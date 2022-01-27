Незаменимый помощник на стройке: самодельный станок для гибки металла

Во время строительства частного дома при заливке фундамента и армопоясов используются хомуты из круглой стальной проволоки или арматуры. Сделать их можно с помощью гибочного станка. Рассказываем, как изготовить его своими руками.

Необходимые материалы:

круглая труба;

металлическая полоса;

подшипники;

резьбовая шпилька;

стальной кругляк.

Обратите внимание: с помощью самодельного приспособления можно сгибать не только проволоку или арматуру, но также квадратные прутки и металлические полосы.

Своим личным опытом изготовления и сборки гибочного станка поделился с нами автор YouTube канала Kwando Technic.

Основные этапы работ

От стального кругляка отрезаем небольшую заготовку и с торца вырезаем паз. С другого торца сверлим глухое отверстие и нарезаем в нем резьбу.

Надеваем на заготовку кольцо, после чего вкручиваем кусок резьбовой шпильки. Обвариваем ее, затем зачищаем сварной шов.

Далее необходимо будет сделать корпусный подшипник. Отрезаем от круглой трубы кольцо и вставляем в него подшипник.

Надеваем корпусный подшипник на шпильку и фиксируем гайкой.

На следующем этапе отрезаем два куска металлической полосы. Их надо будет приварить к корпусному подшипнику и неподвижному кольцу.

В полосе, которая приварена к корпусному подшипнику, высверливаем отверстие. Вставляем в него болт, после чего обвариваем его.

На болт надеваем подшипники и фиксируем их гайкой. Потом устанавливаем корпусный подшипник на свое место.

Далее отрезаем два «бочонка» от стального кругляка.

Высверливаем в них отверстия и посадочные места под шпильки. Устанавливаем шпильки и обвариваем.

Получившиеся детали необходимо будет приварить к металлическим полосам, как показано на фото ниже.

Затем вкручиваем в «бочонки» резьбовую шпильку (для регулировки угла, под которым будет сгибаться заготовка).

Теперь надо сделать рукоятки. Отрезаем от круглой трубы две заготовки одинаковой длины и привариваем их к металлическим полосам.

В завершении из круглой или профильной трубы свариваем опорный столик. Привариваем к верхней части «ушки» и крепим ранее собранную конструкцию.

Самоделку при желании можно покрасить.

Устанавливаем станок на ровное основание, выставляем нужный угол сгибания путем регулировки резьбовой шпильки, и можно приступать к гибке металла.

Видео по теме

Процесс изготовления и сборки гибочного станка во всех деталях показан в авторском видеоролике ниже. Советуем посмотреть.