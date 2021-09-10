Опасные продукты и блюда, которые вызывают привыкание

Интерес людей к правильному питанию всё выше, но, несмотря на это, проблемы ожирения и пищевой зависимости до сих пор остаются актуальными. Мало кто осознаёт, какие именно продукты в его рационе могут привести к этому состоянию. Каких же из них стоит избегать? Как избавиться от пищевой зависимости самостоятельно и как изменить свои привычки в лучшую сторону?

Давайте получим ответы на эти вопросы и поговорим о важных вопросах питания и здоровья.

Самые популярные вредные продукты

Большинство продуктов, которые вызывают привыкание, являются высоко обработанными продуктами. То есть они имеют малую пищевую ценность и практически лишены минералов и витаминов. Эти продукты обычно характеризуются высоким содержанием соли, сахара, жира или всех их сразу.

Вредные продукты и блюда, которые вызывают сильное привыкание:

Пицца

Шоколад

Чипсы

Печенье

Мороженое

Картофель фри

Чизбургеры

Газировка

Торт

Сыр

Мясо

Жареная курица

Булочки

Попкорн (с маслом)

Хлопья для завтрака

Конфеты

Маффины

Было проведено исследование, которое помогло определить продукты, которые вызывают наименьшее привыкание:

Огурцы

Морковь

Фасоль

Яблоки

Коричневый рис

Брокколи

Бананы

Лосось

Кукуруза (без масла или соли)

Клубника

Гранола батончик

Вода

Крекеры (обычные)

Крендельки

Куриная грудка

Яйца

Орехи

Хотелось бы выделить некоторые продукты, которые также вызывают привыкание, о чём многие не подозревают:

Молочные продукты

Мы едим в пять раз больше сыра, чем его ели люди несколько десятилетий назад.

Пшеница и рис

Учёные провели исследования и выяснили, что для того, чтобы избавиться от зависимости от сыра, некоторым пациентам нужно было дать те же лекарства, что и при передозировке.

Глиадин – это белок в пшенице, который обладает опиатной активностью и иногда упоминается как глиадорфин. Есть также белок в рисе, который производит подобные эффекты. Если вы постоянно едите хлеб и рис, это может связано как раз с этими химическими веществами.

Мясо

Кровь в мясе содержит альбумин, гемоглобин и гамма-глобулин, и все эти химические вещества активируют опиоидные рецепторы. Когда мясоеды во время исследования начали принимать лекарства, используемые для блокирования опиатных рецепторов, потребление ветчины снизилось на 10%, салями – на 25%, а тунца – на 50%!

И ведь не зря диетологи и врачи советуют есть необработанные продукты, избегая фастфуда и продуктов с высоким содержанием жира и сахара. Но что именно делает их такими вредными?

Какие ингредиенты в них вызывают привыкание

Почему же именно эти продукты вызывают привыкание и пищевую зависимость? Исследователи утверждают, что связано это с компонентами, из которых они состоят. Определённые химические вещества в пищевых продуктах, называемые экзорфинами, могут действовать как наркотики. Именно они и вызывают у людей неправильные привычки в питании и желание есть продукты больше и больше.

Сахар, соль и жир

Как мы говорили, обработанные продукты содержат много жиров, соли и сахара, то есть калорий. Они вызывают серьёзный дисбаланс сахара в крови и к другим нарушениям в работе организма. А это в свою очередь приводит к появлению тяги к пище.

Воздействие на мозг

Самым большим фактором, вызывающим привыкание к еде, является наш мозг. У мозга есть центр вознаграждения, который активизируется и начинает выделять дофамин и другие химические вещества удовольствия, когда мы едим. Скажем честно, обработанная еда вкусная. Поэтому, когда мы её едим, наш мозг выделяет огромное количество химических веществ удовольствия. Мозг жаждет больше удовольствия, поэтому мы начинаем зависеть от вредных продуктов.

Другие причины появления пищевой зависимости:

Биологические причины также могут привести к нездоровым привычкам питания. К ним относятся гормональный дисбаланс, побочные эффекты приёма лекарств или врождённая предрасположенность, возникающей в результате борьбы членов семьи с пищевыми пристрастиями. Психологические факторы могут включать эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, переживание травмирующего события, неспособность эффективно справляться с негативными ситуациями, горе, боль, потеря и низкая самооценка. Эти психические проблемы могут побудить человека обратиться к пище для «утешения». Семейные проблемы, давление со стороны сверстников, жестокое обращение с детьми и стрессовые события в жизни – это несколько социальных факторов, которые также могут привести к пищевой зависимости.

Чем опасна пищевая зависимость

Пищевая зависимость – серьёзное осложнение, от которого страдают многие люди в мире.

Симптомы пищевой зависимости

Люди, которые испытывают это расстройство, имеют такие симптомы как:

Вы часто испытываете тягу к определённым продуктам, несмотря на то, что чувствуете себя сытым и только что поели питательную еду.

Когда вы «срыватесь» и начинаете есть пищу, которую так сильно любите, вы часто обнаруживаете, что едите гораздо больше, чем предполагалось.

