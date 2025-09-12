Как отмыть ручки кухонной плиты быстро и без лишних усилий

Постепенно все поверхности на кухне покрываются слоем грязи и жира. Последний разлетается по всему помещению в результате регулярной готовки. Ручки кухонной плиты в этом отношении не являются исключением.
Что понадобится: сода, аммиак (купить в аптеке в пузырьке), вода горячая из-под крана, средство для мойки стекол, зубная щетка, подходящая для мытья емкость
Хуже всего, когда ручки у кухонной плиты серого или даже белого цвета.
Перед началом процедуры очистки необходимо сначала подготовить все перечисленное выше. Когда рабочее место будет готово, идем к плите и уверенными, но не резкими движениями стягиваем пластиковые рукоятки. Далее кладем их в подходящую емкость и заливаем горячей водой.
На 1 литр горячей воды в емкость с ручками добавляем: 3 столовые ложки кальцированной соды и 1 столовую ложку аммиака. Руки на время работы с чистящим раствором защищаем перчатками. Получившийся раствор хорошо размешиваем, после чего оставляем ручки в нем отмокать на 10-15 минут.
Когда срок выйдет, берем переключатели в руку по одному и трем зубной щеткой. Можно также брызнуть на каждую средством для мытья окон и хорошенько пройтись губкой. Старый жир и грязь будут буквально слазать с переключателей от одного движения. Меньше чем за полчаса руки для плиты будут идеально чистыми, после чего их останется просушить и надеть обратно.
