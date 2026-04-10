Как быстро отмыть духовку с помощью домашних средств

Нередко говорят, что состояние кухни лучше всего характеризует хозяев квартиры. Неухоженное и неаккуратное кухонное пространство может свидетельствовать как о банальном отсутствии времени, так и о неряшливости проживающих в квартире.

В этом действительно может быть доля истины. Однако то, что чистая кухня способствует улучшению настроения и аппетита, является проверенным фактом!

Узнай, как отмыть духовку, из нашего материала.

Бывает такое, что уже всю кухню привел в порядок: вымыл пол, окна, плиту… Всю посуду отмыл и даже ту огромную грязную сковородку отодрал до зеркального блеска. Но вот замечаешь что, как апофеоз устраненного беспорядка, стоит блестящая жиром духовка. Хоть садись и плачь!



Однако давай не будем отчаиваться, а постараемся довести уборку до конца и насладиться идеальной чистотой своей кухни. Чтобы долго не мучиться, читай о наших проверенных методиках ниже.

Лайфхаки для уборки духового шкафа

Разбери на части



Современные духовки легко разбираются. Ты можешь снять стекло и заняться его очисткой отдельно от остальных частей духовки. Будь осторожна и постарайся использовать щадящие средства и инструменты, чтобы не поцарапать поверхность. Не стоит спешить, дай средствам время, тогда удалить жир и устаревший нагар будет гораздо легче.

Используй лимонную кислоту



Разведи пакетик-второй лимонной кислоты в большом количестве воды и поставь емкость с ней на нижний ярус духовки. Разогрей ее до 200 градусов и подожди 40 минут. После полного остывания воспользуйся мочалкой и раствором обычного средства для мытья посуды, чтобы устранить остатки нагара.

Сделай смесь из соды с водой, а затем используй уксус



Если загрязнения внутри твоей духовки уже давно снятся тебе в страшных снах и никакое покупное средство их не берет, попробуй приготовить пасту из соды с добавлением воды.
Покрой этой смесью все внутренние части духовки и оставь ее в таком состоянии минимум на 9 часов. Затем протри всё влажной тряпкой. После этого нанеси на чистую тряпку уксус и еще раз пройдись по всем поверхностям духового шкафа.

Не бойся хозяйственного мыла



Состав из этих компонентов хорошо подойдет для очистки стекла. Он не вызовет у тебя аллергической реакции, как многие специальные средства, и точно не поцарапает поверхность.
