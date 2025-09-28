Какой мотор лучше и почему – бензиновый, дизельный или газовый

Какой мотор выбрать для автомобиля?/ Фото: wallpapertip.com
Покупка нового автомобиля может быть непростым процессом. Седан или кроссовер? Высокопроизводительный или экономичный? Гибридный или традиционный? Газовый, бензиновый или дизельный?
В прошлом мы могли в разы сократить список, определившись лишь с типом автомашины – обычной легковушкой или специфическим транспортом вроде грузовика или автобуса.следующей покупке выбрать модель с каким-то конкретным двигателем? Наша цель – помочь вам узнать свой автомобиль изнутри, прежде чем вы решитесь на приобретение, которое станет частью вашей повседневной жизни.
1. Факторы, определяющие разницу
Что влияет на разницу между моторами?/ Фото: publishwall.si
Топливная эффективность – это расстояние, какое может проехать транспортное средство, или количество времени, в течение которого силовой агрегат может работать на конкретном количестве топлива. Ее определяют множество факторов. Даже такие вещи, как атмосферное давление, температура и влажность, могут заметно влиять на топливную экономичность автомобиля.
Вес транспортного средства и давление воздуха в шинах – еще две переменные, играющие огромную роль в экономии топлива, нередко даже самую главную. Аэродинамика также является важным фактором, причем гораздо большим, чем кажется на первый взгляд (и чем крупнее автомобиль, тем большую роль она играет).
Технологии силовых агрегатов могут определять их эффективность/ Фото: shnyagi.net
Однако при прочих равных самыми важными факторами, определяющими разницу между эффективностью, целесообразностью и расходом того или иного топлива, являются его плотность и технологии двигателей.
С точки зрения производства энергии бензиновые двигатели менее эффективны (32–38%) по сравнению с дизельными (42–46%), поскольку дизель производит больший крутящий момент (энергию) за цикл сгорания. Автомобили с дизельным или газовым двигателем, как правило, демонстрируют лучшую экономичность по сравнению с бензиновыми аналогами и могут проехать большее расстояние на одном баке или комплекте баллонов.
Однако бортовые компьютеры, усовершенствованные процессы впрыска и охлаждения, катализаторы и прочие инновации способны повысить эффективность использования практически любого источника энергии и свести к минимуму разницу в рабочих потенциалах и расходе горючего.
2. Основные различия и сферы применения
Дизельное топливо/ Фото: avtocod.ru
Все три основных типа традиционного автомобильного топлива – бензин, ДТ и природный газ – имеют свои сильные стороны. Установки, которые их используют, являются обычными двигателями внутреннего сгорания, использующими воспламененное горючее для перемещения поршней вверх и вниз, только в дизельном агрегате топливо воспламеняется от сжатия, а не от свечей зажигания, и его КПД выше.
Дизель имеет более низкую скорость вращения, меньшее количество вспомогательных устройств и стареющих деталей – соответственно, меньший износ и более длительный срок службы, поэтому его частота отказов ниже, чем у бензинового или газового аналога. Многие коммерческие и промышленные операторы предпочитают дизельные моторы еще и потому, что дизтопливо само по себе является наиболее энергоемким источником питания, помогая эффективно перемещать громоздкие транспортные средства, такие как крупная сельхозтехника, тягачи и полуприцепы, морские суда, локомотивы и т.д.
Бензин и дизель – что лучше? / Фото: zr.ru
По мере уменьшения размеров и мощности автомобилей преимущества дизтопливных и бензиновых агрегатов уравниваются. Что до природного газа, он считается более дешевым и экологически чистым источником энергии, но не получил широкого распространения из-за низкой топливной эффективности, повышенных требований к безопасности и достаточно высоких затрат на техническое обслуживание.
Вследствие дешевизны на газ перешло немало автовладельцев, но по мере возрастания стоимости его привлекательность снизилась. Впрочем, независимо от цен на заправках здесь всегда прослеживался перекос в сторону «тяжелого» транспорта вроде автобусов и грузовиков.
3. Ходовые качества
Ходовые качества автомобилей с разными типами моторов/ Фото: w-dog.ru
Раньше, когда дизельный двигатель не был таким продвинутым, разница замечалась сразу. Бензомоторы были шустрее и легко набирали обороты, тогда как дизельные двигатели были вялыми, медленно реагировали на педаль газа и требовали времени, чтобы набрать скорость. Довольно сильный сдерживающий фактор, когда, например, совершался обгон. К тому же бензиновые машины издавали ровный урчащий звук, в то время как дизельные передвигались с неприятным ревом.
