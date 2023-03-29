Невероятные, абсурдные и потрясающе выглядящие транспортные средства

Для большинства автовладельцев установка GPS в автомобиле уже считается передовой технологией, внедрённой в повседневную жизнь. Когда дело доходит до персонализации наших транспортных средств, то, как правило, это заканчивается новой игрушкой на приборной панели или оригинальной наклейкой на бампере.
Поэтому наш сегодняшний список о тех мечтателях, которые выступают как за технологическую начинку, так и за кардинальное изменение конструкции своего транспортного средства, будь это практичным или нет.
10. Rinspeed sQuba
Многие дети, которые смотрят фильмы про Джеймса Бонда и наблюдают, как он уходит от преследователей на фантастических автомобилях, мечтают о том, чтобы у них было нечто похожее и в реальной жизни.
Для Фрэнка Риндеркнехта (Frank Rinderknecht) одной фантазии было недостаточно, и, будучи генеральным директором швейцарской лаборатории исследований и разработок в области автомобилестроения Rinspeed, ему не составило труда претворить одну такую мечту в жизнь. Даже если на разработку понадобилось 1,5 миллиона долларов, чтобы создать этот автомобиль, похожий на нечто из приключений героя Роджера Мура из фильма «Шпион, который меня любил», который, в общем-то, считается одним из самых глупых фильмов о Бонде.
Полностью электрический, sQuba — это эксклюзивный автомобиль с открытым верхом по соображениям безопасности. На суше максимальная скорость электромобиля достигает 75 миль в час (120,7 км/час), по поверхности водоёма он может передвигаться со скоростью 3 мили в час (4,83 км/час), а под водой — до 1,8 мили в час (2,9 км/час).
Транспортное средство устойчиво к солёной воде, однако не может быть безопасным в открытом море, поскольку не достаточно хорошо функционирует на глубине ниже 9 метров. В багажном отсеке находятся 3 двигателя, а под капотом — винты, которые приводят его в движение под водой.
После того как Rinspeed sQuba был представлен миру в 2008 году на Женевском автосалоне, стал обсуждаться вопрос о производстве небольшой линии таких автомобилей по спецзаказу, однако с тех пор больше ничего не слышно.
9. Самый большой грузовик в мире
Многие могут подумать, что крупнейшим в мире грузовиком должно стать какое-нибудь новое транспортное средство, рассчитанное на дальние расстояния. А может, это огромный двухэтажный восемнадцатиколёсный автобус?
Оказывается, самые большие в мире грузовики работают на глубоких открытых разработках, где масштабы транспортных средств, используемых для транспортировки горной массы, кажутся гораздо меньше, чем если увидеть их рядом с человеком. Как насчёт колеса высотой с двух человек?
Тем не менее, такие машины не только существуют, но и производится немало моделей по всему миру, соперничающих за первое место. И победа достаётся крупнейшему в мире самосвалу БелАЗ-75710 производства Белорусского автомобильного завода.
Этот монстр высотой 8,17 метра, шириной 9,75 метра и длиной 20,6 метра — почти как два двухэтажных автобуса, припаркованных один за другим. Его максимальная грузоподъёмность составляет 450 тонн; по этому показателю он обходит своего ближайшего конкурента более чем на 50 тонн.
Кто-то может подумать, что грузовик подобного рода должен быть неповоротливым и медлительным, однако БелАЗ-75710 может развивать максимальную скорость до 67 км/час в условиях обычной дороги и до 40 км/час, поднимаясь по наклону по дороге карьера. Кроме того, благодаря обеим поворачивающимся осям самосвал отличается повышенной манёвренностью: он может развернуться на «пятачке» радиусом чуть меньше 20 метров.
Таких самосвалов в мире не так уж много, потому что производство одного грузовика стоит 6 миллионов долларов. Однако в мире существует немало компаний, которым позарез нужны грузовики, способные перевозить 500 тонн груза, так что, возможно, к тому времени, как появится целый модельный ряд подобных монстров, их цена значительно снизится.
8. Экологичный LEGO-автомобиль
Этот уникальный автомобиль — результат сотрудничества австралийского бизнесмена Стива Саммартино (Steve Sammartino) и румынского гения-самоучки и изобретателя Рауля Оайда (Raul Oaida). На создание этого оригинального транспортного средства было потрачено 60.000 долларов.
Автомобиль был собран в Румынии, но во время транспортировки в Австралию он был сильно деформирован под воздействием разницы температур. Впрочем, к декабрю 2013 года автомобиль был полностью восстановлен и приведён в рабочее состояние.
