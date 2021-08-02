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Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульи


Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульи

Любой представитель молодежи скажет, что Горгулья – это небольшой крылатый демон, встречающийся в каждой уважающей себя компьютерной игре в стиле фэнтези. Мало кто знает, что это существо за несколько веков сделало головокружительную карьеру от весьма прозаического элемента архитектуры – водосточного желоба до демонического персонажа и даже до абстрактной метафоры, означающей телесное уродство.

Горгулья (или гаргулья, гаргуйль) – это функциональный и полезный элемент готической архитектуры, которым оканчивается водосточный желоб. Основная цель его установки – это вывод стока воды с крыши подальше от стен, чтобы на них не образовывались подтеки. Альтернативный вариант решения проблемы (и, кстати, гораздо более эффективный) - это просто удлинение водостока до самой земли, но небольшая статуя, конечно, смотрится гораздо эффектнее. Тем более что в дождь она превращается в подобие фонтана.
Позднеготическая гаргуйль «Святой капеллы» в Венсенском замке, XV в.

Позднеготическая гаргуйль «Святой капеллы» в Венсенском замке, XV в.


Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, Толедо, Испания

Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, Толедо, Испания

 
Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

 
Кельнский собор, Германия

Кельнский собор, Германия

 

Горгульи вовсе не обязательно должны быть адскими существами. Существуют и статуи в виде реальных животных и даже людей.
Иногда у нескольких горгулий есть свой сюжет (например, демон верхом на грешнике).
Гаргуйль в Эпине. Благочестивый персонаж

Гаргуйль в Эпине. Благочестивый персонаж

 
Гаргуйль ратуши в Эрфурте, Тюрингия

Гаргуйль ратуши в Эрфурте, Тюрингия

 
Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульи

Гаргуйль в форме крокодила, Синтра, Португалия

 
Гаргуйль собора в Паленсии, Кастилия

Гаргуйль собора в Паленсии, Кастилия

 

Особое внимание этот персонаж привлек к себе, вероятно, потому, что демонические страшные фигуры на стенах соборов у современного человека вызывают удивление и ощущение смысловой дисгармонии. В старину же они воспринимались просто как фантазийное скульптурное оформление – подобно драконам и химерам на полях старинных книг. Кроме того, скульпторы часто обыгрывали струю воды, вырывающуюся изо рта существа, в комическом смысле.
Горгулья - смешной персонаж, Брага, Португалия

Горгулья - смешной персонаж, Брага, Португалия

 

Считается, что из-за своей незначительности на фоне огромного собора горгульи оставались «в тени» общей концепции здания и поэтому для художников стало даже своеобразной традицией в них давать волю своей фантазии, выходя за рамки обычных представлений:

Самый храм, это некогда столь верное догме сооружение, захваченное отныне средним сословием, городской общиной, свободой, ускользает из рук священника и поступает в распоряжение художника. Художник строит его по собственному вкусу. Прощайте, тайна, предание, закон! Да здравствует фантазия и каприз! Лишь бы священнослужитель имел свой храм и свой алтарь, — ничего другого он и не требует. А стенами распоряжается художник. Отныне книга зодчества не принадлежит больше духовенству, религии и Риму; она во власти фантазии, поэзии и народа. (Виктор Гюго, «Собор Парижской Богоматери»)
Горгульи Собора Парижской Богоматери, Франция

Горгульи Собора Парижской Богоматери, Франция

 

Особая путаница с восприятием горгулий как отдельного подвида демонических тварей стала происходить после реставрации парижского Собора Богоматери в 1840—1870-х годах. Архитектор Виолле-ле-Дюк, руководивший этим сложным процессом, украсил балюстраду обходных галерей башен сидящими фигурами зверей и чудовищ, которые он назвал химерами. Стилистически эти фигуры были очень похожи на соседствующих с ними горгулий, и начиная с этого момента два слова начали употреблять как схожие по смыслу, постепенно забывая об изначальной функциональности старинных водоотводов.
Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульи

Самая знаменитая из химер парижского Собора Богоматери – «Неясыть»

 
Химеры парижского Собора Богоматери

Химеры парижского Собора Богоматери

 

Эти более поздние фигуры химер, очень выразительные, все разные и имеющие каждая свое настроение, стали очень популярными и узнаваемыми. В терминах лингвистики тут произошел «семантический сдвиг», породивший новое существо из мира фэнтези. Поэтому в современном восприятии Горгулья – это мифическое существо, часто – ожившая статуя, имеющая свои очень четкие «родовые» признаки и место в классификации монстров.
Кадр из мультфильма «Горгульи», посвященного этим существам

Кадр из мультфильма «Горгульи», посвященного этим существам

 

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Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульи

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Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульиПодписаться на мой Instagram
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