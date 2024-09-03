10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Боевой народ Кара.
Африка – многогранный и уникальный континент, как и люди, на нём живущие. Африканские народы в различных частях этого материка не похожи друг на друга. Всего на территории Африки живёт несколько тысяч малых и больших этносов. Одни из колоритных представителей «чёрного» континента – люди народности кара, живущие в долине реки Омо.
1. Подготовка к церемонии совершеннолетия
Любимая прическа женщин представляет собой обритый вокруг череп и покрытые слоем охры и жира коротко стриженные волосы на верхней части головы.
2. Мужские прически
Мужчины кара заплетают волосы в тугие копны, прилегающие к голове.
3. Старейшины племени
Старейшины, сохранившие многовековые традиции своих предков.
4. Перед важной церемонией
Мужчины разукрашивают лица и тело разноцветной глиной накануне важных церемоний.
5. Юноши племени Кара
Жители племени Кара украшают своё тело красочным орнаментом, который порой даже заменяет им одежду.
6. С перьями в носу
Народность Кара занимается сельским хозяйством, выращивая маис и сорго.
7. Самое малочисленное племя в Эфиопии
Жители огромной территории, нетронутой цивилизацией.
8. Основное богатство Кара – это козы
Животные ценятся здесь как символы богатства, во многих племенах мужчины не могут вступать в брак, не выплатив выкупа за невесту в несколько коз или коров.
9. Боевой народ
Племя, живущее в долине реки Омо, в Эфиопии.
10. Кара - «рыбоеды»
У племени кара свой собственный оригинальный способ рыбалки: они рыбачат при помощи длинной, заточенной палки, убивая ей рыбу, как копьем.
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