Осталось одно название: 7 продуктов СССР, которые можно купить сейчас

Советcкие вещи, которые можно купить сейчас/ фото: Pinterest.com, auction.ru
Советские хозяйки одним средством могли отмыть посуду, помыть пол, отстирать одежду и отбелить шторы, а после принять водные процедуры с мылом, которое не только отмывало тело, но и заживляло раны. Такие чудо-продукты дошли и до наших дней, но уже с измененным составом.
1. Популярное советское чистящее средство с хлором «Белизна»
Белизна/ фото: стройдомсад.рф
В СССР практически все хозяйки использовали «Белизну» для решения бытовых задач. Ей можно было выводить застарелые пятна любой сложности, отбеливать тюль, почистить санитарный узел, использовать во время влажной уборки и мыть полы, когда их нужно продезинфицировать. «Белизна» помогала избавиться от неприятного запаха в доме, в котором живут кошки и даже приучить их к лотку. Для этого было достаточно промыть с чудо-средством все углы, куда животное по ошибке сходило в туалет. Запах «Белизны» отпугивал питомца. Сейчас тоже можно купить хлорсодержащее средство. Но оно отличается от «Белизны», которую производили в СССР. Современную «Белизну» можно купить в жидком виде и в виде геля. Теперь, чтобы отмыть поверхность, потребуется приложить больше усилий и налить побольше миллилитров. Измененный состав привел к большему расходу средства.
2. Медицинское мыло «Дегтярное» с добавлением дегтя
Дегтярное мыло/ фото:100sp.ru
Советские женщины массово скупали мыло «Дегтярное», а все потому, что это было не просто моющее средство, а настоящее лекарство! В его состав входило 5% дегтя березы, а жировой состав соответствовал туалетному мылу 3 группы.заживления мелких трещин и ран. Современное дегтярное мыло тоже содержит деготь, но вместе с ним в состав входят химические соединения, ароматизаторы и красители. Состав современного мыла значительно отличается от оригинала.
3. Хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло/ фото:darudar.org
У каждой советской семьи было хозяйственное мыло. Ни одна хозяйка не могла без него обойтись. Оно было нужно для уборки, красоты и здоровья. Мыло помогало отстирать одежду, заживить ранки от укусов насекомых, продезинфицировать ушибы и даже избавить животных от блох. В СССР в состав мыла входили щелочи с добавлением растительных и животных жиров. Процент жирных кислот составлял 75% и выше. Качественное мыло было насыщенного темно-коричневого цвета с резким запахом. Сейчас тоже можно купить кусок хозяйственного мыла, но чтобы не приобрести «подделку», нужно посмотреть состав и цвет мыла. Если оно светло-бежевое, значит в его составе содержится 60, 47 или 40% жирных кислот. Также у него будет не выраженный запах. А вот белое хозяйственное мыло вообще состоит из одних химических соединений — пользы от него не будет.
4. Зубной порошок «Особый»
Советский зубной порошок/ фото: zelengarden.ru
В СССР долгое время соблюдали гигиену полости рта с помощью зубного порошка. Он выпускался с разными названиями: «Особый», «Мятный» или «Детский». Порошок отлично очищал зубы от налета и защищал от кариеса, поскольку в его составе содержались натуральные компоненты (сода, мел, куриная скорлупа, мята). В наши дни зубной порошок тоже можно найти в супермаркетах. Но его эффективность значительно снизилась из-за входящих в состав химических компонентов. Современный зубной порошок можно найти с советским названием, а также с карбонатом кальция, оксидом алюминия, железом и отдушками.
5. Детский крем "Тик-так"
Детский крем/ фото: ozon.ru
Для ухода за кожей ребенка советские мамы использовали детский крем «Тик-Так». Он выпускался в алюминиевом тюбике синего цвета с изображением малыша, который держится за механизм настенных часов. Крем был универсальный, и подходил для решения любых детских проблем: раздражения, покраснения и сухости кожи. Также крем защищал чувствительную кожу малыша в морозы. Крем «Тик-Так» до сих пор есть в продаже. Конечно, состав значительно изменился, поскольку повторить оригинал уже нет возможности. Но если постараться, то можно найти крем, который продолжает содержать экстракты натуральных трав.
6. Духи "Красная Москва"
Советские духи/ фото: vilmaopt.ru
О легендарном аромате «Красная Москва» мечтала каждая советская модница. Духи занимали первые места на мировых выставках, и до сих пор оригинальный флакончик с цветочной композицией хранится в музее во Франции. Современные маркетплейсы продолжают продавать «Красную Москву», но в новой версии. Средняя стоимость за 30 миллилитров составляет 900 рублей.
7. Шоколадные конфеты «Мишка косолапый» и «Красная шапочка»
Советские конфеты/ фото: jubileecard.ru
Шоколадные конфеты стали ярким впечатлением у детей СССР. «Мишка косолапый» был самым популярным. На обертке конфет была изображена картинка «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина и Константина Савицкого. Их выпускала фабрика «Красный Октябрь» (бывшая «Эйнем»). В состав шоколадных конфет входил миндаль, но со временем лакомство стало настолько популярным, что миндаль пришлось заменить арахисом. Разница во вкусе для советских граждан оказалась заметной. В результате эксперимента появились конфеты «Красная шапочка» с арахисом. Кондитерская фабрика «Красный октябрь» продолжает выпускать конфеты по сей день. Правда, если верить отзывам покупателей маркетплейсов, вкус у них изменился — у начинки отсутствует тающий эффект во рту.
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