В Китае существует «школа строгого режима»

Школа тихого городка Мао Тан Чанг, расположенного в горах китайской провиции Аньхой, известна как одно из самых необычных учебных заведений Поднебесной. Здесь получают образование около 20 тыс молодых людей и девушек, что в четыре раза больше населения самого города, но главная «изюминка» школы — не количество учащихся, а необычайно строгие правила.









В «Mao Tan Chang High School» запрещено смотреть телевизор, пользоваться интернетом и мобильной связью, неформальное общение между учениками, как и другая деятельность, не связанная с обучением, строго пресекается. В комнатах общежитий нет розеток, зато повсюду установлены камеры видеонаблюдения, чтобы исключить любую возможность нарушения правил школы. Кроме того, соблюдению порядка способствуют многочисленные охранники, дежурящие в учебных корпусах и общежитии. Все преподаватели в школе — мужчины, для поддержания дисциплины широко используются «армейские» методы воспитания, в том числе — телесные наказания.







Интересно, что органы городского самоуправления активно поддерживают политику руководства школы в отношении учащихся. По распоряжению чиновников были закрыты бильярдная, интернет-кафе и другие увеселительные заведения, располагавшиеся неподалёку от «Mao Tan Chang High School», так что, при всём желании, учащиеся не могут разнообразить свой досуг «преступными» методами.







Руководство школы уверяет, что «драконовские» меры оправдывают себя — в 2014-м году более 9 тыс выпускников учебного заведения смогли поступить в университеты Китая, хотя например, в 1998-м только 98 городских школьников стали студентами китайских ВУЗов.







Несмотря на крайне строгие условия обучения, от желающих поступить в «Mao Tan Chang High School» нет отбоя. Для детей из отдалённых сельских районов провинции это единственный шанс подготовиться к «Gaokao» — экзамену на аттестат зрелости, который считается одним из самых сложных в мире. В последнее время участились жалобы родителей на невероятную загруженность школьников, что заставило Пекин начать образовательную реформу, чтобы облегчить жизнь учащимся китайских школ.



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