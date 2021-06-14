Семейная драма Валерия Николаева и Ирины Апексимовой в кадре и за кадром

Ирина Апексимова и Валерий Николаев | Фото: 24smi.org
В 1990-х гг. Ирину Апексимову и Валерия Николаева называли одной из самых красивых и крепких актерских пар российского кино. Они были семьей и в реальной жизни, и на экранах – в сериале «День рождения Буржуя». Но съемки стали для них и судьбоносными, и роковыми одновременно – этот фильм принес им невероятную популярность, но разрушил их отношения.
Валерий Николаев и Ирина Апексимова в юности | Фото: kino-teatr.ru
Они познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ. Ирине удалось туда поступить только с 3-й попытки – с 13 лет она жила в Одессе и долго не могла избавиться от специфичного местного говора, из-за чего ее и не принимали в вуз. Но в 1986 г. Апексимовой наконец удалось поступить, при этом она попала на курс Олега Табакова, на котором учились Владимир Машков, Евгений Миронов и Валерий Николаев. Первой его женой стала однокурсница Наталья Пирогова. А в 1987 г. начались их отношения с Апексимовой, и вскоре они расписались. По окончании учебы в 1990 г. оба супруга были приняты в труппу МХАТа. В 1994 г. у пары родилась дочь Дарья.
Валерий Николаев и Ирина Апексимова с дочерью | Фото: uznayvse.ru
Пара не раз появлялась вместе на экранах. Так, в эпизоде фильма «Ширли-мырли» они вдвоем лихо отплясывали чечетку, а в одном из первых отечественных сериалов «Мелочи жизни» исполнили роли супругов Кати и Гоши. Но самой известной их совместной работой стал сериал «День рождения Буржуя», где они снова сыграли семейную пару. Однако во время съемок в их отношениях наступил кризис, и в 2000 г. их брак распался.
Кадр из фильма *День рождения Буржуя*, 1999 | Фото: apeksimovaira.narod.ru
Валерий Николаев в фильме *День рождения Буржуя*, 1999 | Фото: kino-teatr.ru
В то время ходили слухи о том, что причиной расставания одной из самых красивых пар российского кино стал роман Николаева с партнершей по съемкам Дарьей Поверенновой. Долгое время никто из них не комментировал эту информацию, но спустя годы Повереннова призналась, что у них действительно были отношения на протяжении 2-х лет. Правда, она утверждает, что на тот момент Николаев уже расстался с Апексимовой, только еще не оформил развод документально. Как бы то ни было, расставание было настолько тяжелым, что Ирина не захотела продолжать совместные съемки с бывшим супругом, поэтому во втором сезоне сериала «День рождения Буржуя» сценаристам пришлось «убить» ее героиню.
Ирина Апексимова в фильме *День рождения Буржуя*, 1999 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *День рождения Буржуя*, 1999 | Фото: kino-teatr.ru
По признанию Апексимовой, трещина в их отношениях появилась еще до съемок в «Буржуе» – Николаев мечтал сниматься в Голливуде, а сама она хотела заниматься театральной карьерой на родине. «Нашу семью ничто не разрушило, мы просто выросли друг из друга. У нас появились разные цели и задачи. Мы друг о друге знали настолько все, что нам стало просто неинтересно. У меня остались очень светлые впечатления от этих 12 лет совместной жизни… Просто эти отношения себя изжили. Понимаете, мы жили очень плотно, 24 часа в сутки вместе. Наверное, каждому из нас нужно было идти своей дорогой. Ну, так сложилось – и здесь нет правых и виноватых», – говорила Ирина Апексимова. После их расставания в прессе периодически появлялись новости о том, что они снова вместе – каждый раз, когда они вдвоем появлялись на публике, им тут же приписывали роман, но паре просто удалось сохранить дружеские отношения, в первую очередь ради дочери.
Ирина Апексимова и Валерий Николаев | Фото: uznayvse.ru
Ирина Апексимова и Валерий Николаев | Фото: woman.ru
Валерий Николаев после «Буржуя» какое-то время продолжал сниматься в фильмах и сериалах, а потом выпустил 2 фильма в качестве режиссера. В последние 3 года новых фильмов с его участием не появляется. Актер был еще несколько раз женат, на данный момент его супругой является артистка цирка Эльмира Земскова.
Ирина Апексимова и Валерий Николаев | Фото: uznayvse.ru
Ирина Апексимова с дочерью | Фото: starhit.ru
После развода с Николаевым и ухода из МХАТа в 2000 г. Ирина Апексимова создала собственную театральную компанию «Бал-Аст», впоследствии названную ее именем. Вместе с Романом Виктюком они подготовили несколько антреприз, где Ирина сыграла главные роли. Помимо актерской профессии, Апексимова пробовала свои силы и в качестве певицы, телеведущей, продюсера и режиссера. В 2012-2015 гг. актриса занимала должность директора Театра Романа Виктюка, а затем стала директором Театра на Таганке. Она выходила замуж еще 2 раза, первый брак распался через 6 лет, второй – спустя 3 года.
Актриса Ирина Апексимова | Фото: 24smi.org
Несмотря на то, что главная роль в сериале «День рождения Буржуя» принесла Апексимовой огромную популярность, она никогда не считала ее своим творческим достижением. Дело в том, что после этого за ней закрепилось амплуа женщины-вамп и бизнес-леди, и режиссеры предлагали ей много однотипных ролей. Актриса говорит: «В кино я в принципе ничего не сыграла. Я трезво отношусь к тому, что я делаю. Поэтому я многое хотела бы сыграть в кино. Там я собственно все время играла одну роль. Ну разве что был неплохой сериал «Клетка» – единственная моя актерская работа, а все остальное так…».
Актриса Ирина Апексимова | Фото: 24smi.org
Дочь Валерия Николаева и Ирина Апексимовой пошла по стопам родителей – тоже окончила Школу-студию МХАТ и тоже стала актрисой. Правда, она снимается под другой фамилией – как и ее бабушка, она стала Авратинской. Апексимова объясняет это решение так: «Ну, давайте говорить начистоту: Николаев для артиста – это не фамилия. Юрий Николаев, Игорь Николаев, Валерий Николаев… 574 Николаевых. Ну ладно, Валерия Николаева, допустим, все знают. Но Даша Николаева была бы кто? Даша Апексимова? Зачем ей это надо? Она отдельный человек, пусть живет своей жизнью. Не надо переживать нашу».
Актер Валерий Николаев | Фото: kp.ru
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