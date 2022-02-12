21 мужское правило

С нами не соскучишься!

Лаконично, сдержанно, искрометно. И — тем не менее, это крик души! Мужские правила для женщин. Прочитав, будьте добры — принимайте во внимание. Как говорится, предупрежден, значит вооружен.





Мы постоянно слышим о «правилах» от женщин. Что ж, пусть будут и мужские правила.







1. Слезы – это шантаж.



2. Если ты чего-то хочешь - говори прямо. Расставим точки над i: Полупрозрачные намеки не работают! Прозрачные намеки не работают! Даже суперпрозрачные намеки не работают! Просто скажи прямо!



3. Научись взаимодействовать с туалетной седушкой. Ты же не маленькая! Если она поднята, опусти. Нам нужно, чтобы она была поднята, тебе – чтобы была опущена. Мы же не жалуемся на то, что вы ее не поднимаете.



4. Да и Нет отлично подходят в качестве ответа почти на любой вопрос.



5. Делитесь с нами только теми проблемами, которые надо решить. Для того мы и нужны. За сочувствием – к подружкам.



6. Если

К доктору.



7. Все сказанное нами 6 месяцев назад не может быть использовано в качестве аргумента в споре. Более того, срок годности любой реплики или комментария автоматически истекает не позже чем через 7 дней.



8. Если ты считаешь себя толстой, скорее всего, так оно и есть.

У нас спрашивать не надо.



9. Если сказанное нами можно трактовать двояко, и одна из трактовок действует на тебя как красная тряпка на быка, мы имели в виду второе.



10. Можно попросить нас сделать что-то или сказать, как мы должны это сделать. Но не оба варианта вместе. Если знаешь, как сделать то, что тебе надо в лучшем виде, - пойди и сделай сама.



11. Если возможно, прибереги всё, что хотела сказать до рекламы.



12. Христофору Колумбу никто не говорил куда плыть. И нам не надо!



13. Все мужчины видят только 16 цветов, как в стандартной цветовой схеме



14. Если что-то чешется, надо почесать.

Точка.



15. Если мы спрашиваем что случилось, а вы отвечаете «ничего», то мы и будем вести себя так, как будто ничего не случилось. Понятно, что вы врете, но смысл спорить?!



16. Если вы задаете вопрос, на который не хотите слышать ответ, ожидайте ответ, который вы не хотите слышать.



17. Если нам нужно куда-то сходить вместе, абсолютно любая одежда подойдет… Правда.



18. Не надо спрашивать о чем мы думаем



19. Тебе ЕСТЬ что надеть.



20. Туфель БЫВАЕТ много.



21. Я в форме. Круглый – это тоже форма.



Спасибо за то, что прочли. Да, знаю, сегодня я сплю на диване. Но, знаете, мужчины в общем-то не против. Это, как в поход сходить.



1. Слезы – это шантаж.2. Если ты чего-то хочешь - говори прямо. Расставим точки над i: Полупрозрачные намеки не работают! Прозрачные намеки не работают! Даже суперпрозрачные намеки не работают! Просто скажи прямо!3. Научись взаимодействовать с туалетной седушкой. Ты же не маленькая! Если она поднята, опусти. Нам нужно, чтобы она была поднята, тебе – чтобы была опущена. Мы же не жалуемся на то, что вы ее не поднимаете.4. Да и Нет отлично подходят в качестве ответа почти на любой вопрос.5. Делитесь с нами только теми проблемами, которые надо решить. Для того мы и нужны. За сочувствием – к подружкам.6. Если головная боль не проходит 17 месяцев, с тобой явно что-то не так.К доктору.7. Все сказанное нами 6 месяцев назад не может быть использовано в качестве аргумента в споре. Более того, срок годности любой реплики или комментария автоматически истекает не позже чем через 7 дней.8. Если ты считаешь себя толстой, скорее всего, так оно и есть.У нас спрашивать не надо.9. Если сказанное нами можно трактовать двояко, и одна из трактовок действует на тебя как красная тряпка на быка, мы имели в виду второе.10. Можно попросить нас сделать что-то или сказать, как мы должны это сделать. Но не оба варианта вместе. Если знаешь, как сделать то, что тебе надо в лучшем виде, - пойди и сделай сама.11. Если возможно, прибереги всё, что хотела сказать до рекламы.12. Христофору Колумбу никто не говорил куда плыть. И нам не надо!13. Все мужчины видят только 16 цветов, как в стандартной цветовой схеме Windows . Персиковый – это сок, а не цвет. Тыквенный – это пирог, тоже не цвет. Что такое коралловый или розовато-лиловый мы понятия не имеем.14. Если что-то чешется, надо почесать.Точка.15. Если мы спрашиваем что случилось, а вы отвечаете «ничего», то мы и будем вести себя так, как будто ничего не случилось. Понятно, что вы врете, но смысл спорить?!16. Если вы задаете вопрос, на который не хотите слышать ответ, ожидайте ответ, который вы не хотите слышать.17. Если нам нужно куда-то сходить вместе, абсолютно любая одежда подойдет… Правда.18. Не надо спрашивать о чем мы думаем , если не готовы обсуждать такие темы, как трансфер Аршавина, устройство материнских плат или результаты вчерашнего ралли.19. Тебе ЕСТЬ что надеть.20. Туфель БЫВАЕТ много.21. Я в форме. Круглый – это тоже форма.Спасибо за то, что прочли. Да, знаю, сегодня я сплю на диване. Но, знаете, мужчины в общем-то не против. Это, как в поход сходить.



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