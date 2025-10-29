Гибрид холодильника и мотороллера: как неказистый Iso Isetta помог BMW не обанкротиться

Тяжелые послевоенные годы не пощадили многие ранее успешные предприятия: далеко не всем удалось остаться на плаву. Среди компаний, которые в пятидесятые годы прошлого столетия едва не ушли в историю, оказался и легендарный автогигант BMW. Тогда одной из попыток исправить ситуацию стал откровенно неказистый автомобиль Iso Isetta, который поначалу был едва ли не объектом насмешек.
Логотип машины, спасшей от краха знаменитый автобренд. /Фото: flickr.com
Компания BMW в первые годы после окончания Второй мировой войны находилась в состоянии глубокого кризиса: так, четыре из пяти заводов концерна теперь были расположены на территории контролируемой Советским Союзом, а единственный завод на Западе - в Мюнхене - оказался серьезно поврежден бомбардировками, к тому же, плюс командование союзников дало запрет на производство автомобилей. В итоге первую послевоенную модель компания BMW выпустила на рынок лишь в 1951 году, однако она была слишком дорогой, а потому в тяжелые годы восстановления после войны попросту не нашла потребителя.
Мюнхенский завод автоконцерна сегодня. /Фото: avtoexperts.ru
Именно в этот трудный период и появился автомобиль Iso Isetta. Справедливости ради, стоит уточнить, что его разработали в 1952 году не в Германии, а в Италии, причем занялась этим компания, которая до этого производила холодильники и мотороллеры. Вот у нее в 1955 году BMW и выкупил лицензию на производство столь необычного автомобиля. Откровенно неказистый внешний вид, крохотные размеры и нетривиальная компоновка автомобиля, яркой чертой которого оказалась одна-единственная дверца, еще и расположенная в передней части автомобиля, дала повод автолюбителям придумать немало количество забавных прозвищ - «холодильник на колесах», «яйцо», «пузырь», и даже «кувшин с йогуртом».
Посадка в эту машину и вправду выглядела довольно забавно. /Фото: inexhibit.com
Iso Isetta была рассчитана двух человек - водителя и одного пассажира. Для них в салоне установлен диван, а также полка для вещей над двигательным отсеком. Когда открывается дверь, то руль откидывается вслед за ней. Таким образом, принцип ее открытия действительно очень напоминает холодильник. В задней части крохотного автомобиля расположился наружный багажник в виде оригинального чемодана, под которым находится горловина бензобака.
Внешний вид салона автомобиля. /Фото: italianways.com
Двигатель Iso Isetta был установлен аккурат за пассажирским диваном. Правда, немецкие автоконструкторы не оставили оригинальный итальянский, мощностью в 9,5 лошадиных сил, а провели ряд работ по модернизации перед выходом автомобиля на конвейер: по данным редакции Novate.ru, им стал мотоциклетный мотор от BMW R25, объемом 245 куб.см. и мощностью 12 лошадиных сил.
Вот уж действительно, гибрид мотороллера и холодильника. /Фото: inexhibit.com
Кроме того, они сменили цепной привод на карданный, коробка передач была четырехступенчатой, тормозные барабаны - один на оба задних колеса. Претерпел итальянский прототип и внешние трансформации: так, например, фары переместили из ниши крыла наверх, в отдельные обтекатели, которые закреплялись к корпусу машины.
Немцы поработали и над внешним видом автомобиля. /Фото: dailyrevs.com
Первоначально большой популярности эта неказистая машина с «дверцей от холодильника» и двигателем от мотороллера не имела, и, возможно, знаменитый концерн BMW мог бы и не дожить до наших дней, однако все решил случай. Когда в 1956 году разразился Суэцкий кризис, стоимость бензин просто взлетела вверх, и тут спрос на автомобиль со столь маленьким расходом топлива - 3.5 литра на сто километров пути, также прилично возрос. Поэтому в период с 1955 по 1962 год было произведено 161728 автомобилей, что сделало Iso Isetta наиболее массовым одноцилиндровым автомобилем в истории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии