Правила ресторанного этикета

С каждым годом правила поведения в ресторанах становятся менее строгими. На самом деле их совсем немного, но они есть! И для всех посетителей ресторанный этикет одинаковый — даже если этот ресторан находится рядом с домом и вы часто его посещаете. Давайте, узнаем, как правильно себя вести, чтобы не опозориться и не мешать другим…



1. Оформление заказа

2. Где должен находится телефон во время трапезы

3. Общение с официантом

4. Правильное использование салфеток и столовых приборов

5. Посещение туалета

6. Несъедобные части блюда и использование зубочисток

7. Оплата заказа

8. Чаевые

На оформление заказа отведено 10 минут.Мало кто знает, но существует правило во время оформления заказа. После того, как в руки попало меню, то оно должно лежать на столе, либо же какая-то его часть должна его касаться. Убирать со стола, подносить близко к глазам — нельзя! На ознакомления с меню выделено 5-10 минут, но если требуется больше, то об этом предупреждают официанта.При возникновении сложностей во время выбора, на помощь нужно пригласить также официанта.Телефон класть на стол не допустимо.Если меню должно лежать на столе, то мобильному телефону там не место. По правилам ресторанного этикета, для устройства можно спросить специальную подставку или просто оставить в сумочке. Также нельзя разговаривать по телефону за столом или перемещаясь по помещению. Во время трапезы на устройстве устанавливают режим «Без звука».Официант не оставляет без внимания обслуживающий столик.После того, как блюдо выбрано, нужно пригласить к столику официанта. Часто достаточного одного взгляда в его сторону, но если он оставил ваш столик без внимания, то нужно установить визуальный контакт с администратором или другим официантом и как в школе поднять любую руку. А вот крик, свист и жестикуляция не допустима.Использование приборов — целая наука.В ресторане важную роль играет подготовка и оформление стола. Наличие льняной или хлопковой салфетки говорит о высоком уровне заведения. Она должна быть чистой, проглаженной и аккуратно сложенной.Салфетка из ткани предназначена для защиты вашей одежды. Ее расправляют и кладут строго на колени. По окончанию трапезы ее складывают в два раза и кладут слева — в тарелку класть нельзя! Если нужно выйти из-за стола, то салфетку кладут на стул, а затем ей снова можно воспользоваться. Грязный аксессуар можно заменить. Для рук и лица на столе должны быть бумажные салфетки. Ими допустимо аккуратно промакивать кожу.А вот столовые приборы в ресторане служат неким языком общения. Существует большое количество правил, но для того, чтобы вести себя культурно, достаточно знать несколько. Если в ресторане используется максимальная сервировка, то первыми нужно брать внешние приборы. Обычно, это нож и вилка. Нож всегда располагается в правой руке, а вилка в левой, но допустимо и в правой, если еда уже порезана и нож больше не потребуется.Во время ужина приборы кладут на тарелку в виде креста. Этот знак говорит о том, что трапеза еще продолжается. А вот если приборы расположены параллельно, то пора уносить блюдо. Использованные приборы не допустимо класть на стол, они остаются на тарелке.За столом о посещении туалета не говорят.Если пришло время посетить туалет, то за столом о нем не нужно упоминать. Нужно извиниться и выйти из-за стола. Причем, объяснять, куда вы идете совершенно не нужно. Но если вы не знаете, где располагается комната, то нужно подойти к персоналу и вполголоса спросить.Несъедобные части кладут в верхней части тарелки.Некоторые блюда предусматривают несъедобные компоненты, такие как косточки или кожура. Во время ужина их не нужно прятать в салфетку или за тарелку. На самом деле правильно их оставлять в верхней части плоской тарелки.А вот пользоваться зубочисткой за столом не культурно. Правильно взять ее с собой и выйти в дамскую (мужскую) комнату, где можно спокойно привести ротовую полость в порядок.Оплату лучше обговорить заранее.Оплата заказа — одна из самых интересных тем после ужина. По правилам, заплатить за трапезу должен тот, кто пригласил в ресторан. Правда, об этом правиле часто забывают… Чтобы не возникло проблем, лучше заранее обговаривать этот нюанс. Допустимо делить счет пополам даже при безналичной оплате.Чаевые — это 10-15% от чека.Если отдых оказался вам по душе и хочется отблагодарить персонал за работу, то допустимо оставлять чаевые. По правилам этикета, их сумма составляет не больше 15% от чека. Чаще всего чаевые оставляют в купюрах, но последнее время стало возможно это сделать с помощью безналичной оплаты.