Как фашисты превращали советских детей в арийцев, и что стало с ними после разгрома Германии

Одним из главных желаний Адольфа Гитлера, основателя нацистского режима, кровавого диктатора, развязавшего самую ужасную в истории человечества войну, был захват власти над миром с целью господства арийцев и распространения на планете новой, совершенной расы сверхчеловеков. Для воплощения этой идеи в жизнь был разработан проект Lebensborn (в переводе с немецкого – «источник жизни»), осуществление которого полагалось на Институт расовых исследований, входивших в состав организации «Аненербе».
Как и почему нацисты запустили проект «Лебенсборн» (Lebensborn)
Родильный дом «Лебенсборн»./Фото: cs7.ru
Организация «Лебенсборн» возникла в 1935 году по личной инициативе Генриха Гиммлера. К этому времени рейхсфюрера серьёзно беспокоила проблема неуклонного демографического спада в стране. Гиммлер опасался, что продолжение этой тенденции приведёт к значительному ослаблению нордической расы. Поэтому первой конкретной целью «Источника жизни» стало содействие повышению рождаемости «генетически ценного» потомства. Выполнение задачи проводилось под видом гуманной миссии противодействия абортам и помощи матерям-одиночкам. Незамужних немок призывали подарить фюреру ребёнка-арийца, всячески подчёркивая их высокое предназначение.
На самом же деле далеко не все нуждающиеся в уходе могли попасть в программу. Участниками проекта становились только те матери и дети, которых специалисты Lebensborn и эсесовские врачи признавали «расово высококачественными». Для этого женщина должна была предоставить данные о своей родословной, личную анкету, справку об отсутствии судимости, медкарту и под присягой указать, кто является отцом ребёнка. Поэтому неудивительно, что более 50 процентов обратившихся в «Источник жизни» получали отказ. Повторная расовая экспертиза проводилась после родов. Малышей, появившихся на свет в «Лебенсборне», тщательно осматривали и «отсортировывали». Больному или недоразвитому новорождённому грозила смерть. Ребёнок, соответствующий лебенсборновским критериям, оставлялся при матери (при этом она получала пособие от государства) либо передавался в специальный приют, а оттуда – в проверенную семью, поддерживающую идеологию исключительности арийской расы.
«Любой ценой», или как проводилась германизация завоёванных территорий и «рождались» новые немцы
Lebensborn называли «фабрикой детей Гиммлера»./Фото: image.baophapluat.vn
Вторая мировая потребовала отправки на фронт миллионов молодых людей. И как ни трудились специалисты «Лебенсборна», существенно увеличить численность населения Третьего рейха за счёт только повышения рождаемости было невозможно. Оставался один выход – пополнить свои ряды выходцами из других народов. Эмиссары Lebensborn по отбору детей со сходной с арийской наружностью (как правило, голубоглазых блондинов) и их «онемечиванию» начали действовать в Польше, а затем распространили свой опыт на всю Европу.
Приюты «Источника жизни» появились в Норвегии, Польше, Голландии, Франции, Люксембурге. А в СССР похищения детей были максимально масштабными. Чаще всего поиски «потенциальных арийцев» сосредотачивались в северных регионах России, также на Брянщине и Смоленщине. Пристальное внимание уделялось Крыму, где планировалось создание в будущем большого поселения воспитанников «Лебенсборна». В Германию отправляли детей расстрелянных партизан и подпольщиков, насильно отнятых у родителей, похищенных на улицах. Чтобы попасть под опеку Lebensborn, им предстояло пройти проверку «расовой полноценности» по почти полусотне параметров. В противном случае их ожидала печальная участь.
Как складывалась судьба советских детей, попавших в приюты «Лебенсборна»
«Расово полноценные» дети сначала проходили тщательный медицинский осмотр, далее помещались в центры идеологической обработки, и затем направлялись для адаптации в «расово благонадёжные» немецкие семьи./Фото: i2.wp.com
Жизнь славянских детей под опекой Lebensborn начиналась со специально разработанного пышного ритуала «наречения именем». Действо происходило перед портретом Гитлера, помещённым на символический алтарь, обрамлённый факелами и украшенный свастикой. Офицеры СС брали ребят на руки и от их имени произносили клятву верности. В этом была своеобразная месть: сделать убеждёнными нацистами детей тех, кто воюет против Германии. Ребята получали новые имена. Иногда по созвучности с настоящими: так Нина могла стать Вильгельминой, Зина – Зигред. Но в большинстве случаев это были древнегерманские, ничем не напоминающие родные, Зигфрид, Готфрид, Вилфрид, Эберхард.
Далее, самые маленькие попадали в семьи служащих СС, а постарше – в спецприюты, в которых проводилась усиленная «германизация» детей. Родной язык был под строжайшим запретом, в обиходе – только немецкий. Шла постоянная идеологическая обработка: ты – немец, будущий доблестный солдат или добросовестный работник. Детям свойственно легко усваивать иностранный язык и тип мышления, поэтому после трёх-четырёх месяцев муштры новоиспечённых арийцев отдавали в немецкие семьи. У «Лебенсборна» был свой паспортный стол, где фальсифицировались данные о происхождении ребёнка. Как правило, славянские детишки получали статус сирот, чьи родители погибли за великую Германию и фюрера. Вследствие этого немцы и не подозревали, что их воспитанники – русские, украинцы, белорусы.
Почему дети отказывались уезжать в СССР после разгрома фашистской Германии
Согласно исследованиям профессора Хайнца Вирста, только 3% славянских детей вернулись домой./Фото: i0.wp.com
Победоносное шествие советских войск по Европе не оставляло сомнений в исходе войны. Однако идея фикс о высшей расе все ещё витала среди бонз Третьего рейха. Поэтому лебенсборновские дома не прекращали своё существование, а только перемещались дальше на запад. После капитуляции Германии и разделения её на оккупационные зоны большая часть приютов оказались на территории, контролируемой Соединёнными Штатами. Американские военные следователи отмечали, что огромное количество подопечных «питомников» «Лебенсборна» не изъявили желания покинуть Германию. Одни под влиянием нацистской пропаганды искренне верили в то, что удостоились счастья быть арийцем, другие искренне привязались к приёмным родителям.
Малыши вообще не помнили своего прошлого. Многие подростки боялись, что на родине подвергнутся преследованиям за то, что жили у немцев и служили им. Так или иначе, но после войны только минимальная часть славянских детей вернулись домой. Практически все архивы Lebensborn были уничтожены, поэтому понять, сколько точно детей было вывезено из СССР в Германию, невозможно.
В настоящее время в Германии действует специальная организация содействия людям, которым удалось узнать правду о своём рождении и стремящимся найти биологических родственников.
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