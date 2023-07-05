10 самых-самых объектов Солнечной системы, поражающих воображение

Самые старые астероиды и другие удивительных объекты Солнечной системы.
Человек прорвался в космос полвека назад, но знания людей о Вселенной и сегодня находятся, пожалуй, в зачаточном состоянии. Солнечная система – всего лишь крошечный уголок Вселенной, но и в множество тайн, загадок и удивительных объектов, способных поразить воображение.
1. Самая высокая гора
Самая высокая гора.
Олимп — крупнейшая вершина Марса, которая в 2,5 раза больше самой высокой горы Земли, Эвереста. Эта вулканическая гора высотой 21 900 метров уже давно считалась самой высокой во всей Солнечной системе. Тем не менее, недавно был обнаружен пик на Весте (одном из крупнейших астероидов в Солнечной системе), который был назван Реясильвия (в честь матери Ромула и Рема). Его высота превосходит высоту Олимпа на 100 метров. Учитывая неточность измерений, нельзя утверждать с абсолютной уверенностью о том, какая гора выше.
2. Самый большой астероид
Самый большой астероид.
Паллада носит звание крупнейшего астероида, но с некоторыми оговорками. Во-первых, стоит вспомнить Цереру, первый когда-либо обнаруженный астероид, который по сей день является крупнейшим. На его долю приходится около трети всей массы в поясе астероидов (Паллада же стоит на третьем месте с 7 процентами). Это означает, что Церера может технически считаться крупнейшим астероидом, хотя она была классифицирована как карликовая планета. Также стоит вспомнить про Весту, которая больше по массе Паллады, хотя последняя больше по объему. Тем не менее, Паллада в любом случае не сохранит титул крупнейшего астероида, поскольку новые наблюдения показали, что на самом деле это динамически формирующаяся протопланета.
3. Крупнейший кратер
Крупнейший кратер.
В настоящее время существует три кандидатуры, которые могут претендовать на звание крупнейшего кратера. Интересно, что все эти три кратера находятся на Марсе. Первый из них называется Равнина Эллада, а его диаметр составляет 2 300 километров. Позже был обнаружен кратер Равнина Утопия, который гораздо больше — его диаметр составляет 3 300 километров. Вполне возможно, что они оба являются крошечными по сравнению с Бассейном Бореалис, диаметр которого составляет невообразимые 8 500 километров. Тем не менее, до сих пор не было подтверждено, что Бассейн Бореалис является ударным кратером.
4. Наиболее активное вулканическое тело
Наиболее активное вулканическое тело.
Вулканическая активность встречается в Солнечной системе не так часто, как можно было ожидать этого. Несмотря на то, что на множестве небесных тел, таких как Марс и даже Луна, наблюдаются признаки древней вулканической деятельности, есть только четыре подтвержденных примера существующей вулканической деятельности, происходящей по сей день. Помимо Земли, есть три вулканических спутника: Тритон (спутник Нептуна), Ио (спутник Юпитера), и Энцелад (спутник Сатурна). Среди них на Ио наблюдается самая активная вулканическая деятельность. На изображениях, полученных со спутников, было обнаружено около 150 вулканов, но астрономы считают, что в конечном счете их может быть более 400.
5. Крупнейший объект в Солнечной системе
Крупнейший объект в Солнечной системе.
Учитывая, что в нем сосредоточено 99 процентов массы солнечной системы, Солнце является крупнейшим объектом на сегодняшний день. Тем не менее, в 2007 году на очень короткий период размеры Солнца превзошла... комета. Если быть точным, это была не сама комета, а кома - туманная область, окружающая комету из льда и пыли. 23 октября 2007 года комета Холмса неожиданно взорвалась, причем это был самый большой взрыв кометы за всю историю, и он был заметен даже невооруженным глазом. В течение следующего месяца кома продолжала расширяться, пока она не достигла диаметра в 1,4 миллиона километров, официально став больше, чем Солнце. В настоящее время никто не знает, что вызвало взрыв.
6. Самый большой канал
Самый большой канал.
В 1989 году космический аппарат Магеллан был запущен к Венере, чтобы выполнить картографирование ее поверхности. Это предоставило ученым массу ценной информации о географии Венеры, а также позволило в 1991 году обнаружить самый длинный известный канал в нашей солнечной системе. Длина канала, который был позже назван Балтис Валлис, составляет около 6 800 километров.
7. Крупнейшее озеро из лавы
Крупнейшее озеро из лавы.
Как упоминалось выше, спутник Юпитера Ио является одним из немногих тел в Солнечной системе, которое до сих пор вулканически активно. Очевидно, что вся расплавленная лава должна где-то собираться, что в конечном итоге приводит к образованию лавовых озер. Одно из них, по названию Патера Локи, является крупнейшим лавовым озером во всей Солнечной системе. Подобные адские достопримечательности можно найти и на Земле. Самое большое из них — озеро Найрагонго в Демократической Республике Конго, которое может достигать до 700 метров в диаметре. Для сравнения — диаметр Патера Локи составляет целых 200 километров.
8. Самые старые астероиды
Самые старые астероиды.
Несмотря на все исследования, люди до сих пор не уверены, как формируются астероиды. В настоящее время существует две основные гипотезы: они могут образовываться подобно планетам (куски материала, летящие в пространстве, сталкивались с другими кусками и постепенно становились все больше) или же существовала древняя планета между Марсом и Юпитером, уничтожение которой привело к созданию пояса астероидов. В 2008 году исследователи из обсерватории на вершине Мауна-Кеа на Гавайях нашли самые древние астероиды в Солнечной системе. Их возраст составляет 4,55 миллиарда лет, т. е. они намного старше, чем любой из метеоритов, и почти так же стары, как Солнечная система.
9. Самый длинный хвост кометы
Самый длинный хвост кометы.
Комета Хякутакэ, которую обычно называют Великой кометой 1996 года, имеет самый длинный хвост из всех обнаруженных на сегодняшний день. Когда Хякутакэ проходила мимо Земли в 1996 году, астрономы подсчитали, что длина ее хвоста составила 560 миллионов километров.
10. Самое таинственное метеорологическое явление
Самое таинственное метеорологическое явление.
Юпитер - самая крупная планета Солнечной системы. Также на ней существует самое таинственное погодное явление, которое когда-либо наблюдалось людьми. Большинство людей знают о гигантском шторме на этой планете, известном как Большое Красное Пятно. Также каждый, кто видел изображение Юпитера, тот наверняка заметил еще одну отличительную черту планеты - две красные полосы, пересекающие планету параллельно друг другу. В мае 2010 года произошло что-то странное - Южный экваториальный пояс просто исчез. Это застало астрономов врасплох - никто не имел ни малейшего представления, почему это произошло. В ноябре полоса вновь вернулась на свое старое место.
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