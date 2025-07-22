В Барселоне строятся многоквартирные контейнерные дома, признанные ЕС лучшим социальным решением

В Барселоне строятся многоквартирные контейнерные дома, признанные ЕС лучшим решением для социального строительства (проект APROP, Испания). | Фото: innovationorigins.com.

Обилие подержанных контейнеров вдохновило на строительство многоквартирных домов, предназначенных для социально незащищенных групп, оставшихся без жилья после реконструкции исторических кварталов (порт Барселоны).| Фото: calafconstructora.com.

Для строительства контейнерного дома хватило небольшого участка земли в исторической части Барселоны (проект APROP, Испания). | Фото: innovationorigins.com.

Преимущество контейнерных домов заключается в их мобильности, адаптивности и возможности трансформации на производственных площадях (проект APROP, Барселона). | Фото: spanjevandaag.com.

На согласование, проектирование и строительство 5-этажного контейнерного дома ушло 9 месяцев вместо 5-7 лет при традиционном возведении социального жилья (проект APROP, Барселона) . | Фото: livinginacontainer.com.

Контейнерный дом облицевали панелями из поликарбоната, что позволило обеспечить более комфортный микроклимат внутри квартир (проект APROP, Барселона).

Оболочка из поликарбоната замаскировала индустриальный стиль, придав зданию более презентабельный вид (проект APROP, Барселона).

План-чертеж распределения жилого пространства в контейнерном доме (проект APROP, Барселона). | Фото: spanjevandaag.com.

Нижний этаж является общественной зоной (проект APROP, Барселона).

В каждой квартире имеется собственный балкон с видом на исторический квартал (проект APROP, Барселона). | Фото: livinginacontainer.com.

В контейнерном доме обустроено 12 благоустроенных квартир (проект APROP, Барселона).

Счастливчиков ждут светлые студии, где можно будет пожить от 6 месяцев до 2 лет (проект APROP, Барселона). | Фото: ajuntament.barcelona.cat.

Квартиры-студии пусть и не совсем просторные, но для тех, кто может остаться на улице, являются настоящим спасением (проект APROP, Барселона).

После реализации первого проекта в Барселоне началось строительство 7-этажного контейнерного дома (проект APROP, Испания). | Фото: arquitecturaviva.com.

Программа APROP призвана предложить быстрое и эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации, вызванные нехваткой жилья (проект APROP, Барселона). | Фото: gabarcelona.com.

Более масштабный контейнерный дом построили всего за полгода (проект APROP, Барселона). | Фото: urbannext.net.

Второй контейнерный дом рассчитан на проживание 110 человек (проект APROP, Барселона). | Фото: gabarcelona.com.

Жильцов нового дома ждут благоустроенные квартиры в том же районе, где они проживали до начала реконструкции (проект APROP, Барселона). | Фото: arquitecturaviva.com.