюсом является мобильность контейнерных конструкций, которые легко можно установить и демонтировать без проблем, не оставив груду строительного мусора. При этом их не обязательно утилизировать, обустроенные контейнеры можно перевезти на новое место и собрать заново, закрепив лишь с помощью механизма поворотного замка, который обычно используется для их закрепления на борту грузовых судов. В случае с социальными многоквартирными контейнерными домами Барселоны, то и их обустройство стало главным бонусом для организаторов, поскольку вести затяжное строительство в исторической части города, да еще на крошечном клочке земли – непозволительная роскошь.
Оболочка из поликарбоната замаскировала индустриальный стиль, придав зданию более презентабельный вид (проект APROP, Барселона).
План-чертеж распределения жилого пространства в контейнерном доме (проект APROP, Барселона). | Фото: spanjevandaag.com.
По сведениям редакции Novate.ru, первый жилой дом из морских контейнеров был спроектирован командой разработчиков из Eulia Architecture, испанским архитектором Яйсой Терре и дизайнерским сообществом Straddle3. Подрядчики же преобразовали контейнеры, адаптировали их под жилые модули на территории своих мастерских. За три месяца контейнеры для первого дома были готовы к заселению на 85 % (включая звуко-теплоизоляцию, внутреннюю отделку и все столярные работы). Всего на строительство контейнерного дома ушло 9 месяцев, хотя при других условиях пришлось бы потратить от пяти до семи лет.
Нижний этаж является общественной зоной (проект APROP, Барселона).
В каждой квартире имеется собственный балкон с видом на исторический квартал (проект APROP, Барселона). | Фото: livinginacontainer.com.
Оставалось лишь закрепить контейнеры на выделенном месте и установить полупрозрачный фасад из поликарбоната, который придал жилому комплексу презентабельный вид, обеспечил выравнивание участка, а также стал разделителем между городской средой и внутренним пространством. Отступающие от строения панели, обеспечивают и естественное затенение, и перекрестную вентиляцию в каждой квартире, которые удалось обустроить в компактном жилом доме на четырех этажах.
В контейнерном доме на улице Ноу-де-Сан-Франсеск под номером 8 предусмотрено 12 жилых помещений: 8 квартир-студий площадью 30 кв. метров и 4 двухуровневые квартиры 60 кв. м, предназначенные для семей из четырех человек.
В контейнерном доме обустроено 12 благоустроенных квартир (проект APROP, Барселона).
Счастливчиков ждут светлые студии, где можно будет пожить от 6 месяцев до 2 лет (проект APROP, Барселона). | Фото: ajuntament.barcelona.cat.
Каждая квартира вне зависимости от размера имеет все необходимое для комфортного проживания людей, лишившихся жилья из-за реконструкции старых кварталов. Квартиры, полностью готовые к заселению, предусматривают: гостиную, кухню, ванную комнату, одну или две спальни и кладовую (последние два пункта применимы к двухуровневым квартирам). Все они подключены к городским коммуникациям, так что жильцы не будут лишены привычного комфорта. Что касается мест общего пользования, то нижний этаж отдан под организацию прачечной, мастерской, зоны отдыха, имеется даже мини-сад для самостоятельного выращивания зелени, пряных трав или цветов.
Квартиры-студии пусть и не совсем просторные, но для тех, кто может остаться на улице, являются настоящим спасением (проект APROP, Барселона).
Примечательно: На первых порах власти планируют обеспечивать жильем, пострадавших от джентрификации, предусматривающей реконструкцию исторических/непрестижных городских кварталов, в результате которой вытесняются жители (арендаторы, творческая элита и т. д.), а их занимают люди среднего и высшего класса. Квартиры будут предоставляться тем, кто не может самостоятельно оплачивать аренду, но до реконструкции жил в этом районе (владельцам квартир предложена компенсация или новое жилье). Социальным жильем смогут воспользоваться от 6 месяцев до двух лет, но многие предполагают, что эти сроки так и останутся на бумаге.
После реализации первого проекта в Барселоне началось строительство 7-этажного контейнерного дома (проект APROP, Испания). | Фото: arquitecturaviva.com.
Программа APROP призвана предложить быстрое и эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации, вызванные нехваткой жилья (проект APROP, Барселона). | Фото: gabarcelona.com.
Второй контейнерный дом, построенный строительной компанией Calaf SL, уже также построен и готов к заселению. Он расположен в непосредственной близости от Музея дизайна Барселоны и символической башни Торре Глорис Жана Нувеля, в районе, который местные жители называют «невралгической точкой», поскольку в последнее время он переживает интенсивную городскую и экономическую трансформацию. Этот контейнерный дом был возведен за 26 недель, он также на пустующем клочке земли, непригодном для традиционного строительства. Новое здание с броским экстерьером состоит из семи этажей, каждый из которых собран из десяти 40-футовых контейнеров, сваренных между собой по углам, что позволило создать компактный статичный объем. Всего в доме 42 квартиры, 35 из которых с двумя спальнями (помимо кухонь, гостиных и ванных комнат), а остальные семь – с одной. Контейнерный дом рассчитан на проживание 110 человек, при этом 50% квартир будут предназначены для людей, испытывающих острую потребность в жилье, а остальные 50% – для нуждающихся молодых людей в возрасте до 35 лет.
Более масштабный контейнерный дом построили всего за полгода (проект APROP, Барселона). | Фото: urbannext.net.
Второй контейнерный дом рассчитан на проживание 110 человек (проект APROP, Барселона). | Фото: gabarcelona.com.
Кстати сказать, инициативу Барселоны заметили не только в Испании, Европейский Союз, в большинстве странах которого ситуация с социальным строительством ничем не лучше, присудил городу награду New European Bauhaus за инновационный дизайн общественного жилья. По своей сути, премия направлена на повышение экологичности и устойчивости без потери стиля и красоты, чего с успехом смогли добиться разработчики в первом и во втором проектах.
Жильцов нового дома ждут благоустроенные квартиры в том же районе, где они проживали до начала реконструкции (проект APROP, Барселона). | Фото: arquitecturaviva.com.
После всех подсчетов и исследований контейнерных многоэтажек и жизни в них, программу APROP по достоинству оценили учреждения и организации Барселоны. Помимо социальной составляющей, впечатляют и низкий уровень выбросов CO₂, и использование альтернативных источников энергии (солнечные панели), и продуманная естественная вентиляция, и обеспечение достаточным количеством естественного освещения внутренних помещений, и высокие звукоизоляционные показатели. На волне вдохновения муниципальные власти расширили рамки программы APROP. Планируется, что в течение следующих нескольких лет в Барселоне (в Готическом квартале, Глориас и Кан Бальо) будет построено около 4 тыс. контейнерных квартир с такими же характеристиками. По сведениям авторов Novate.ru, несколько городов из других стран мира (Ванкувер, Копенгаген, Лондон, Амстердам и др.) боролись за возможность включения подобных предложений в свои городские районы.
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