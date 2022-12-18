Дом-невидимка, спрятанный в скалистом греческом ландшафте

На берегу Эгейского моря завершилось строительство уникального дома, интегрированного в скалистый мыс острова Серифос, парящего чуть выше уровня моря. Особняк-невидимку надежно спрятали в холмистом ландшафте не просто так, архитекторы постарались найти надежное укрытие от сильных ветров, которые буйствуют в этом районе. Несмотря на то, что дом создан без внешней формы, его особенная планировка позволила обеспечить восхитительные виды из окон.
Завершилось строительство дома-невидимки, спрятанного в скалистом греческом ландшафте (Ncaved House, о-в Серифос).
На склоне уединенной скалистой бухты греческого острова Серифос дизайнерская студия Mold Architects завершила строительство подземного особняка Ncaved House. Архитекторам удалось интегрировать в скальную породу трехэтажное жилище площадью 360 кв. м так, что из некоторых точек отличить его от склона нереально. Проектная группа такое необычное расположение объясняет тем, что на побережье Эгейского моря, в районе острова Серифос очень часто дуют сильные северные ветры.
Подземный особняк Ncaved House не имеет классического фасада (о-в Серифос, Греция).
Именно это обстоятельство и стало причиной того, что жилище не имеет внешних форм и состоит лишь из нескольких объемных структур, заметных только из-за наличия оконных и дверных проемов и установленных козырьков над ними. Благодаря такой маскировке трехэтажный особняк не нарушает холмистый ландшафт и не закрывает вид на бескрайние морские просторы.
Так выглядит резиденция, интегрированная в скалистый ландшафт бухты с высоты птичьего полета (Ncaved House, Греция).
Авторы проекта создали трехмерную «шахматную доску» из каменных стен, ставших продолжением холма, зависшего над морем и пустот, в которых и созданы жилые пространства. А смещение уровней дома относительно центра сооружения усиливает перспективу и обеспечивает внутренние помещения более обширным обзором. Такое интегрирование помогло создать не только особенный визуальный эффект, оно одновременно выполняет естественные изолирующие функции, позволяющие поддерживать внутри особняка относительно стабильную температуру в любое время года.
План-чертеж дома, созданного в глубине скалы (Ncaved House, о-в Серифос).
Если смотреть на дом со стороны утеса, его заметить невозможно (Ncaved House, о-в Серифос). | Фото: archdaily.com.
Чтобы добиться такого результата, строителям пришлось удалять обширную часть скалистого ландшафта и создавать склон заново, формируя жилые пространства. По этой причине в интерьере дома-невидимки можно увидеть обилие натурального камня и бетона, которые и удерживают движение породы внутри сооружения.
Лестница, ведущая вдоль резиденции Ncaved House (о-в Серифос, Греция).
Для того чтобы «облегчить» внешний облик дома, ставший продолжением каменных глыб, использовали обильное остекление фронтальной части здания. Панорамные окна от пола до потолка открываются на всю длину, что обеспечивает беспрепятственное проникновение солнечного света и позволяет циркулировать воздух. С этими функциями прекрасно справляются и стеклянные раздвижные двери, установленные в подземном особняке Ncaved House.
Огромные окна и прозрачные двери позволяют проникать солнечным лучам вглубь подземных помещений (Ncaved House, о-в Серифос). | Фото: thegreekfoundation.com.
Учитывая, что открытый фасад дома расположен на восток, чтобы полностью открыть красоту побережья Эгейского моря, за приватность личной жизни опасаться на придется: перед ним нет ни строений, ни доступного берега.
Фасад резиденции и прилегающая к ней территория засажены невысокими кустарниками (Ncaved House, о-в Серифос). | Фото: thegreekfoundation.com.
Интересные конструкционные особенности: Чтобы фасадная часть здания была более фактурной, на поверхности высажены низкорослые растения, адаптированные к выживанию на скалистых склонах. В сочетании с большими отражающими зеркальными поверхностями и движением солнца они придают динамику экстерьеру резиденции, а внутри создают завораживающие картинки с постоянно меняющимися очертаниями. Деревянные перголы ярко подчеркивают особенность интегрированной структуры, обозначая физический аспект резиденции, при этом выполняя свою первоочередную функцию – создание тени. Некоторые наружные переходы имеют прозрачный пол, что оставит неизгладимые впечатления от передвижений и организует дополнительное освещение оформленным в глубине склона помещениям.
Парящая» лестница стала украшением интерьера основной резиденции (Ncaved House, о-в Серифос).
Зона кухни-столовой подземного особняка Ncaved House (о-в Серифос, Греция).
Резиденция Ncaved House состоит из главного дома и отдельных гостевых апартаментов, которые соединены только внешними лестницами для полной независимости. Главный объект имеет два этажа, сообщающихся между собой с помощью оригинальной «парящей» лестницы, проходящей внутри здания. Большую часть жилого пространства первого уровня занимает общая зона открытой планировки с просторной гостиной, столовой, кухней и ванной комнатой. Отсюда есть выход на открытую террасу, через которую можно попасть к панорамному бассейну, расположенному чуть ниже ее уровня. Его бортик, как полагается, визуально совпадает с морской гладью. К бассейну можно попасть и по наружной части здания, чтобы обитатели гостевых апартаментов также имели свободный доступ.
Из всех спальных комнат открывается превосходный вид на Эгейское море (Ncaved House, о-в Серифос).
Из прозрачной ванной комнаты есть выход в зимний сад, созданный внутри дома (Ncaved House, о-в Серифос).
На втором этаже имеется спальная комната с ванной, спрятанной за стеклянной перегородкой. Благодаря раздвижным стеклянным дверям во всю стену, из спальни можно созерцать лазурные дали моря, а также попасть на открытую террасу, где обитатели необычного особняка будут встречать рассветы с чашечкой ароматного кофе или принимать солнечные ванны в хорошую погоду. Интерьер самой комнаты более чем скромный, любителям дворцовой роскоши не понравится, но предпочитающим минимализм и современный дизайн, щедрое использованием бетона и наличие открытой ванной, станет только плюсом. Кроме того, добавление натурального камня и дерева смягчает эффект брутальности и делает дизайн более утонченным и стильным.
Общая зона отдыха и видовой бассейн расположены на цокольном уровне дома (Ncaved House, о-в Серифос).
По сведениям редакции Novate.ru, подземный особняк энергонезависим и оснащен инновационными системами, обеспечивающими комфортными условиями проживания вдали от центральных коммуникаций. Этому поспособствовали и расположение объекта, и энергосберегающие материалы, которые использовались при / отделке резиденции Ncaved House. К технологическим внедрениям в скором времени присоединятся и подросшие растения, которые будут укреплять склон, поглощать излишки воды и создавать дополнительную тень в жаркую пору.
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