Автомобиль состоит более чем из 500.000 деталей LEGO и работает на сжатом воздухе (четыре орбитальных двигателя и 256 поршней).
Скорость ЛЕГОмобиля была зафиксирована на отметке порядка 30 км/час, и его создатели даже не пытались попробовать увеличить её. Если разница температур может серьёзно навредить автомобилю, то, возможно, было бы не самой удачной идеей испытывать её максимальную скорость.
А теперь представьте, сколько кирпичиков LEGO понадобится, чтобы сделать полноразмерный эвакуатор для этого автомобиля?..
7. Wolfen Dragon
В противовес довольно симпатичной идее создания ЛЕГОмобиля — этот монстр, построенный из металла. И это не просто прекрасный пример отличной кузовной рихтовочной работы, впервые появившийся в социальных сетях Рунета в 2015 году.
Даже задняя часть этого монстра с двумя вентиляционными отверстиями выглядит так, будто это реактивные двигатели на чрезвычайно мощной ракете, а не на простом наземном транспортном средстве.
Тот факт, что в Интернете крайне мало информации об этом автомобиле, кажется, придаёт ему ещё больше загадочности.
В оригинальных постах с фотографиями Wolfen Dragon утверждалось, что у автомобиля есть огнемёты, установленные спереди и сзади. Впрочем, это кажется маловероятным, ведь если бы так было на самом деле, наверняка были бы и фотографии с огнемётами в действии… конечно, если бы создатель этого автомобиля не побоялся бы проблем, с которыми он бы наверняка столкнулся, установив их.
6. «Превращение» («Transition»)
Большинство из нас словосочетание «летающий автомобиль» ассоциирует с будущим. Несмотря на весь труд, вложенный в разработки, даже самые оптимистичные инженеры и разработчики признают, что функциональная модель таких транспортных средств, как запатентованный компанией Toyota дорожный антифрикционный автомобиль, потребует годы работы, не говоря уже об автомобилях, которые могут парить высоко в небе.
Однако компания Terrafugia из штата Массачусетс уже продемонстрировала довольно неплохие результаты, показав в 2013 году автомобиль «Transition».
Будучи относительно не очень дорогим (280.000 долларов), это транспортное средство может достигать максимальной скорости в полёте 161 км/час, а его дальность полёта составляет почти 644 км. Во время полёта транспортное средство может безопасно перевозить груз массой почти 227 кг.
В расправленном виде крылья достигают около 8 метров в ширину, а в сложенном виде — почти 2 метра. Это делает его отличным автомобилем, который может быть допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования и помещаться в гараж среднестатистического пригородного дома, так как его сложенные крылья в высоту не превышают 2 метров.
Учитывая, что автомобиль пробегает 56 км на одном галлоне бензина, этого почти достаточно, чтобы заставить вас захотеть ездить на нём.
5. Самый большой мотоцикл
В то время как существуют более чем серьёзные основания для производства гигантских самосвалов, способных перевозить сотни тонн груза по карьерным дорогам, сложно представить какие-нибудь более-менее убедительные предпосылки для создания этого огромного транспортного средства, кроме как «а почему бы и нет?»
Regio Design XXL Chopper — это гигант высотой почти 5 метров и около 10 метров в длину, созданный Фабио Реджани (Fabio Reggiani) в 2012 году, уже успел попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Скорее всего, это было недостаточно амбициозно для его создателя, потому что этот мотоцикл является ещё и полностью функциональным. Он оснащён 5,7-литровым двигателем Chevrolet мощностью 280 л.с., и Реджани даже прокатился на нём 100 метров по Монтеккьо-Эмилия (Италия).
Удивительно, но на создание этого гиганта итальянскому энтузиасту хватило всего 7 месяцев. Интересно, сколько ещё времени ему понадобилось бы, если б он сделал к нему и коляску?
4. Самый дорогой автомобиль в мире
Можно подумать, что потратить 1,5 миллиона долларов на подводный автомобиль — это максимальная сумма, которую можно заплатить за транспортное средство. Оказывается, это ещё цветочки. И действительно, Lamborghini Veneno Roadster 2013 года за 4,5 миллиона долларов делает оригинальный Rinspeed sQuba абсолютно дешёвой покупкой.
Итак, почему же этот автомобиль такой дорогой? Во-первых, потому что компания Lamborghini в честь своего 50-летия создала всего один экземпляр Lamborghini Veneno Roadster. Во-вторых, суперкар оснащён двигателем 740 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/час почти за 3 секунды и иметь максимальную скорость 354 км/час. В основе кузова — монокок из углеволокна, благодаря чему улучшается сцепление с землёй и управление.
