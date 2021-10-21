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Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Прежде чем кокетливо поинтересоваться у своего мужчины, как вы сегодня выглядите, предвкушая услышать комплименты, на всякий случай убедитесь, что на вас нет какой-нибудь из этих вещей.

Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин


Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Свободные, не обтягивающие штаны или брюки. Мужчины не понимают, как этот предмет гардероба, скрывающий достоинства женской фигуры, смог достичь такой популярности.

Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Любые свободные, не приталенные платья, которые не повторяют контуры и очертания женского тела, не нравятся мужчинам по той же причине, что и не обтягивающие брюки.

Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Юбка-баллон. По мнению мужчин, в такой юбке женщина выглядит инфантильно, скучно и совсем не привлекательно. Ассоциации с маленькой принцессой, которые возникают у мужчин при виде юбки-баллона, мешают видеть в её обладательнице собственно женщину.

Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Очки в пол-лица. Модный аксессуар, который делает женщину похожей на насекомое.

Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Платье без бретелек. Если женщина не является обладательницей пышного бюста, такое платье будет смотреться на ней скучно.

Женская одежда и аксессуары, безумно раздражающие мужчин

Одежда, которая напоминает мужчине гардероб его бабушки, например, платья с цветочным или ретро-принтом.

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