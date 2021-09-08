Как не пересушить печенку на сковороде: Пара советов тем, у кого не получаются мягкие кусочки

Когда заходят споры о том, как пожарить сочный и мягкий стейк, каждая хозяйка норовит дать как можно больше полезных советов. Но стоит узнать, как приготовить говяжью печенку, и тут же оказывается, что для большинства это так и осталось загадкой. Как ни бьешься, печень остается жесткой. На самом деле всего несколько трюков помогут избежать этого.
Как приготовить нежную печень.
Секрет приготовления мягкой печени в том, чтобы ее нарезать тонкими кусочками, а после – не передержать на сковороде. Тогда блюдо получится нежным и сочным, а совсем не «каменным». Итак, пошаговый рецепт приготовления печени на сковороде – ниже.
1. Нарезать тонкими кусками
Нарезаем печенку тонкими кусками.
Чтобы нарезать печень тонкими кусками, можно прибегнуть к такой хитрости. Используйте слегка замороженный или не до конца размороженный кусок. Тогда с нарезкой не будет проблем.
Следующий шаг – удалите тонкую пленку, которая покрывает печенку. Именно она стягивает кусочки при жарке, делая их слишком жесткими.
2. Слегка отбить
Отбиваем печенку молотком.
Куски печенки разложите на доске и сверху накройте пищевой пленкой. Теперь их можно немного отбить молотком с рифленой поверхностью. Пленка нужна для того, чтобы брызги крови не летели во все стороны. Так кухня останется чистой. Кстати, полезные советы по уборке на кухне мы регулярно публикуем на Novate.ru.
3. Посолить и добавить лук
Кусочки печени солим.
Эту хитрость мало кто знает. Куски печенки нужно посолить, а после – смазать обильно натертой на мелкой терке луковой кашицей. Достаточно четвертинки лука на 5-6 кусков. Кашица сделает печенку более нежной и ароматной.
Обмазываем кусочки луковой кашицей.
4. Запанировать
Двойная панировка в яйце и муке.
Предпочтение отдаем методу двойной панировки. В одной емкости взбиваем яйцо, в другую – насыпаем муку. Теперь осталось обмакнуть печенку в муку, затем в яйцо и после опять в муку. Такая панировка запечатывает куски печени, и они остаются сочными при жарке.
5. Обжарить
Кусочки печени обжариваем на растительном масле.
Жарим печенку на растительном масле на сковороде. Еще один важный момент: чтобы «стейки» остались мягкими, их нужно снять с огня буквально за пару минут до полной готовности и оставить под крышкой. Так они «дойдут» и не пересушатся.
Подаем к столу печень с гарниром.
Печенку можно подавать с любым гарниром – с рисом, картофельным пюре, гречкой. При подаче добавьте к ней сметанно-луковый соус, это просто идеальное сочетание вкусов. Приятного аппетита!
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