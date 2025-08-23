Банды, которые орудовали в СССР в годы Великой Отечественной войны

Война выявляет не только героических личностей, но и преступников, готовых наживаться на людской беде. Так было и в годы Великой Отечественной войны: кто-то сражался на фронте, защищая Родину, а кто-то убивал и грабил население в тылу, променяв духовные ценности на сиюминутные материальные блага. По самым скромным данным, в период 1941-1945 года на территории СССР насчитывалось более 1 000 банд, не считая мародёров и криминальных лиц, действовавших самостоятельно.
Что способствовало появлению бандитских группировок в СССР во времена ВОВ
В годы войны вместе с ухудшением экономического положения в стране произошёл резкий скачок преступности. Банды, основу которых составляли дезертиры, уголовники и некогда вполне законопослушные граждане, увеличивались в количестве практически с каждым новым днём войны. Численность таких формирований варьировалась от нескольких человек до десятков объединённых убийц и грабителей. Одновременно с бандитами страну заполонило и множество мародёров, грабивших квартиры в момент бомбардировок или выносивших ценности из жилья, зная, что хозяин на фронте. Вместе с тяжёлым состоянием в экономике, криминальную ситуацию в стране усугубляла и нехватка кадрового состава: многие милиционеры и сотрудники уголовного розыска добровольно пополняли ряды Красной Армии, чтобы сражаться с внешним врагом. Ослабленной таким образом правоохранительной системе приходилось противостоять хорошо вооружённым бандитским шайкам, которые практически помогали противнику, совершая преступления против советских граждан в тылу.
Чем промышляла банда «ЗИГ-ЗАГ» в Ленинграде
Банда с названием «ЗИГ-ЗАГ», чья аббревиатура расшифровывалась как «Защитники интересов Германии – Знамя Адольфа Гитлера», занималась в осаждённом Ленинграде тем, что подделывала товарные талоны и распространяла фашистские пропагандистские листовки. Главарём организованной преступной группировки (ОПГ), костяк которой состоял из 12 человек, являлся 25-летний Виталий Кошарный. Отбывавший наказание за подделку платёжного поручения на крупную сумму, уголовник с двумя товарищами Баскиным и Кирилловым бежал из заключения во время немецкого авианалёта. С фальшивыми справками об освобождении преступники прибыли в Ленинград, убив по пути водителя захваченного ими автомобиля. В ноябре банда установила связь с гитлеровцами, а немного погодя стала выполнять задания Абвера, используя полученные от немцев типографские шрифты и рацию. Однако листовки стали лишь дополнительным видом преступной деятельности предателей – основным занятием был выпуск поддельных продуктовых карточек. На фоне всеобщего голода в блокадном городе мошенникам удалось получить более 17 тонн продовольствия, которое они перепродавали по баснословной цене истощённым от недоедания ленинградцам. Сытая жизнь бандитов продолжалась до ареста в марте 1942 года, а через 4 месяца, 30 июня 1942 года, Кошарный с подельниками был расстрелян по приговору Военного трибунала войск НКВД СССР ЛенВО и охраны тыла Ленинградского фронта.
Как милиции удалось разоблачить банду Герасима Окунева в Москве
Сорокапятилетний Герасим Окунев, инженер оборонного завода, также специализировался на подделке продуктовых талонов и карточек, организовав для этого дела в Москве подпольную типографию. Помимо него в преступной деятельности участвовали жена, несовершеннолетний сын, а также некоторые из приятелей и коллег с предприятия. Войдя во вкус, преступники, продолжая штамповать талоны на продукты, начали изготавливать и подложные документы государственного образца – пропуски на въезд в Москву, справки об отсрочке и освобождении от призыва, командировочные предписания, паспорта и пр. Разоблачить мошенников помог случай и гражданская сознательность: директор магазина, в котором обычно отоваривалась жена Окунева, заметил, как она обменивала талоны в другой торговой точке, находящейся в отдалении от их местожительства. Приняв сообщение о подозрительном использовании продовольственных карточек, милиция провела проверку и в октябре 1943 года задержала преступную группу. Результатом следствия стал приговор, по которому в феврале 1944 года Герасима Окунева и двух других активных участников банды, расстреляли. Пособников – жену главаря и его 14-летнего сына, совершавшего кражи с завода, приговорили к лишению свободы на 25 и 10 лет соответственно.
Как действовала в Самаре банда Васьки-графа
В Куйбышеве (ныне Самара) банда Василия Аграфенина по кличке Васька-Граф орудовала с апреля 1945 года: начиная с кражи пшеницы, преступники быстро переквалифицировались на грабежи квартир и вооружённые нападения на торговые предприятия. На их счету – подделка документов, несколько убийств и изнасилований, множество краж и разбойных нападений. В группу входило по разным данным от 9 до 12 человек в возрасте 17-20 лет. Обезвредить бандитов удалось в июне 1945 года: тогда при задержании был убит 24-летний оперативник Георгий Скорняков и смертельно ранен главарь шайки 20-летний Аграфенин. По решению суда двух бандитов Васьки-Графа приговорили к расстрелу, остальные сообщники убитого главаря получили по 8-10 лет заключения в лагерях.
Как банда Хасана Исраилова сражалась за «свободу от коммунистов»
Свою преступную деятельность на территории Чечено-Ингушетии Хасан Исраилов – главарь банды из 14 человек – маскировал словами о свободе своего народа, который якобы уничтожает Советская власть. Однако факты говорят о том, что именно его криминальная группа занималась истреблением собственного населения, убивая не только партработников и красноармейцев по политическим мотивам, но и мирных горцев чеченской и ингушской национальности ради наживы. В середине войны, осознав бесперспективность попытки восстания, Исраилов втайне сотрудничал с НКВД, передавая им сведения о недовольных советской властью. При этом он был вынужден участвовать в стычках с милиционерами и солдатами внутренних войск, во время одной из которых, 25 декабря 1944 года несостоявшийся «революционер» получил смертельное ранение.
