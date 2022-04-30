Роскошная свадьба лилипутов в годы гражданской войны в США

Одно из излюбленных развлечений викторианской эпохи – так называемые «шоу уродов», в которых принимали участие карлики, гиганты и люди с любыми физическими отклонениями. Индустрия подобных шоу активно подстраивалась под запросы публики и предлагала все новые диковинки. Наибольшей популярностью пользовались артисты, которые, несмотря на свои особенности, могли жить полноценной жизнью: получать образование, работать, жениться и выходить замуж… Одна из таких свадеб стала настоящей сенсацией в Нью-Йорке!











Мисс Лавиния Уоррен.



Лавиния Уоррен – едва не самая известная артистка шоу уродов XIX века. Имея карликовый рост, она вместе с тем была хорошо воспитанной и образованной девушкой. Лавиния родилась в 1841 году на северо-востоке США в регионе Новая Англия в состоятельной и уважаемой семье. В детстве она была упитанной крошкой и казалась пышущей здоровьем. Правда, когда малышка перестала расти, родители всерьез обеспокоились ее здоровьем, обратились к врачам и услышали неутешительный диагноз. Нужно отдать должное родителям Лавинии, они не поменяли своего отношения к дочери. Девушка продолжила учебу и занятия в хоре. Когда Лавиния повзрослела и стала заниматься хозяйством, родители соорудили для нее специальные ходули, которые помогали удобно перемещаться по кухне.

Кроме того, Лавиния даже работала учителем некоторое время.Поворотной точкой в судьбе Лавинии стало путешествие по реке Миссисипи, куда она отправилась в отпуск по приглашению двоюродного брата. Вояж объединил особенных артистов, Лавинии придумали творческий псевдоним «Королева лилипутов», и девушка решила попробовать себя в новом амплуа. Лавиния танцевала, пела и вела светские беседы. Часто она выходила на сцену вместе с Сильвией Харди, гигантессой, с которой сложились теплые дружеские отношения. К концу лета Лавиния уже купалась в лучах славы.Очаровательная Лавиния Уоррен.В 1862 году Лавиния познакомилась с импресарио и шоуменом Тейлором Барнумом, который прославился сотрудничеством с нестандартными артистами. Откровенно говоря, Барнум понимал, что для его «коллекции» как раз не хватает очаровательной одинокой девушки, в которую будет влюблена вся мужская часть его труппы.Самым сообразительным парнем оказался генерал Том-Там, один из самых известных артистов цирка Барнума. Как только он познакомился с Лавинией, он дал себе слово завоевать сердце этой девушки. Том-Там договорился с Барнумом, что тот исполнит роль «свахи», а за это получит права на публикацию любой информации о свадьбе карликов. Барнум быстро смекнул, насколько выгодна подобная сделка, и тут же принялся давать Лавинии советы, нахваливая Том-Тама.Том-Там сделал Лавинии предложение, и она ответила согласием. Свадебную церемонию провели в Епископальной церкви Нью-Йорка, которая располагается на Бродвее. Автором свадебного платья невесты стала дизайнер мадам Деморест, гуру моды викторианской эпохи. Крохотный наряд демонстрировался на протяжении нескольких недель перед торжественной церемонией, поскольку это было настоящее произведение искусства.Свадебная фотографии Лавинии Уоррен и генерала Том-Тама.Посетить мероприятие изъявило желание более 10 тысяч гостей. Многие из них сделали благотворительный взнос в размере 50 долларов. Свадьба карликов стала событием года, молодожены стояли на крышке рояля и принимали гостей. На праздник пришли журналисты таких крупнейших изданий, как Saturday Evening Post и New York Times. Репортажи с самой необычной свадьбы в Нью-Йорке попали на центральные развороты. Особенно впечатлили журналистов подарки, полученные парой по случаю торжества: это и украшения Тиффани, и миниатюрный бильярдный стол, и даже крохотная карета лично от королевы Виктории.Свадебная история стала настоящей отдушиной в годы гражданской войны, впервые за три года на первой странице газет было размещено радостное известие. Интересно, что после свадьбы Барнум предложил Лавинии гонорар в размере пяти тысяч долларов (сегодня это сумма порядка 116 тысяч долларов) за то, чтобы она на протяжении ближайших месяцев выступала в его цирке. Барнум был уверен, что она с удовольствием согласится, ведь у карликов было не так много возможностей хорошо устроиться в жизни. Однако Лавиния отказалась от столь заманчивого предложения.Ребенок Лавинии Уоррен от первого брака.Желание поближе познакомиться с парой лилипутов выказал даже президент Линкольн, он пригласил чету на прием в Белый дом. Правда, позволил себе несколько едких шуток на тему низкого роста гостей, и Лавиния вела себя подчеркнуто холодно . Генерал Том-Там и его жена.Лавиния и Том-Там счастливо прожили вместе 20 лет. Они были хорошо обеспечены, гастролировали по миру, не отказывали себе в удовольствии бывать в высшем обществе, заказывать для себя наряды у известных дизайнеров. В 1833 году Том-Там умер, Лавиния в какой-то момент оказалась на грани нищеты , поскольку не умела зарабатывать деньги. Однако уже спустя два года она познакомилась с итальянскими братьями-лилипутами – Примо Магри и Джузеппе.Семейная пара лилипутов.Она вышла замуж за одного из них, и все трое организовали оперные выступления, которые пользовались большой популярностью у зрителей.В 1919 году Лавиния умерла, по ее просьбе , ее похоронили рядом с первым мужем. На их могиле стоит памятник – фигура Том-Тама в полный рост, значится его полное имя и скромная подпись «Его жена».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)