Вы часто чувствуете вину после употребления определённых продуктов, но вскоре после этого снова начинаете их есть.

Вы ищите себе оправдания, чтобы продолжать есть то, от чего зависите.

Вы неоднократно – но безуспешно – пытались бросить есть определённые продукты.

Вы часто скрываете употребление нездоровой пищи от других людей.

Вы чувствуете, что не можете контролировать потребление нездоровой пищи, несмотря на то, что знаете, что они наносят вам физический и психологический вред, включая увеличение веса.

Последствия пищевой зависимости

Если вы заметили симптомы, которые мы указали выше, у себя или своих близких, стоит предпринять меры по их устранению. Пищевая зависимость может нанести ущерб здоровью человека и привести к таким серьёзным заболеваниям, как ожирение и диабет 2 типа.

При регулярном употреблении нездоровой пищи, могут возникнуть такие физические проблемы, как:

Увеличение веса

Снижение полового влечения

Сахарный диабет

Головные боли

Недоедание

Хроническая усталость

Болезнь сердца

Заболевание почек/печени

Хроническая боль

Проблемы с пищеварением

Нарушения сна

Вялость

Артрит

Инсульт

Остеопороз

Ожирение

Пищевая зависимость также увеличивает риск ожирения. А тот в свою очередь связан с целым рядом заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, многих из которых можно избежать с помощью правильных привычек питания.

Пищевая зависимость может ослаблять психическое здоровье, особенно если не хватает поддержки или адекватной помощи. К наиболее распространённым проблемам относятся:

Низкая самооценка

Депрессия

Панические атаки

Усиление чувства тревоги

Грусть, безнадёжность или отчаяние

Повышенная раздражительность, особенно если доступ к желаемой пище ограничен

Эмоциональная отрешённость

Суицидальные мысли

Симптомы и мыслительные процессы, связанные с пищевой зависимостью, похожи на злоупотребление наркотиками. Вы не можете ни о чём думать, кроме этого

Пищевая зависимость также может оказать сильное влияние на вашу общественную жизнь и отношения с другими людьми:

Снижение производительности на работе или в школе

Изоляция от близких

Нехватка удовольствия в хобби или действиях, которыми вы когда-то наслаждались

Избегание социальных мероприятий

Риск в сфере профессиональной деятельности и финансов

Как избавиться от пищевой зависимости

Если вы решили полностью отказаться от определённых продуктов, чтобы преодолеть пищевую зависимость, вам нужно сделать следующее:

Распишите на листке бумаги все продукты, к которым вы испытываете тягу и которые переедаете. Это ваши «возбудители». Вам нужно полностью от них отказаться.

Составьте список кафе быстрого питания, в которых подают полезные для здоровья продукты. Это может предотвратить рецидив, когда вы чувствуете себя голодным и не в настроении готовить.

Подумайте о том, какую пищу вы собираетесь есть – желательно здоровую пищу, которая вам нравится и которую вы захотите есть регулярно.

Распишите все «за» и «против» отказа от вредных продуктов. Держите список на виду (к примеру, на холодильнике), чтобы не забывать, почему вы это делаете.

Не садитесь на диету. Вы должны приостановить потерю веса, по крайней мере, на один-три месяца. Жёсткие ограничения в еде только вредят.

Другие полезные пищевые привычки для избавления от зависимости:

Избегайте соблазна. В вашем доме и на рабочем месте не должно быть нездоровых продуктов питания и снэков.

Замените их продуктами, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови, такими как бобы, орехи, семена, свежие овощи, фрукты и цельные зерна.

Начните день со здорового завтрака (используя продукты с низким содержанием экзорфинов).

Делайте то, что приносит вам удовольствие. Занимайтесь спортом, рисуйте, слушайте музыку, гуляйте с собакой, общайтесь с друзьями. Пусть эндорфины в вашем мозгу производятся таким вот безопасным образом, а не с помощью нездоровой пищи.

Подумайте о профессиональной помощи

Если вы всё же срываетесь и снова начинаете неправильно питаться, не считайте, что вы один такой. На самом деле, многие люди поддаются соблазну и срываются несколько раз, перед тем как окончательно избавляются от зависимости.

Несмотря на то, что можно преодолеть зависимость самостоятельно, даже если для этого требуется несколько попыток, часто бывает полезно обратиться за помощью профессионала.

Существуют специализированные центры по лечению пищевой зависимости, которые могут помочь вам подойти к этому заболеванию комплексно и всесторонне. Центры лечения пищевой зависимости предлагают многоцелевое лечение, которое будет сосредоточено на медицинских проблемах и проблемах питания, а также на психотерапии.

Вы также можете обратиться к психологу или психотерапевту, который занимается лечением от пищевой зависимости.

Нужно понимать, что пищевая зависимость – это не пустяк, а серьёзная проблема. Вам не нужно справляться с ней в одиночку. Даже если вы решили обойтись без консультации и лечения у терапевта, вы должны заручиться поддержкой близких и их помощью. Скажите о своей борьбе с пищевой зависимостью, чтобы близкие и родные помогали вам от её избавиться.

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