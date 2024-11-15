8 идей, как бюджетно украсить квартиру вещами, на которые вы точно не делали ставок

Идея 1: Красиво расставьте книги

Книги можно расставить на полке или разложить на журнальном столике

Идея 2: Составьте композицию из подручных предметов

Новогодняя композиция на полке. / Фото: deladom.ru

Идея 3: Достаньте посуду из шкафа

Расставьте посуду на открытой полке или в серванте

Идея 4: Добавьте в комнату текстиля

Текстиль осенних оттенков в интерьере

Идея 5: Задействуйте свои увлечения

Любое хобби может стать декором

Идея 6: Расставьте свечи

Из свечей получается красивая композиция

Идея 7: Задействуйте винтажные элементы

Гармоничное сочетание современных и винтажных элементов. / Фото: houzz.ru

Идея 8: Используйте статуэтки

Статуэтки красиво смотрятся на любых поверхностях