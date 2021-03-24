Как фашисты превращали советских детей в арийцев, и что стало с ними после разгрома Германии

Как и почему нацисты запустили проект «Лебенсборн» (Lebensborn)

Родильный дом «Лебенсборн»./Фото: cs7.ru

«Любой ценой», или как проводилась германизация завоёванных территорий и «рождались» новые немцы

Lebensborn называли «фабрикой детей Гиммлера»./Фото: image.baophapluat.vn

Как складывалась судьба советских детей, попавших в приюты «Лебенсборна»

«Расово полноценные» дети сначала проходили тщательный медицинский осмотр, далее помещались в центры идеологической обработки, и затем направлялись для адаптации в «расово благонадёжные» немецкие семьи./Фото: i2.wp.com

Почему дети отказывались уезжать в СССР после разгрома фашистской Германии

Согласно исследованиям профессора Хайнца Вирста, только 3% славянских детей вернулись домой./Фото: i0.wp.com