Как McDonald’s пробуждает аппетит, почему китайцы не любят зеленый: 10 неожиданных фактов о цвете

Грамотно подобранный цвет - оружие в руках умелого маркетолога

1. 10 миллионов цветов

В одном глазу расположены миллионы колбочек, которые отвечают за восприятие пигментов / Фото: desktopbackground.org

2. Культурные различия

В переводе с языка Кандоши «желтый» обозначается как «птица с желтым оперением» / Фото: i.pinimg.com

3. Невозможные цвета

Это цвета, которые наше зрение не может уловить, а именно красно-зеленое и сине-желтое сочетания

4. Сперва фрукт, затем цвет

В английском языке слово «orange» означает и апельсин, и оранжевый цвет / Фото: profyjournal.ru

5. Популярнейший цвет

В 2017 году по результатам онлайн-опроса в лидеры выбился бирюзовый оттенок под названием Marrs Green / Фото: i.pinimg.com

6. Уродливейший в мире цвет

Самым нелюбимым оказался оттенок Pantone 448C, который расшифровывается как тусклый темно-коричневый

7. Цветовая фобия

Ксантофобия - боязнь желтого цвета, включая нарциссы и солнце / Фото: coolwallpapers.me

8. Цвет года

В 2021 году лавры достались сразу двум оттенкам: Ultimate Gray (Безупречный серый) и Illuminating (Освещающий желтый) / Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

9. Психология цвета

Желтый и красный цвета вызывают аппетит, поэтому их активно использует фаст-фуд McDonald’s, Coca-Cola / Фото: s.zagranitsa.com

10. Символичность оттенков

В Европе белый - символ торжества, а в Китае - траура / Фото: pbs.twimg.com