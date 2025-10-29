С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Отец у меня с 1942 по 1947 год был в рядах РККА. Мы, когда были подростками видели как он с ружьём обращался, лучше н...За использование ...
  • Grandad
    В Российской империи учили штыковому бою так, чтобы причинить максимальный ущерб врагу. Штыком атаковали сверхху, зат...За использование ...
  • Наталья Конева
    А в россии дума запретила цветы на балконах!!! Бестолковые, о чем думают??7 готовых схем дл...

Гибрид холодильника и мотороллера: как неказистый Iso Isetta помог BMW не обанкротиться



Тяжелые послевоенные годы не пощадили многие ранее успешные предприятия: далеко не всем удалось остаться на плаву. Среди компаний, которые в пятидесятые годы прошлого столетия едва не ушли в историю, оказался и легендарный автогигант BMW. Тогда одной из попыток исправить ситуацию стал откровенно неказистый автомобиль Iso Isetta, который поначалу был едва ли не объектом насмешек.
Однако именно эта несуразная машина поставила рекорд по массовости производства и спасла знаменитого автопроизводителя от краха.

Логотип машины, спасшей от краха знаменитый автобренд. /Фото: flickr.com

Логотип машины, спасшей от краха знаменитый автобренд. /Фото: flickr.com

 

Компания BMW в первые годы после окончания Второй мировой войны находилась в состоянии глубокого кризиса: так, четыре из пяти заводов концерна теперь были расположены на территории контролируемой Советским Союзом, а единственный завод на Западе - в Мюнхене - оказался серьезно поврежден бомбардировками, к тому же, плюс командование союзников дало запрет на производство автомобилей. В итоге первую послевоенную модель компания BMW выпустила на рынок лишь в 1951 году, однако она была слишком дорогой, а потому в тяжелые годы восстановления после войны попросту не нашла потребителя.
Мюнхенский завод автоконцерна сегодня. /Фото: avtoexperts.ru

Мюнхенский завод автоконцерна сегодня. /Фото: avtoexperts.ru


 

Именно в этот трудный период и появился автомобиль Iso Isetta. Справедливости ради, стоит уточнить, что его разработали в 1952 году не в Германии, а в Италии, причем занялась этим компания, которая до этого производила холодильники и мотороллеры. Вот у нее в 1955 году BMW и выкупил лицензию на производство столь необычного автомобиля. Откровенно неказистый внешний вид, крохотные размеры и нетривиальная компоновка автомобиля, яркой чертой которого оказалась одна-единственная дверца, еще и расположенная в передней части автомобиля, дала повод автолюбителям придумать немало количество забавных прозвищ - «холодильник на колесах», «яйцо», «пузырь», и даже «кувшин с йогуртом».

Посадка в эту машину и вправду выглядела довольно забавно. /Фото: inexhibit.com

Посадка в эту машину и вправду выглядела довольно забавно. /Фото: inexhibit.com

 

Iso Isetta была рассчитана двух человек - водителя и одного пассажира. Для них в салоне установлен диван, а также полка для вещей над двигательным отсеком. Когда открывается дверь, то руль откидывается вслед за ней. Таким образом, принцип ее открытия действительно очень напоминает холодильник. В задней части крохотного автомобиля расположился наружный багажник в виде оригинального чемодана, под которым находится горловина бензобака.
Внешний вид салона автомобиля. /Фото: italianways.com

Внешний вид салона автомобиля. /Фото: italianways.com


 

Двигатель Iso Isetta был установлен аккурат за пассажирским диваном. Правда, немецкие автоконструкторы не оставили оригинальный итальянский, мощностью в 9,5 лошадиных сил, а провели ряд работ по модернизации перед выходом автомобиля на конвейер: по данным редакции Novate.ru, им стал мотоциклетный мотор от BMW R25, объемом 245 куб.см. и мощностью 12 лошадиных сил.

 
Вот уж действительно, гибрид мотороллера и холодильника. /Фото: inexhibit.com

Вот уж действительно, гибрид мотороллера и холодильника. /Фото: inexhibit.com

 

Кроме того, они сменили цепной привод на карданный, коробка передач была четырехступенчатой, тормозные барабаны - один на оба задних колеса. Претерпел итальянский прототип и внешние трансформации: так, например, фары переместили из ниши крыла наверх, в отдельные обтекатели, которые закреплялись к корпусу машины.

 
Немцы поработали и над внешним видом автомобиля. /Фото: dailyrevs.com

Немцы поработали и над внешним видом автомобиля. /Фото: dailyrevs.com

 

Первоначально большой популярности эта неказистая машина с «дверцей от холодильника» и двигателем от мотороллера не имела, и, возможно, знаменитый концерн BMW мог бы и не дожить до наших дней, однако все решил случай. Когда в 1956 году разразился Суэцкий кризис, стоимость бензин просто взлетела вверх, и тут спрос на автомобиль со столь маленьким расходом топлива - 3.5 литра на сто километров пути, также прилично возрос. Поэтому в период с 1955 по 1962 год было произведено 161728 автомобилей, что сделало Iso Isetta наиболее массовым одноцилиндровым автомобилем в истории.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх