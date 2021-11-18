С нами не соскучишься!

8 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Ретро-фотографии шведских модниц 1930-х годов, которые и сегодня выглядят весьма современно


Монохромные портреты шведских девушек 1930-х годов.

Монохромные портреты шведских девушек 1930-х годов.

 

В 1930-х женская мода стала более консервативной, чем в ревущие 20-е. И по сравнению с прошлым десятилетием в моде появился значительные контраст - возвращение к более женственному стилю. Юбки становились всё длиннее, одежда возвращалась к естественной талии, и при этом линии одежды были мягкими и спокойными. Глядя на фотографии шведских женщин 1930-х, стоит отметить, что выглядят они весьма современно даже сегодня.

1. Выразительный взгляд (1931 год)


Автор портрета мисс Нонни Карлссон (Nonny Karlsson) – фотограф Уолтер Олсон (Walter Olson).

Автор портрета мисс Нонни Карлссон (Nonny Karlsson) – фотограф Уолтер Олсон (Walter Olson).

 

2. Шведская актриса (примерно 1930-е годы)


Автор портрета Сольвейг Хеденгран (Solveig Hedengran) – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

Автор портрета Сольвейг Хеденгран (Solveig Hedengran) – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

 

3. Корона из свечей (примерно 1930-е годы)


Автор портрета – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

Автор портрета – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

 

4. Белокурое очарование (1931 год)


Нежный портрет молодой Эльзы Норен (Else Norеn).

Нежный портрет молодой Эльзы Норен (Else Norеn).

 

5. Студийный портрет (1931 год)


Айна Аннерштедт (Aina Annerstedt) в темном костюме, декорированном кружевом.

Айна Аннерштедт (Aina Annerstedt) в темном костюме, декорированном кружевом.

 

6. Леди со скрипкой (примерно 1930-е годы)


Портрет актрисы и поп-певицы Марты Экстрем (Mаrta Ekstrоm).

Портрет актрисы и поп-певицы Марты Экстрем (Mаrta Ekstrоm).

 

7. Нежная улыбка (примерно 1930-е годы)


Неизвестная молодая шведская женщина.

Неизвестная молодая шведская женщина.

 

8. Короткая челка (примерно 1930-е годы)


Монохромный портрет девушки в блузе с V-образным вырезом.

Монохромный портрет девушки в блузе с V-образным вырезом.

 

9. Девочка в шляпке (примерно 1930-е годы)


Студийный портрет для семейного альбома.

Студийный портрет для семейного альбома.

 

10. Невеста с короной (1936 год)


Первый портрет из новой самостоятельной жизни.

Первый портрет из новой самостоятельной жизни.

 

11. Мелкие волны (примерно 1930-е годы)


Грустная девушка с короткими волосами, уложенными волнами.

Грустная девушка с короткими волосами, уложенными волнами.

 

12. Открытый взгляд (1931 год)


Элегантная Маргит Магнуссон (Margit Magnusson) в вечернем платье без рукавов.

Элегантная Маргит Магнуссон (Margit Magnusson) в вечернем платье без рукавов.

 

13. Лучшее платье (примерно 1930-е годы)


В 193-х годах особое внимание уделяли плечам и в моду вошли платья с рукавами-крылышками.

В 193-х годах особое внимание уделяли плечам и в моду вошли платья с рукавами-крылышками.

 

14. Искренние эмоции (примерно 1930-е годы)


Девушки отдавали предпочтение более коротким, но пышным стрижкам.

Девушки отдавали предпочтение более коротким, но пышным стрижкам.

 

15. Косы и банты (1934 год)


Студийный портрет Маргит Олссон (Margit Olsson).

Студийный портрет Маргит Олссон (Margit Olsson).

 

16. Вечерний наряд (примерно 1930-е годы)


Портрет улыбающейся девушки в вечернем платье с оборками и жемчужными бусами.

Портрет улыбающейся девушки в вечернем платье с оборками и жемчужными бусами.

 

17. Контрастный аксессуар (примерно 1930-е годы)


Портрет неизвестной молодой женщины.

Портрет неизвестной молодой женщины.

 

18. Подружка невесты (1931 год)


Неизвестная девушка в нарядном платье, декорированном объемным цветком.

Неизвестная девушка в нарядном платье, декорированном объемным цветком.

 

19. Свадебный портрет (1931 год)


Счастливая невеста в белоснежном платье в студии фотографа.

Счастливая невеста в белоснежном платье в студии фотографа.

 

20. Погрузившись в воспоминания (примерно 1930-е годы)


В 1930-х годах в моду возвращаются более скромные приталенные платья.

В 1930-х годах в моду возвращаются более скромные приталенные платья.

 

21. Модный вызов (примерно 1930-е годы)


Студийный портрет девушки с необычной для 1930-х годов прической.

Студийный портрет девушки с необычной для 1930-х годов прической.

 

22. Без улыбки (примерно 1930-е годы)


На большинстве портретов девушки и молодые женщины практически не улыбаются.

На большинстве портретов девушки и молодые женщины практически не улыбаются.

 

23. Озорной завиток (примерно 1930-е годы)


Портрет садового архитектора Уллы Бодорф (Ulla Bodorff).

Портрет садового архитектора Уллы Бодорф (Ulla Bodorff).

 

24. Леди из прошлого (примерно 1930-е годы)


Швейцарская киноактриса Энн-Мари Бруниус (Anne-Marie Brunius).

Швейцарская киноактриса Энн-Мари Бруниус (Anne-Marie Brunius).

 

25. Жемчужная нить (примерно 1930-е годы)


Портрет молодой женщины в роскошном вечернем наряде.

Портрет молодой женщины в роскошном вечернем наряде.

 

26. Гармония музыки (примерно 1930-е годы)


Портрет пианистки Стины Сунделл (Stina Sundell).

Портрет пианистки Стины Сунделл (Stina Sundell).

 

27. Скандинавская красота (примерно 1930-е годы)


Короткие стрижки с волнистой укладкой были в моде плоть до 1940-х годов.

Короткие стрижки с волнистой укладкой были в моде плоть до 1940-х годов.

 

28. Новые горизонты (примерно 1930-е годы)


Портрет первой женщины-режиссера Карин Экелунд (Karin Ekelund).

Портрет первой женщины-режиссера Карин Экелунд (Karin Ekelund).

 

29. Грусть в глазах (примерно 1930-е годы)


Молодая женщина в элегантном платье с рукавами, декорированными множеством пуговиц.

Молодая женщина в элегантном платье с рукавами, декорированными множеством пуговиц.

 

30. Хорошее настроение (примерно 1930-е годы)


Черно-белый портрет улыбающейся женщины-спортсменки.

Черно-белый портрет улыбающейся женщины-спортсменки.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ретро-фотографии шведских модниц 1930-х годов, которые и сегодня выглядят весьма современно

И не забудьте:
Ретро-фотографии шведских модниц 1930-х годов, которые и сегодня выглядят весьма современноПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх