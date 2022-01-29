«Как свекла сахаром стала»: Какие книги читали пионеры в 1930-е годы

Книги, которые читали наши дедушки и бабушки в детстве.
1920-е и 1930-е годы стали периодом становления СССР. Одновременно с подъемом экономики страны проводилась активная пропаганда коммунистического образа жизни. Ведомые партией советские дети все чаще читали не сказки, а совсем другие книги. Из них они узнавали о Ленине, сахарной свекле, гидроэлектростанциях и пятилетних планах.
Обложка и иллюстрация книги «Детям о Ленине», 1926 год. | Фото: atlasobscura.com.
Разворот тетради с картинками «Что мы строим», в которой рассказывается о промышленности, сельском хозяйстве и природных ресурсах СССР, 1930 год. | Фото: pudl.princeton.edu.
Сложно найти столь же убедительные детские пропагандистские книги, как те, что издавались в Советском Союзе в 1920-е и 1930-е годы. Большевики справедливо считали, что «правильное» воспитание с самого детства способно сделать из юных жителей страны настоящих патриотов и привить высокие ценности.
При этом было необходимо устранить техническое отставание от Запада, создать позитивный имидж для непростой работы в сельском хозяйстве, заставить гордиться достижениями Страны Советов.
«80 000 лошадей»: история в стихах о строительстве Волховской гидроэлектростанции, 1925 год. | Фото: atlasobscura.com.
Иллюстрации из книги «Как свекла сахаром стала». | Фото: atlasobscura.com.
Отказ от детских сказок не был случайным. Вместо них детская литература получила книги, сосредоточенные на более практичных вопросах. Так, в «Как свекла сахаром стала» наглядно изображен процесс получения сахара. В «80 000 лошадей» рассказывается история Волховской ГЭС, первой построенной в СССР.
«Пятилетка», 1930 год. | Фото: atlasobscura.com.
Обложка и иллюстрация из книги «Шимпанзе и Мартышка», в которой содержатся инструкции о том, как сшить игрушку, 1930 год. | Фото: atlasobscura.com.
В некоторых детских книгах даже были практические задания. «Шимпанзе и Мартышка» содержит инструкцию по изготовлению игрушечной обезьяны.
Иллюстрации из детской книги «Нас много» о приключениях советского мальчика, живущего в городе. | Фото: atlasobscura.com.
Иллюстрация из книги «Миллионный Ленин», в которой два мальчика-индуса стали советскими ребятами, 1926 год. | Фото: atlasobscura.com.
В детской советской литературе 1920-х годов затрагиваются и другие серьезные проблемы, например, эмиграции. В книге «Миллионный Ленин» Льва Зилова два мальчика-индуса участвуют в восстании против своего правителя. Затем они бегут из страны и после ряда приключений оказываются в СССР. Там они наблюдают за парадом на Красной площади перед Мавзолеем Ленина. Они одеты в теплую одежду, но все еще в традиционных тюрбанах.
«Через полюс в Америку»: рассказ Георгия Байдукова о его беспосадочном перелете над Северным полюсом, 1938 год. | Фото: atlasobscura.com.
Также в СССР были популярны книги о славных достижениях и героях. В книге «Через полюс в Америку» опубликован рассказ Георгия Байдукова, летчика-испытателя, который вместе со Чкаловым и Леваневским совершал беспосадочные перелеты над Северным полюсом.
«Подвиг пионера Мочина» - история о мальчике, помогающем Красной Армии, 1931 год. | Фото: atlasobscura.com.
Важной темой детской литературы оставалась военная служба. Стать солдатом Красной Армии и отправиться служить на границу было мечтой многих советских мальчишек. В 1931 году вышла книга «Подвиг пионера Мочина». Ее главный герой, юный пионер, помогает нашим бойцам в Таджикистане. Но даже авторы пропагандистской литературы для детей не могли быть спокойны за свои жизни. Автор книги Александр Иванович Введенский и художник Вера Ермолаева стали жертвами одной из сталинских чисток.
«Красная Армия», 1929 год. | Фото: atlasobscura.com.
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