Если всё это звучит недостаточно убедительно для того, чтобы потратить такую сумму денег, подумайте о том, что в марте 2015 года суперкар был выставлен на продажу за 11 миллионов долларов, при этом его пробег составлял на тот момент более чем 805 км. Очевидно, если собираешься попробовать назначить слишком высокую цену на такой автомобиль, то не стоит останавливаться на полпути, завышая его стоимость.
3. Самый маленький автомобиль, допущенный к эксплуатации на дорогах общего пользования
До сих пор большинство транспортных средств в этом списке были с притязаниями на крутость в чём-либо, но это, по существу, представляет собой сознательный отказ от самой идеи быть крутым.
Автомобиль выглядит как нечто, в чём 8-летний мальчик может произвести определённое впечатление на своих сверстников. И всё-таки, транспортное средство 61 см в ширину, 1,22 метра в длину и 61 см в высоту, созданное на базе Chevrolet 1957 года в 2013 году Остином Коулсоном (Austin Coulson), отвечает всем требованиям, чтобы быть допущенным к эксплуатации на дорогах общего пользования.
По подсчётам, автомобиль пробегает около 42 км на одном галлоне бензина, а это значит, что с его крошечным бензобаком, проехав 21 км, придётся снова заправляться.
В Интернете ведутся споры о том, действительно ли этот автомобиль может быть допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования. Несмотря на полностью функционирующие фары, ремень безопасности, лобовое стекло со стеклоочистителем и звуковой сигнал, этого всё же недостаточно.
Смотрите, автомобиль может ехать со скоростью максимум 40 км/час (по словам Коулсона, на нём довольно страшно ездить на такой скорости, так как у него нет подвесной системы), а такая скорость разрешена в сельской местности и в большинстве пригородных районов, в то время как на магистралях минимальный предел скорости составляет около 60 км/час.
В числе сторонников того, что этот автомобиль может быть допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования — Департамент автомобильного транспорта штата Техас (Texas Department of Motor Vehicles) и Книга мировых рекордов Гиннесса, предоставившие владельцу крохомобиля номерной знак «IM BIG» («Я большой») и подарившие славу занесением его в Книгу рекордов Гиннесса соответственно.
Коулсон говорит, что не боится того, что рекорд может быть побит, и с нетерпением ждёт того дня, когда увидит автомобиль ещё меньшего размера.
2. Самое политизированное транспортное средство
Может показаться, будто человек, создавший это, хотел казаться глупым, но на самом деле предприниматель Бен Коэн (Ben Cohen), основатель компании по производству мороженого и продуктов питания на основе мороженого Ben & Jerry, имел определённую цель, которую ему помогли достичь Флэш Хопкинс (Flash Hopkins) и Том Кеннеди (Tom Kennedy), создавшие этот автобус в Окленде, штат Калифорния, в 2007 году.
Это было одно из серии транспортных средств, на которых Коэн ездил на общенациональных демонстрациях против коррупции и неразумных бюджетных трат в правительстве. В частности, он протестовал против неконтролируемых военных расходов, в то время как в правительстве утверждали, что военные силы США имеют достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить все крупные города мира по десять раз. В результате этого в США пострадало финансирование образования, перевернув ситуацию вверх дном, как и этот автобус.
Вся эта информационная кампания не была для Коэна прихотью. В Кампании Приоритетов, частью продвижения которой были эти транспортные средства, участвовали сотни влиятельных членов, в том числе руководители компаний, высокопоставленные чины из военных ведомств от адмиралов до генералов и даже представители Пентагона.
1. Самое быстрое наземное транспортное средство
15 октября 1997 года Энди Грин (Andy Green) преодолел звуковой барьер на Thrust SSC в пустыне Блэк-Рок (Black Rock Desert) в штате Невада. Это произошло впервые в условиях официального разрешения.
Энди Грин проехал со скоростью 1228 км/час на автомобиле, приводимом в действие двумя двигателями Rolls-Royce Spey — точно такими, какие установлены на истребителе Phantom F-4. Чтобы достичь этой рекордной наземной скорости, ему понадобилось около 20 секунд. Таким образом, он побил рекорд, который держался в течение 50 лет.
Этот рекорд вызвал некоторые споры со ссылкой на ракетомобиль Budweiser (Budweiser Rocket Car), который в 1979 году, якобы, разогнался до скорости более 1600 км/час. Однако оборудование для измерения этой скорости якобы было неправильно использовано, к тому же никакого официального подтверждения того рекорда не существует. Поэтому Книга рекордов Гиннесса на стороне ракетомобиля Thrust SSC.
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