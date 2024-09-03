10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Боевой народ Кара.

1. Подготовка к церемонии совершеннолетия

Любимая прическа женщин представляет собой обритый вокруг череп и покрытые слоем охры и жира коротко стриженные волосы на верхней части головы.

2. Мужские прически

Мужчины кара заплетают волосы в тугие копны, прилегающие к голове.

3. Старейшины племени

Старейшины , сохранившие многовековые традиции своих предков.

4. Перед важной церемонией

Мужчины разукрашивают лица и тело разноцветной глиной накануне важных церемоний.

5. Юноши племени Кара

Жители племени Кара украшают своё тело красочным орнаментом, который порой даже заменяет им одежду.

6. С перьями в носу

Народность Кара занимается сельским хозяйством, выращивая маис и сорго.

7. Самое малочисленное племя в Эфиопии

Жители огромной территории, нетронутой цивилизацией.

8. Основное богатство Кара – это козы

Животные ценятся здесь как символы богатства, во многих племенах мужчины не могут вступать в брак, не выплатив выкупа за невесту в несколько коз или коров.

9. Боевой народ

Племя, живущее в долине реки Омо, в Эфиопии

10. Кара - «рыбоеды»

У племени кара свой собственный оригинальный способ рыбалки: они рыбачат при помощи длинной, заточенной палки, убивая ей рыбу, как копьем .