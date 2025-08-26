4 рецепта горячих супов со всего мира, идеальных для осеннего меню

Пришла осень, а значит, пора переходить на согревающие блюда и напитки. Самый лучший вариант, который впишется в любое меню, – это суп. Если вам надоели традиционные варианты с лапшой или рисом, Novate.ru предлагает приготовить блюда, которые часто делают жители других стран. Густые, наваристые, ароматные – они точно порадуют вас в прохладный день.
Рецепт 1: Болгарский гуляш
Гуляш получается ароматным, сытным и питательным. / Фото: novyefoto.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: один килограмм мяса (свинины или говядины), пять полосок бекона (можно заменить жиром или растительным маслом), 300 граммов репчатого лука, один килограмм картофеля, 150 граммов болгарского перца, один помидор, три литра бульона, два-три зубчика чеснока, три столовых ложки паприки, соль, тмин, соль и молотый черный перец по вкусу.
Измельчите лук и обжарьте его до золотистого цвета на предварительно разогретой сковороде. Дно можно смазать жиром или растительным маслом. Убавьте огонь, положите паприку, тмин, пропущенный через пресс чеснок и мясо. Хорошо перемешайте, после чего добавьте примерно 100 миллилитров бульона, накройте крышкой и тушите на слабом огне. Периодически помешивайте и проверяйте количество жидкости – важно, чтобы мясо именно тушилось, а не варилось или жарилось.
Переходим к овощам. Очищенный от кожуры картофель, перец и помидор нарежьте кубиками. Когда мясо будет практически готово и на дне сковороды не останется жидкости, добавьте картофель и готовьте 10 минут. После этого положите перец и помидор, добавьте немного бульона. Еще через пять минут переложите все ингредиенты в подходящую по размеру емкость, вылейте оставшийся бульон (можете добавить меньше жидкости, чтобы гуляш получился гуще) и варите до тех пор, пока не будут готовы все компоненты.
На заметку: Болгарский гуляш принято подавать с клецками, которые называются чипетке. Для их приготовления понадобится 80 граммов муки, одно яйцо и соль. Замесите из этих ингредиентов крутое тесто, после чего отщипывайте от него по небольшому кусочку и бросайте в кастрюлю с супом. Когда чипетке будут готовы, они всплывут на поверхность.
Рецепт 2: Английский стю с фасолью
Суп готовится с двумя видами фасоли. / Фото: almode.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 300 граммов фарша, 500 граммов мяса (лучше говядины), один стакан красной консервированной фасоли, один стакан замороженной стручковой фасоли, один стакан консервированного горошка, две средних моркови, две средних луковицы, три крупных картофеля, три столовых ложки томатной пасты, одна столовая ложка сахара, четыре столовых ложки соевого соуса, две столовых ложки растительного масла, три литра воды, одна столовая ложка паприки, соль и перец по вкусу.
Мясо нужно хорошо промыть, нарезать средними кусочками, положить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться, периодически снимая пену. Когда оно будет готово, остудите его и нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите от кожуры, измельчите и обжарьте на заранее разогретой сковороде, смазанной растительный маслом, до золотистого цвета. После этого добавьте небольшое количество процеженного мясного бульона (несколько столовых ложек) и томатную пасту. Тушите на слабом огне примерно пять минут, затем отставьте в сторону.
В кастрюлю с бульоном положите картофель, нарезанный кубиками, а после закипания – морковь, нарезанную соломкой. Варите до тех пор, пока овощи не достигнут состояния «альденте». Это займет примерно 7-8 минут. Добавьте в кастрюлю горошек и оба вида фасоли, влейте соевый соус, дождитесь закипания, после чего варите примерно пять минут.
На сковороде, смазанной растительным маслом, обжарьте фарш. Обязательно посолите и поперчите его. Когда все продукты в кастрюле сварятся, добавьте к ним фарш, мясо и зажарку. В конце положите паприку и другие специи на свое усмотрение, доведите до вкуса. Варите еще 10-15 минут, после чего дайте настояться около получаса под крышкой.
Рецепт 3: Палестинский суп-пюре из красной чечевицы и тыквы
Суп-пюре насыщенного оранжевого цвета. / Фото: food.pibig.info
Для приготовления блюда вам понадобится: 100 граммов чечевицы, 300 граммов тыквы, одна морковь, половинка репчатого лука, два-три зубчика чеснока, стебель одного сельдерея, полтора литра воды или овощного бульона, перец чили по вкусу, половина чайной ложки тмина, щепотка смеси перцев, соль и сладкая паприка по вкусу, петрушка и лимон для подачи.
На первом этапе нужно поработать с овощами. Очистите их от кожуры, хорошо промойте под проточной водой и измельчите: лук – ножом, морковь – на мелкой терке, чеснок – через пресс. Поставьте на плиту кастрюлю, в которой будет вариться суп, смажьте ее дно растительным маслом, подождите, пока она разогреется, и обжарьте овощи до золотистого цвета.
Тыкву очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и положите к овощам. Добавьте специи, указанные в рецепте, хорошо перемешайте и тушите на небольшом огне около десяти минут. После этого засыпьте в кастрюлю чечевицу (если на упаковке написано, что ее нужно предварительно замочить – сделайте это), залейте водой или бульоном, накройте крышкой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите суп около 15-20 минут, пока все продукты не будут готовы. Особое внимание уделите чечевицы, так как она, как и любые бобовые, долго готовится. В конце пробейте содержимое кастрюли блендером (если суп будет слишком густым, добавьте немного воды или сливок), разлейте по тарелкам, украсьте листиками петрушки и долькой лимона.
Рецепт 4: Американский суп чаудер
Сливочный суп с беконом, морепродуктами и картофелем. / Фото: za-edoy.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 500 граммов морепродуктов (в классической вариации – мидий), 200 граммов бекона, 700 граммов картофеля, два стебля сельдерея, один репчатый лук, 25 граммов сливочного масла, 250 миллилитров куриного бульона, 900 миллилитров молока, 250 миллилитров сливок, одна столовая ложка муки, два лавровых листа, соль, перец, специи по вкусу.
Возьмите бекон, нарежьте его небольшими кусочками, положите в кастрюлю, подходящую по объему, добавьте немного воды (примерно 50-70 миллилитров) и поставьте на плиту. Пока жидкость будет выпариваться, из бекона вытопится достаточное количество жира для продолжения готовки. После этого добавьте сливочное масло, измельченный лук и сельдерей. Слегка присолите ингредиенты и обжаривайте их несколько минут, чтобы они размягчились. Когда это произойдет, положите муку и, постоянно помешивая, готовьте еще две-три минуты – должна получиться густая смесь.
Картофель очистите от кожуры, промойте под проточной водой, нарежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Следом положите лавровый лист, влейте бульон и молоко. Варите продукты около 15 минут – важно, чтобы картофель стал мягким. Добавьте в суп нарезанные кусочками морепродукты (это может быть рыба, крабы и пр.), доведите до кипения. В конце влейте сливки, хорошо перемешайте, посолите, поперчите, чтобы довести до вкуса, и выключайте плиту. Пусть чаудер настоится десять-пятнадцать минут, после чего можете подавать на стол.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии