Как Юлий Цезарь построил уникальный мост через Рейн и почему разрушил его всего 2 недели спустя

Гай Юлий Цезарь.

Иллюстрация моста Цезаря через Рейн из «Истории Рима и римского народа от его происхождения до вторжения варваров» (1883 г.)

Так выглядел мост Цезаря через Рейн.

Масштабная модель моста Цезаря через Рейн в Museo Della Civilta Romana в Риме.

Реконструкция римского копра, использовавшегося для строительства моста через Рейн в крепости Эренбрайтштайн в Кобленце, Германия.

Возможное расположение моста Цезаря через Рейн.

Поверженный вождь мятежных галлов, Верцингеториг, перед Цезарем.

Галльская кампания Цезаря.

Территория проживания галлов во времена Юлия Цезаря.

Гениальный стратег Цезарь придумал интересное решение проблемы.