«Как свекла сахаром стала»: Какие книги читали пионеры в 1930-е годы

Книги, которые читали наши дедушки и бабушки в детстве.

Обложка и иллюстрация книги «Детям о Ленине», 1926 год. | Фото: atlasobscura.com.

Разворот тетради с картинками «Что мы строим», в которой рассказывается о промышленности, сельском хозяйстве и природных ресурсах СССР, 1930 год. | Фото: pudl.princeton.edu.

| Фото: atlasobscura.com. «80 000 лошадей»: история в стихах о строительстве Волховской гидроэлектростанции, 1925 год.| Фото: atlasobscura.com.

Иллюстрации из книги «Как свекла сахаром стала». | Фото: atlasobscura.com.

«Пятилетка», 1930 год. | Фото: atlasobscura.com.

Обложка и иллюстрация из книги «Шимпанзе и Мартышка», в которой содержатся инструкции о том, как сшить игрушку, 1930 год. | Фото: atlasobscura.com.

Иллюстрации из детской книги «Нас много» о приключениях советского мальчика, живущего в городе. | Фото: atlasobscura.com.

Иллюстрация из книги «Миллионный Ленин», в которой два мальчика-индуса стали советскими ребятами, 1926 год. | Фото: atlasobscura.com.

«Через полюс в Америку»: рассказ Георгия Байдукова о его беспосадочном перелете над Северным полюсом, 1938 год. | Фото: atlasobscura.com.

«Подвиг пионера Мочина» - история о мальчике, помогающем Красной Армии, 1931 год. | Фото: atlasobscura.com.

«Красная Армия», 1929 год. | Фото: atlasobscura.com.