Дачные помощники, без которых не обойтись на участке

Для многих дача давно перестала быть местом, куда ездят исключительно ради грядок. Кто-то выращивает овощи и ягоды, кто-то приезжает отдохнуть от города, а кто-то старается совместить приятное с полезным. Но каким бы ни было назначение участка, есть вещи без которых дачная жизнь становится сложнее. Хорошо подобранные инструменты и приспособления позволяют быстрее справляться с делами, оставляя время на отдых.

1. Вместительная садовая тележка

2. Прочные мешки для садового мусора

3. Мини-мойка для участка и техники

4. Триммер для ухода за травой

5. Качественный поливочный шланг

6. Автоматический полив

7. Удобный инструмент для удаления сорняков

8. Электрический культиватор

9. Складной стул для работы в огороде

10. Инструмент для подвязки растений

11. Ловушка для комаров и других насекомых

12. Переносной душ

13. Компактный водонагреватель

14. Налобный фонарь

Ниже собраны самые полезные помощники, которые действительно оправдывают свою покупку.Садовая тележка.Когда приходится переносить мешки с землёй, вёдра, удобрения, урожай или строительные материалы, быстро понимаешь, насколько неудобно это делать вручную. Обычная садовая тележка облегчает жизнь, снижая нагрузку. На ней легко перевозить всё необходимое по участку, не перегружая спину и руки. Особенно выручает она весной и осенью, когда работы становится больше обычного.Мешки для садового мусора.После обрезки кустов, покоса травы или уборки листьев на участке неизбежно появляются кучи растительных отходов. Если складывать их в обычные пакеты, они быстро рвутся. Намного удобнее использовать плотные многоразовые мешки большого объёма. Они хорошо держат форму, легко переносятся и служат не один сезон.Отличный вариант для дачного участка.За лето грязь успевает накопиться буквально везде: на дорожках, заборе, садовой мебели, велосипедах, инструментах и автомобиле. Мойка высокого давления позволяет привести всё это в порядок за считанные минуты. Особенно удобно очищать плитку после дождей или смывать землю с садового инвентаря после работы.Триммер для травы.Газонокосилка отлично справляется с ровными площадками, но возле деревьев, вдоль забора, около клумб и теплиц без триммера не обойтись. Он помогает быстро убрать высокую траву там, куда крупная техника просто не добирается. Ели участок небольшой, достаточно аккумуляторной модели. Для больших территорий чаще выбирают бензиновые варианты.Выбирайте качественный поливочный шланг.Казалось бы, обычный шланг – мелочь. Но стоит один раз купить дешёвый вариант, который постоянно перекручивается, перегибается или трескается, чтобы понять разницу. Хороший армированный шланг прослужит намного дольше, выдержит давление воды и не доставит лишних хлопот. Главное – заранее определить нужную длину, чтобы не пришлось соединять несколько кусков.Установите автоматический полив.Если приезжать на дачу удаётся только по выходным, растениям приходится непросто. Решением становится система автоматического полива. Достаточно один раз настроить расписание, и она сама будет подавать воду в нужное время. Это особенно важно в жаркие недели, когда пересохшая почва способна за несколько дней испортить весь урожай.По возможности купите качественный инструмент для удаления сорняков.Прополка остаётся одной из самых утомительных работ. Однако современные корнеудалители и специальные рыхлители позволяют доставать сорняки вместе с корнем, не наклоняясь каждые несколько секунд. Благодаря длинной ручке уменьшается нагрузка на поясницу, а сама работа занимает меньше времени.Электрический культиватор — настоящая находка и спасение для дачников.Если приходится регулярно рыхлить большие грядки, стоит обратить внимание на компактный электрический культиватор. Он помогает разбивать плотную почву, насыщает её воздухом и облегчает подготовку земли перед посадками. При этом работать с ним значительно проще, чем перекапывать участок лопатой.Такой стул облегчает работу на дачном участке.Несколько часов, проведённых на коленях возле грядок, дают о себе знать уже к вечеру. Специальный садовый стул облегчает эту работу. Некоторые модели легко переворачиваются, превращаясь в небольшую опору для коленей, а после использования быстро складываются и почти не занимают места при хранении.Очень быстро и удобно.Томаты, огурцы, виноград и многие цветы нуждаются в своевременной подвязке. Делать это вручную долго, особенно если растений много. Существуют специальные подвязчики, которые за одно движение фиксируют стебель мягкой лентой. Такое крепление не повреждает растение и ускоряет работу.Электрические ловушки для насекомых.Летний вечер на свежем воздухе могут легко испортить комары. Чтобы не пользоваться аэрозолями каждые полчаса, многие устанавливают электрические ловушки. Они работают практически бесшумно и помогают сократить количество надоедливых насекомых рядом с беседкой, террасой или зоной отдыха.Очень удобный переносной душ.После работы в огороде хочется быстро смыть с себя пыль и грязь. К сожалению, полноценная душевая есть далеко не на каждой даче. В таких случаях отлично выручает переносной душ. Его можно использовать как для личной гигиены, так и для мытья обуви, велосипеда, садового инвентаря или домашнего питомца после прогулки.Отличное решение.Холодная вода подходит далеко не для всех бытовых дел. Намного приятнее мыть посуду или умываться тёплой водой, особенно весной и осенью. Современные проточные водонагреватели занимают минимум места, быстро устанавливаются и начинают нагревать воду сразу после включения.Налобный фонарь выручит в любую минуту.Летом работы затягиваются до вечера. Поливать растения, ремонтировать теплицу или искать нужный инструмент в сумерках гораздо удобнее с налобным фонарём. Он освобождает руки, хорошо освещает пространство перед собой и позволяет спокойно заниматься делами даже после захода солнца.