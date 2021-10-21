Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Прежде чем кокетливо поинтересоваться у своего мужчины, как вы сегодня выглядите, предвкушая услышать комплименты, на всякий случай убедитесь, что на вас нет какой-нибудь из этих вещей.













Свободные, не обтягивающие штаны или брюки. Мужчины не понимают, как этот предмет гардероба, скрывающий достоинства женской фигуры, смог достичь такой популярности.







Любые свободные, не приталенные платья, которые не повторяют контуры и очертания женского тела, не нравятся мужчинам по той же причине, что и не обтягивающие брюки.







Юбка-баллон. По мнению мужчин, в такой юбке женщина выглядит инфантильно, скучно и совсем не привлекательно. Ассоциации с маленькой принцессой, которые возникают у мужчин при виде юбки-баллона, мешают видеть в её обладательнице собственно женщину.







Очки в пол-лица. Модный аксессуар, который делает женщину похожей на насекомое.







Платье без бретелек. Если женщина не является обладательницей пышного бюста, такое платье будет смотреться на ней скучно.







Одежда, которая напоминает мужчине гардероб его бабушки, например, платья с цветочным или ретро-принтом.



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