В нынешнее время разница почти исчезла. Прошли времена, когда дизельная машина надсадно ревела и извергала тонны сажи. Благодаря значительным технологическим подвижкам в последние десятилетия современные дизельные агрегаты проектируются так, чтобы уменьшать углеродный след до минимальных значений.
Звук приглушили и смягчили различными модернизациями, касающимися процесса впрыска топлива, конструкции глушителей, систем контроля шума и т.д., и со своим огромным крутящим моментом, доступным в мгновение ока, дизели стали равным, а часто и превосходящим соперником бензиновым аналогам. Они процветают везде, где требуется эффективная и стабильная производительность.
Автомобиль с дизельным двигателем/ Фото: bfm74.ru
Дизельные двигатели имеют преимущество на сложных дорогах с затяжными подъемами, особенно под существенной нагрузкой, но в скоростной езде часто проигрывают бензиновым. Рабочие характеристики последних варьируются от слабых до высоких, позволяя подобрать вариант в соответствии со своими потребностями и бюджетом. Такие моторы в большинстве своем недороги, удобны в ремонте, демонстрируют хорошую адаптивность и плавность, легкий вес и низкий уровень шума. Все это повышает их привлекательность и целесообразность для владельцев городских легковушек и прочего транспорта, где первостепенную важность имеют скорость и комфорт.
Газовые авто не могут похвастаться ни высокой производительностью, ни простым ремонтом, а их резервуары с горючими летучими веществами под давлением крайне взрывоопасны. Из других минусов – установка ГБО стоит недешево, баллоны съедают полезное место в автомобиле, возможны утечки ядовитого газа и проблемы с запуском в холодную погоду. Но если вы владелец коммерческого транспорта с внушительным еженедельным пробегом, в регионе имеется сеть заправок и грамотные специалисты по подбору, установке и обслуживанию газового оборудования, использование этого вида топлива имеет смысл.
4. Повседневные расходы
Расходы водителя на разные виды топлива/ Фото: drivenn.ru
Вопрос экономичности – пожалуй, основная причина, по которой водители сталкиваются с дилеммой «газ, бензин или ДТ». Многие ищут транспортное средство, которое позволит им максимально долго ездить на одной заправке. К сожалению, сегодняшние цены на любой вид топлива еще более непредсказуемы, чем погода, поэтому трудно сказать, какой автомобиль – бензиновый, дизельный или газовый – проявит наилучшую рентабельность в перспективе.
Дизельные моторы всегда славились низким топливопотреблением. Бензиновые зачастую стоят дешевле и обладают лучшими характеристиками, но пугают прожорливостью, особенно в высокопроизводительных моделях. Газовые в этой тройке остаются самыми экономичными, когда речь идет о расходе топлива и ценах на заправках.
Гибридный автомобиль/ Фото: drom.ru
Тем, для кого повседневная экономия – главный критерий выбора, разумнее покупать гибридные транспортные средства, дополняющие бензиновые или дизельные агрегаты электромоторами и батареями. Они способны время от времени передвигаться на электроэнергии без сжигания исходного топлива. При покупке и серьезном ремонте вы заплатите за них больше, но в плане ежедневной экономичности они определенно дают преимущества.
Что до негибридного транспорта, в среднем автомобили с дизельными моторами способны проехать на 20-30 процентов больше километров, чем их бензиновые аналоги. Но чтобы получить максимальную отдачу, использовать их надо на шоссе, а не по городу. Если вы в основном путешествуете по автомагистралям, дизельный автомобиль будет разумным вложением. При сопоставимых оборотах он генерирует значительно больший вращающий момент, чем аналог, питающийся газом или бензином, и хотя (за некоторыми исключениями) не дает особой резвости и молниеносного ускорения, избыток крутящего момента позволяет ему легко преодолевать крутые холмы и буксировать полезные грузы.
Работа дизельного двигателя/ Фото: amastercar.ru
Более того, многие новые дизели оснащены турбонагнетателями, позволяющими им работать быстрее традиционных бензомоторов. Надежность идет дополнительным бонусом: чтобы приспособиться к повышенному давлению в цилиндрах, дизельные конструкции изначально создаются более прочными и, как правило, дольше служат. Когда их бензиновые аналоги, эксплуатируемые в тех же условиях, начинают требовать капитального ремонта, они продолжают работать.
Итак, что в итоге? Дизельный двигатель – хорошая инвестиция, если вы часто путешествуете на большие расстояния и нуждаетесь в увеличенном крутящем моменте, бензиновый будет лучшим выбором для горожан, газовый – для коммерсантов. Но общая сумма по-прежнему зависит от ряда переменных, включая тип и возраст автомобиля, тяжесть условий эксплуатации и ваши личные предпочтения.
