Дом-невидимка, спрятанный в скалистом греческом ландшафте

Завершилось строительство дома-невидимки, спрятанного в скалистом греческом ландшафте (Ncaved House, о-в Серифос).

Подземный особняк Ncaved House не имеет классического фасада (о-в Серифос, Греция).







Так выглядит резиденция, интегрированная в скалистый ландшафт бухты с высоты птичьего полета (Ncaved House, Греция).

План-чертеж дома, созданного в глубине скалы (Ncaved House, о-в Серифос).

Если смотреть на дом со стороны утеса, его заметить невозможно (Ncaved House, о-в Серифос). | Фото: archdaily.com.

Лестница, ведущая вдоль резиденции Ncaved House (о-в Серифос, Греция).

Огромные окна и прозрачные двери позволяют проникать солнечным лучам вглубь подземных помещений (Ncaved House, о-в Серифос). | Фото: thegreekfoundation.com.

Фасад резиденции и прилегающая к ней территория засажены невысокими кустарниками (Ncaved House, о-в Серифос). | Фото: thegreekfoundation.com.

Парящая» лестница стала украшением интерьера основной резиденции (Ncaved House, о-в Серифос).

Зона кухни-столовой подземного особняка Ncaved House (о-в Серифос, Греция).

Из всех спальных комнат открывается превосходный вид на Эгейское море (Ncaved House, о-в Серифос).

Из прозрачной ванной комнаты есть выход в зимний сад, созданный внутри дома (Ncaved House, о-в Серифос).

Общая зона отдыха и видовой бассейн расположены на цокольном уровне дома (Ncaved House, о-в Серифос).