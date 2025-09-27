3 рецепта самого простого десерта в мире

Популярность семян чиа дала толчок на создание множества суперздоровых рецептов с повышенной питательной ценностью. Одним из них является чиа-пудинг. Чиа-пудинг является одним из самых простых рецептов диетического и вегетарианского десерта, который можно есть на завтрак, обед и ужин. Записывай рецепты.
Чиа-пудинг с манго и кокосовым молоком
Ингредиенты: Семена чиа — 4 столовые ложки Манго — 1 шт 1 Кокосовое молоко — 1 стакан Ванильная эссенция — ½ чайной ложки Вода — 1 стакан Свежая мята — по вкусу Мед — 1 столовая ложка Измельченный миндаль (или другие орехи) — щепотка Как готовить: Очисти манго, удали косточку и перебей мякоть в блендере, добавив немного воды. У тебя должна получиться консистенция густого соуса. Заполни манго-муссом два стакана на одну треть и убери в холодильник на час. В отдельной миске смешай кокосовое молоко, добавь ванильную эссенцию и мед (или 1 столовую ложку ванильного сахара). Хорошо размешай и всыпь семена чиа. Помешивай 3 минуты до тех пор, пока масса не начнет густеть. Оставь еще на 10 минут до полного загустения. В стаканы с манго добавь чиа-пудинг и оставь в холодильнике на ночь (или на 4 часа минимум). Перед подачей посыпь каждый пудинг измельченными орехами и укрась листьями свежей мяты.
Ягодный чиа-пудинг
Ингредиенты: Семена чиа — 4 столовые ложки Замороженные ягоды — 200 г Бананы — 2 штуки Растительное молоко — 200 мл Мед — 1 столовая ложка Как готовить чиа-пудинг: Бананы и ягоды пюрируй в блендере и выложи в стаканы, так чтобы они были заполнены на треть. Смешай растительное молоко с семенами чиа и медом, настаивай 10 минут, пока семена не начнут разбухать. Периодически помешивай. Выложи основу чиа-пудинга в стаканы с ягодным муссом и поставь в холодильник на 4 часа, пока семена не разбухнут и не превратят молоко в пудинг. Сверху можно украсить свежими фруктами и ягодами.
Чиа-пудинг с бананами и грушей
Ингредиенты: Семена чиа — 6 столовых ложек Миндальное/ кокосовое молоко — 1 стакан Бананы — 1 штука Груша — 1 штука Молотый миндаль — по вкусу Мед — по вкусу Молотая корица — по вкусу Ягоды годжи — по вкусу Кокосовая стружка — по вкусу Как готовить чиа-пудинг: Чиа залей растительным молоком, добавь мед и корицу по вкусу. Хорошо перемешай венчиком, оставь на 5 минут, периодически помешивая. Когда чиа начнут разбухать, поставь в холодильник на 4 часа пока из смеси не получится густой пудинг. Застывший пудинг укрась нарезанным бананом, грушей, орехами, ягодами годжи и кокосовой стружкой. При желании можно добавить еще меда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии