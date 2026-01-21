Легенда о советском ртутном ноже: в чем секрет оружия

На просторах интернета ходит огромное количество мифов о так называемых ртутных ножах. Некоторые особенно увлеченные граждане приписывают им едва ли не чудодейственные свойства, называют их секретной разработкой советских конструкторов, сделанной специально для КГБ. Отдельные товарищи даже заявляют будто бы такие ножи не знают промаха (интересно, каким таким образом?
Ртутные ножи стали делать после Второй мировой войны. |Фото: yandex.by.
Перед Первой мировой войной все участники стали массово отказываться от холодного оружия. Однако, суровая окопная война внесла свои коррективы в действительность в результате чего произошел настоящий всплеск «интереса» к самому разнообразному холодному оружию (вплоть до топоров и палиц!). Перед Второй мировой войной ситуация складывалась подобным образом. Динамичное развитие огнестрельного оружия отводило холодному даже не вторичную роль. Нож становился исключительно бытовым предметом в солдатском вещмешке. И все-таки уже в ходе финской войны руководство РККА в очередной раз вспомнило, что специальные армейские ножи все-таки нужны – в первую очередь для саперов и разведки.
Эти ножи обросли огромным количеством мифов. |Фото: yandex.by
Ртутные ножи действительно существовали и создавались для разведки. Однако, вопреки популярному заблуждению первый ртутный нож появился в СССР вовсе не в годы Второй мировой войны, а уже после нее. Выпущены они были ограниченным тиражом в количестве 1 500 экземпляров в 1947 году. Разработка действительно была засекречена, однако не стоит на этом лишний раз спекулировать.
Обычных ножей оказалось вполне достаточно для службы. |Фото: vseblaga.ru.
Особенность ртутного ножа заключается в том, что в нем имеется небольшая выемка для установки капсулы с перетекающим (внутри самой капсулы) жидким металлом. В свое время конструкторы предположили, что установка такого элемента позволит ножу при метании всегда летать так, чтобы по достижении цели гарантированно втыкаться в нее. Однако на практике толку от ртутного «стабилизатора» оказалось мало. Поэтому дальше производства первой серии дело так и не пошло. В последствии ножи были переданы КГБ и армии, где использовались как обычные боевые. Единственный отечественный ртутный нож который сохранился до наших дней сегодня хранится в музее МВД.
В США эксперимент закончился тем же результатом. ¦Фото: popgun.ru.
Разработка СССР не была уникальной. Примерно в то же время американские конструкторы попытались сделать все тоже самое. На сегодняшний день в музеях и коллекциях США также осталось несколько ртутных ножей для американских спецвойск. Широкого распространения за океаном они все также не получили. Однако, благодаря грозному названию ртутные ножи тут же принялись обрастать многочисленными мифами и страшилками.
