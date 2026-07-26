Самые красивые сорта фиалок

Среди многообразия комнатных растений фиалка по праву считается любимицей большинства хозяек. Она отличается обильным цветением, ярким ароматом и огромным количеством сортов, которые, судя по названиям, не уступают друг другу в декоративности.



Из более чем 500 разновидностей фиалок попробуем выделить 10, на которые точно стоит обратить внимание.

Ледяная роза

Отличительными особенностями сорта являются:

Айседора

Букет невесты

Розмари

Рождение любви

Седой океан

Смородиновый десерт

Магдалина«Магдалина»

Виллодене

Отличительные особенности сорта:

Аватар

«Ледяная роза» – сорт, который способен украсить коллекцию любого садовода-любителя. Достаточно большие махровые цветки с гофрированным краем на фоне плотных ярко-зеленых листьев выглядят почти невесомыми.Широкая розетка, достигающая в диаметре 4 см. Этот момент обязательно стоит учесть при выборе горшка для фиалки.Способность менять оттенок цветков от цветения к цветению. От белого с небольшими вкраплениями сиреневого тон переходит в малиновый со светлой каймой.Большой размер листа. Длина может достигать 12-15 см.При умеренном освещении и плодородной почве на одном кусте могут завязаться до 8 цветков.Назвать фиалку именем известной танцовщицы Айседоры Дункан – правильное решение. В оригинальности, красоте и изяществе растение ничуть не уступает знаменитой тезке.Пышные, воздушные цветки выкрашены в нежно-розовый или белый свет и усыпаны яркими сиреневыми пятнами. Листья имеют сердцевидную форму и насыщенный зеленый окрас. Розетка «айседоры» небольшая. На каждом цветоносе вырастает до 6 бутонов, которые распускаются в течение 2-3 недель.Как и большинство фиалок, «айседора» любит влагу и скептически относится к прямым солнечным лучам.Для разведения придется найти место на западной, восточной или юго-восточной стороне дома подальше от сквозняков.Фиалку «букет невесты» легко узнать по махровым, белоснежным соцветиям с волнистым краем. Розетка у сорта компактная, образует практически идеальный круг. Листья плотные, темно-зеленые.При долгом световом дне, регулярном поливе и комфортной температуре «букет невесты» может цвести круглогодично. Разрастается растение быстро, поэтому взрослую фиалку придется рассаживать каждые 6-7 месяцев.Из-за своей пышности, бутоны «розмари» напоминают яркие помпоны диаметром до 6 см. Цветоносы, состоящие из 3-4 завязей, располагается по центру крупной розетки. В диаметре взрослый куст достигает 32-35 см.Расцветка считается одной из самых нарядных. Бело-розовые лепестки густо усыпаны фиолетовыми брызгами и разводами. Сердцевина ярко-желтая. Летом белизна практически полностью исчезает, а с понижением температуры возвращается вновь.Сорт «рождение любви», выведенный селекционером Е.Коршуновой, полностью оправдывает свое название. Цветки необычайно нежные, воздушные, а аромат отличается легкостью и свежестью.Цвет лепестков плавно переходит от белого к светло-розовому. Край обрамлен волнистой каймой. Соцветия располагаются пышной шапкой и могут полностью перекрыть непривлекательную, на первый взгляд, розетку.Обильные гроздья крупных шарообразных соцветий «седого океана», украшающих небольшую розетку, сделали этот сорт одним из самых желанных в коллекции каждого растениевода. Густомахровые цветки отличаются градиентной расцветкой, переходящей от белого в темно-фиолетовый. Листочки аккуратные, ровные.Многие хозяйки отмечают, что у молодой фиалки окрас более светлый, а с течением времени «седой океан» может полностью затемниться и превратиться в «Черную жемчужину». Чтобы такого не происходило, следует периодически обновлять растение, укореняя светлый лист с розетки.Фиалки «смородиновый десерт» придутся по вкусу любителям глубоких, насыщенных цветов. Листья бархатные, цветки махровые или полумахровые, темно-фиолетовые. По форме соцветия напоминают небольшие звездочки диаметром по 6-7 см.Несмотря на визуальную привлекательность, сорт считается одним из самых неприхотливых. Вырастить «смородиновый десерт» под силу даже начинающим цветоводам.поражает своей изысканностью, пышностью, ажурностью. Под этим названием скрывается два схожих, но выведенных разными селекционерами сорта.«НД-магдалина» Н.Даниловой-Суворовой отличается темно-зелеными, округлыми листьями с мелкими зазубринами по краю и малиновыми цветами. На цветоносах формируется до 5 бутонов, которые в период обильного цветения покрывают розетку пышной «шапкой». При понижении температуры основной цвет лепестков светлеет, а по краям становится заметна мелкая фиолетовая рябь.«РС-магдалина» С.Репкиной имеет схожую по форме, но более светлую листву. Оттенок цветков более нежный, ближе к розовому. Цвет не меняется с изменением температуры, остается насыщенным даже в жаркие месяцы.Если большинство фиалок обретают особую декоративность только с началом цветения, то «виллодене», благодаря необычному окрасу листьев, выделяется даже при отсутствии завязей.Широкая, достигающая в диаметре 45 см, розетка;Простые розовые или персиковые цветки с волнистым краем, который может слегка зеленеть с понижением температуры; Крупные листья пестрой, бело-зеленой расцветки.Цветет «виллодене» не так обильно, как другие сорта, поэтому выращивается исключительно из-за декоративной розетки.Фиалка «аватар» прекрасна своей простотой и утонченностью. Сорт относится к категории миниатюрных, так что разводить его могут даже обладательницы узких подоконников.Форма цветков больше напоминает лесные колокольчики и имеет диаметр до 2.5 см. Окраска однотонная, темно-синяя или фиолетовая. При обильном цветении россыпь бутонов полностью покрывает небольшую розетку.Фиалка давно перешла из разряда обычного комнатного растения в символ домашнего уюта и тепла. А из огромного количества сортов каждый цветовод сможет найти именно тот, который поразит его своей расцветкой, формой или листвой.