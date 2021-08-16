10 доказательств того, что Германия - почти параллельная вселенная

Вещи, которые удивляют приезжих в Германии.
Многие из нас не раз слышали об особом укладе жизни в Германии, отличном от нашего. А о рачительности и педантичности немцев и вовсе ходят анекдоты. На самом деле это не такие уж и шутки-прибаутки, и то, что нам покажется странным, в Германии совершенно обыденно. Эти 10 фактов докажут, что Германия в некоторых моментах - практически параллельная вселенная.
1. Что в имени тебе моем
Приветствия и обращения к немцам. | Фото: www.nalivka.net.
Большинство немцев презирают «липкие» приветствия и придерживаются рукопожатий. Что касается обращений, то в Германии существует определенный регламент, отличающийся от привычного нам. Если в России можно крикнуть соседу «Привет, Иванович» или поздороваться со старшей коллегой «Здравствуйте, Алла!», то в Германии так не получится.
Чтобы разобраться с этикетом обращений, внимательно слушайте, как представляется собеседник. Если новый знакомый называет себя просто по имени, значит он согласен на дружеский формат общения, что предполагает обращение на «ты». А вот к человеку, представившемуся фрау Мюллер или герр Мюллер, придется обращаться уважительно.
2. Семейные ценности
Воспитание детей и детские учреждения. | Фото: DochkiMateri.
Семья для немцев всегда на первом месте. После рождения ребенка женщины уходят в декретный отпуск, длинною в год или чуть более, а потом отдают ребенка в сад и выходят на службу. Сады в Германии работают по укороченному графику: открываются в 7:00 и закрываются до 17:00. Примечательно и то, что в дошкольных учреждениях Германии нет такого понятия, как послеобеденный сон. Если ребенок хочет спать, он может прилечь в углу комнаты, где расстелены матрасы и одеяла. Что касается женщин, они после декретного отпуска выходят на неполный рабочий день, проводя на работе от 20 до 35 часов в неделю.
3. Нет - раннему развитию
Развивающие занятия с детьми.| Фото: DochkiMateri.
В странах СНГ огромной популярностью сейчас пользуются различные методики раннего развития. Неудивительно, что ребенка уже с двух лет активно обучают буквам и цифрам при помощи специальных карточек, кубиков и прочего. А вот в Германии это вообще не принято. По информации Novate.ru, до 6-ти лет дети находятся в атмосфере игр и веселья. Считать и писать их обучают в школе, а до тех пор никаких занятий.
4. Велосипедная культура
Обучение езде на велосипеде.| Фото: DochkiMateri.
В Германии много велосипедистов и все они полноценные участники дорожного движения. Во избежание беспорядков на дорогах, к обучению велосипедистов в Германии подходят очень серьезно. С начальных классов дети изучают правила дорожного движения, а потом переходят к практическим занятиям. Для этого в школьных дворах есть велосипедные дорожки с различными дорожными знаками. Обучение проходит группами под руководством педагога, который моделирует различные дорожные ситуации. В конце курса, в школу приходит полицейский, принимает экзамен и выдает соответствующий сертификат. Аттестованные ученики возрастом до 10-ти лет могут ездить только по тротуарам. Всем участникам велодвижения рекомендуют носить шлем, а за разговоры по телефону полагается штраф.
5. Пиво
Пиво – товар первой необходимости.| Фото: antikiller.info.
Забавный факт, пиво включено в состав продовольственной корзины. Этот напиток продают в офисных столовых, есть безалкогольные варианты для кормящих матерей, а правила дорожного движения позволяют управлять транспортным средством после поллитрового бокала пенного.
Германия славится своей пивной продукцией. По информации Novate.ru, в каждом регионе есть свой исключительный рецепт. Юг известен пшеничным пивом, В Кельне варят крепкий и ароматный напиток, на севере пользуется популярностью терпкое пиво с резким запахом, а в Бамберге – пиво с дымком. По данным учета, в 2018 году в Германии насчитывалось 1500 пивоварен.
6. Вежливость
Вежливая переписка. | Фото: Gds.
Для коренных немцев вежливость – не просто формальность. Не удивляйтесь, если кто-то из новых немецких приятелей будет добавлять к каждому сообщению фразу «С наилучшими пожеланиями, Урсула» или «С уважением, Джон». К малознакомым людям в этой стране принято проявлять максимум уважения. Со временем, когда вы познакомитесь поближе, многие формальности отпадут.
7. Национальные наряды
Национальные костюмы в Германии. | Фото: Gds.
Немцы очень любят свои национальные наряды. Не удивляйтесь, если вы, будучи в Баварии, увидите девушек в сарафанах с передниками и мужчин в брюках с подтяжками. Многим туристам этот момент кажется чем-то наигранным и сказочным, но коренные жители нередко надевают национальные костюмы на работу, прогулку и конечно же на праздник.
8. Трудности перевода
Немецкий язык и трудности перевода. | Фото: Наши в Германии.
В Германии, как и в любой другой стране, есть единый литературный язык, которому обучают в школе и пишут на нем книги. Однако, помимо литературного существует множество куда более популярных диалектов, которые сильно отличаются друг от друга. Например, житель Баварии с трудом поймет, о чем толкует человек из Лейпцига. Универсальным в Германии является английский язык. Его знают почти все и активно используют на работе и в общении.
9. Доверие
Ответственность и доверительные отношения| Фото: EADaily.
Подавляющее большинство коренных жителей Германии крайне честны и ответственны. Поэтому не удивляйтесь, что многие немцы платят за многие услуги через некоторое время после их получения. Например, сходил к врачу, получил счет по почте и оплатил его через две недели или заказал товар, получил, посмотрел, не понравилось – вернул, не заплатив ни евро. Еще в окрестностях страны много цветочных полей с табличками на обочине. Надписи на табличках гласят, что цветы платные и указаны цены на букет. Каждый желающий может срезать себе букет и опустить деньги в специальную корзинку. При этом никто не следит ни за корзинкой, ни за покупателями.
10. Зимние праздники
Особенности зимних праздников. | Фото: 1ZOOM.RU yandex.kz.
Хотите отправиться в Германию на зимние праздники? Готовьтесь к разочарованию. Приехав 29-30 декабря у вас есть шансы увидеть пустынные улицы и закрытые заведения. А все потому, что большинство немцев – католики и именно католическое Рождество здесь отмечают пышно и с размахом, а Новый год лишь символически. Накануне Рождества в городах открываются ярмарки, устраиваются концерты с песнями и плясками. Но сразу после 25-го все волшебство исчезает.
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