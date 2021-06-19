Самое сухое место, незамерзающее озеро, метеориты и другие увлекательные факты об Антарктиде

Антарктида – самый южный, самый холодный и самый высокий материк Земли. /Фото: ft.com
На южной оконечности нашей планеты расположена Антарктида – одно самых загадочных мест в мире. На этом материке низкие температуры и невероятно суровые условия жизни. Большая часть территории скрыта ледниками, но есть и участки, свободные от снега и льда – антарктические оазисы Ширмахера, Бангера, Грирсона, Сухие долины и другие места. На материке расположено свыше 80 полярных станций, где ученые из разных стран мира с энтузиазмом исследуют тайны Антарктиды.
1.Рай для искателей метеоритов
Сбор метеоритов. /Фото: nasa.gov
Из-за своих климатических условий Антарктида – идеальное место для поиска метеоритов. В этой части планеты чаще всего приземляются частички космоса, а практически абсолютный холод сохраняет их нетронутыми до момента, когда их найдут исследователи.
Белоснежные снега и льды, покрывающие материк, контрастируют с фрагментами планет и астероидов, что облегчает поиск космических «гостинцев». С 1976 года США финансируют программу поиска метеоритов в Антарктиде (ANSMET) и каждый год экспедиции выходят на «охоту». По информации Novate.ru, в 2017 году группа поисковиков собрала свыше 250 метеоритов, а всего за прошедшие годы их было обнаружено более 22 тысяч.
2. Самое сухое место на Земле – это не пустыня Сахара
Долина Тейлора. /Фото: media.eurekalert.org
Пальму первенства по засушливости удерживают вовсе не пустыни Африки или Южной Америки. Это долины Виктории, Райта, Тейлора, известные как Сухие долины Мак-Мердо, находящиеся в Антарктиде. По оценкам ученых, эти места не видели атмосферных осадков более 2 миллионов лет.
На территории, окруженной горами, хозяйничают катабатические ветры, поэтому здесь практически нет ни снега, ни льда. Плотные, холодные воздушные потоки гуляют с невероятной скоростью, достигающей 320 км/час, испаряя влагу. Условия жизни здесь настолько схожи с марсианскими, что исследователи НАСА использовали эти места как полигон для испытаний космических аппаратов, разработанных для изучения Марса.
3. Озеро, не замерзающее в царстве холода
Озеро Дон-Жуан. /Фото: snoopit24.files.wordpress.com
В долине Райта находится небольшой водоем – озеро Дон-Жуан с уникальными свойствами. Оно настолько соленое, что не замерзает и не покрывается льдом даже при температуре −53 °C. Это особенно удивительно, учитывая, что его глубина не более 10 см. По концентрации солей, превышающей 40%, водоем превосходит Мертвое море и входит в пятерку самых соленых озер мира. Его размеры невелики и к тому же сокращаются из-за того, что единственный источники подпитки – это подземные воды. Уменьшается озеро с пугающей быстротой и в перспективе может совсем исчезнуть с лица Земли. Если в 1977 году оно занимало площадь 0,25 кв. км, то через 20 лет «съежилось» до 0,03 кв. км.
4. Кровавый водопад
Кровавый водопад. /Фото: thumbs-prod.si-cdn.com
Долина Тейлора удивляет другим феноменом – здесь можно увидеть, как из ледника начинает извергаться кроваво-красный поток. На фоне ослепительно белых снегов это выглядит пугающе. За такой цвет воды водопад получил название Кровавый. Источником потока служит соленое озеро, находящееся на расстоянии нескольких километров от места извержения и скрытое ледником толщиной 400 метров.
Его насыщенность солями в 4 раза больше, чем у океана, поэтому вода в водопаде не замерзает. С момента обнаружения в 1911 году ученые пытались понять, почему извергаемый поток такого необычного цвета, и только спустя 100 лет разгадали секрет. Причина кроется в высоком содержании оксида железа в воде, которое окисляется, вступая в реакцию с воздухом.
5. Самое чистое в мире море
Море Уэдделла. /Фото: blog.lboro.ac.uk
Берега западной Антарктиды омывает море Уэдделла – одно из древнейших морей Земли, самое южное и самое холодное на планете. Его воды настолько чисты и прозрачны, что диск Секки исчезает на расстоянии 79 метров. Это значит, что на такой глубине можно рассмотреть предметы. Для сравнения – у дистиллированной воды этот показатель составляет 80 метров.
Относительно безбоязненно акваторию моря Уэдделла могут бороздить лишь ледоколы и исследовательские корабли. Легкие рыболовецкие суда здесь поджидают опасные плавучие льды, айсберги и круговое течение.
6. Самый большой каньон в тайниках Антарктиды
Трещина «Хэллоуин» на шельфе Бранта. Фото спутника NASA. /Фото: d.newsweek.com
Льды, «стекая» с материка к морю, образуют шельфовые ледники, от краев которых периодически откладываются айсберги. Во время движения лед лопается, образуя трещины, которые начинают разрастаться. Занесенные снегом, они очень опасны для исследователей. В их безднах погибали люди и сгинуло немало тягачей.
Трещины находятся и в самом материке. С помощью спутниковых снимков и дистанционного зондирования геологам удалось обнаружить под толщей ледников огромные каньоны. Самый гигантский из них расположен в восточной области Антарктиды. Исследователи полагают, что его длина более 1000 километров, а глубина в некоторых местах доходит до километра. Это делает его самым большим разломом на Земле.
Интересный факт: В Антарктиде можно увидеть «Замерзшие волны» – удивительные ледяные скульптуры природного происхождения. Практически прозрачные глыбы чистейшего льда голубовато-зеленого оттенка застыли в причудливых позициях, похожие на волны цунами. Они формируются в течение сотен лет, ежегодно частично оттаивая и снова замерзая. Этот процесс избавляет лед от пузырьков воздуха, придавая ему прозрачность.
7. Рыбы с антифризом в крови
Ледяная рыба (лат. Champsocephalus gunnari). /Фото: en.es-static.us
Из-за суровых условий жизни на материке сложилась уникальная экосистема. Здесь нет полностью сухопутных млекопитающих, практически все представители животного мира приспособлены к жизни в воде. К страшному холоду глубин адаптировались рыбы, называемые ледяными. Они почти прозрачные из-за того, что в крови нет эритроцитов. Их организм вырабатывает специальный белок, который не дает крови кристаллизироваться. Такое антифризное свойство позволяет ледяным рыбам спокойно жить возле Южного полюса.
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