8 идей, как бюджетно украсить квартиру вещами, на которые вы точно не делали ставок

Рано или поздно вы зайдете в свою квартиру и поймете, что вам до чертиков надоел интерьер. Причем, это может случиться как через два года после ремонта, так и через два месяца. Если полный апгрейд жилья пока не входит в ваши планы, предлагаем внести некоторые изменения в дизайн с помощью подручных средств.
Идея 1: Красиво расставьте книги
Книги можно расставить на полке или разложить на журнальном столике
Книги есть в каждой квартире, но далеко не все предпочитают располагать их на виду. Чаще всего литературу убирают в тумбочки, ящики или закрытые шкафы, чтобы не мозолила глаза. И очень зря! При правильном подходе книги могут стать отличным вариантом бесплатного декора, важно лишь подобрать произведения в ярких красочных обложках или старинных переплетах.
Не обязательно выставлять всю имеющуюся литературу на открытые полки – выберите самые красивые экземпляры и расставьте на стеллаже. А чтобы композиция получилась цельной и гармоничной, дополните книги интересных декором, который будет интересно смотреться среди обложек. Можно использовать свечи, статуэтки, живые или искусственные растения, рамки с фотографиями. Главное – не забивать полку всевозможными мелкими предметами. Важно оставить воздух.
Идея 2: Составьте композицию из подручных предметов
Новогодняя композиция на полке. / Фото: deladom.ru
Предлагаем провести ревизию декора, который уже есть в вашем арсенале, и подумать, какие из вещей хорошо сочетаются между собой. После этого определитесь с местом расстановки – это может быть комод, прикроватная тумба, подоконник (если у вас нет штор или они короткие), консоль в прихожей. Обратите внимание, что декор, который вы захотите собрать в единую композицию, должен быть в одном стиле, но разных форм и размеров. Тогда он действительно станет украшением комнаты. Также дизайнеры советуют использовать красивый поднос для расстановки мелких предметов – так они не будут выглядеть хаотично.
Идея 3: Достаньте посуду из шкафа
Расставьте посуду на открытой полке или в серванте
Многие хозяйки придерживаются мнения, что кухня – не место для украшений, особенно если она крохотная. Но ведь декор – это не только статуэтки или постеры, он вполне может быть функциональным. Отличная идея – использовать в интерьере посуду. Достаньте из шкафчика самые красивые тарелки, емкости для хранения, кружки и расставьте их на открытых полках. А если у вас есть сервант со стеклянными дверцами, будет еще лучше. Тогда посуда украсит интерьер, но при этом не станет пылиться и покрываться жирными пятнами.
Особенно эстетично будут смотреться тарелки и бокалы в одном цвете или стиле. Но старайтесь собирать «коллекцию» таким образом, чтобы предметы не были слишком пестрыми и не создавали визуальный шум на кухне. Прекрасно впишется в любую обстановку посуда светлого оттенка, но если в интерьере есть яркие вещи, например, шторы или скатерть на столе, можете поставить на открытые полки тарелки в тон – получится гармонично.
Идея 4: Добавьте в комнату текстиля
Текстиль осенних оттенков в интерьере
Ничто так не украшает комнату и не делает ее уютнее, как текстиль. Все, что вам нужно сделать – разложить на диване декоративные подушки, бросить на кресло вязаный плед и постелить красивый мягкий ковер. Вот увидите – интерьер сразу заиграет новыми красками, и станет намного теплее.
Совсем необязательно покупать новый текстиль – используйте тот, что уже есть в шкафу. Поэкспериментируйте: скомпонуйте вещи по-новому или перенесите из одной комнаты в другую, чтобы глаз воспринимал их по-другому. Не бойтесь пробовать разные комбинации фактур, оттенков и материалов – главное, чтобы текстиль вписывался в обстановку.
Например, если квартира оформлена в стиле бохо, отличным решением станут наволочки с кисточками и плетеный текстиль. А сканди-интерьер только выиграет от присутствия вязаного пледа нейтрального цвета. Для минимализма тоже есть подходящие варианты – любой фактурный текстиль.
Отдельно стоит поговорить о коврах – это именно то решение, которое необходимо для смягчения и «обуючивания» интерьера. Старайтесь избегать пестрых принтов и кричащих оттенков – они быстро надоедают и режут глаз. А вот нейтральные изделия всегда в тренде. Если же хочется какой-то оригинальности, обратите внимание на этнические мотивы и геометрические принты, которые часто можно встретить в сканди-тематике.
Идея 5: Задействуйте свои увлечения
Любое хобби может стать декором
Рисуете картины, увлекаетесь макраме, вышиваете, а потом убираете готовые работы в ящик? Очень зря! В последнее время хэнд-мейд является стильной составляющей практически любого интерьера, поэтому смело выставляйте свои произведения на всеобщее обозрение. Например, можно поставить в углу спальни мольберт или положите на обеденный стол вышитые салфетки. Это не только украсит интерьер, но и сделает его более индивидуальным, поможет отразить вашу личность.
Кстати, если вы любите велоспорт или играете на музыкальном инструменте, классным декором станет даже велосипед или гитара. Важно лишь найти для хранения видное место, чтобы на них сразу обращали внимание. Как видите, любое увлечение может помочь украсить квартиру.
Идея 6: Расставьте свечи
Из свечей получается красивая композиция
Наверняка у вас в квартире найдется пара-тройка свечей, о которых вы уже успели забыть. Нет? Тогда купите несколько штук и зажгите их вечером, чтобы создать приятную романтическую атмосферу. Огонь будет отбрасывать на стены причудливые тени, и вы сможете насладиться чудесным видом. А ароматические свечи еще и наполнят комнату потрясающим запахом.
Днем свечи также не будут лишними. Впишите их в декоративную композицию из вышеупомянутых книг или расставьте на плетеном подносе в паре с аромадиффузором. Особенно хорошо смотрятся изделия в прозрачных минималистичных баночках с деревянными крышками и стильными этикетками.
Еще советуем обратить внимание на тонкие свечи. Но учтите, что они нуждаются в подсвечниках, которые тоже могут послужить прекрасным декором. Одинаково стильно будут смотреться как аналоги старинных канделябров, так и лаконичные модели медного, золотистого, черного, бежевого цвета. А в преддверии новогодних праздников украшением интерьера станут крупные тематические подсвечники в виде фонарей или домиков.
Идея 7: Задействуйте винтажные элементы
Гармоничное сочетание современных и винтажных элементов. / Фото: houzz.ru
Раньше винтажные детали можно было встретить лишь в соответствующих ретростилях. Но сейчас их смело добавляют и в минималистичные пространства, и в лофт, и в сканди – важно лишь подобрать подходящие элементы. Это могут быть подсвечники, радиола, советская швейная машинка, переоборудованная в консоль, и даже бабушкин сервиз в цветочек. Если в арсенале ничего нет, советуем съездить на блошиный рынок – с пустыми руками точно не уйдете.
Идея 8: Используйте статуэтки
Статуэтки красиво смотрятся на любых поверхностях
Пожалуй, самый спорный пункт. Большинство людей придерживаются мнения, что статуэтки – это пылесборник, но все же есть и те, кто не представляет без них свой интерьер. Мы считаем, что любой декор будет уместным, если подойти к его выбору с умом. В случае со статуэтками следует избегать дешевых материалов и старомодных мотивов: ангелочков, балерин и пр. Гораздо уместнее будут смотреться необычные или, наоборот, лаконичные формы, а также адаптации работ скульпторов.
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