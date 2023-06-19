Как Юлий Цезарь построил уникальный мост через Рейн и почему разрушил его всего 2 недели спустя

Лето 55 года до нашей эры выдалось для Цезаря жарким. Уже три года великий римский полководец пытался сломить гордых галлов. В то время естественной границей и препятствием на пути Юлия служила река Рейн. Германские племена на восточном берегу начали ответное вторжение на запад, под защитой этой естественной границы. Гениальный стратег Цезарь нашёл решение настолько меткое, насколько и неожиданное. Что из этого вышло, прочтите далее.
Полководцу постоянно приходилось иметь дело с превосходящими силами галлов. Цезарь использовал различные тактические хитрости и уловки. На подконтрольной Риму территории были местные племена, которые служили Великой империи. Они предложили легионам Цезаря помощь — свои корабли, чтобы римские войска могли переправиться через Рейн.
Гай Юлий Цезарь.
Юлий Цезарь по каким-то причинам отклонил это предложение. Вместо этого римский военачальник решил построить сложное инженерное сооружение. Мост через Рейн. Таким образом полководец решил продемонстрировать всю силу и мощь Рима. Империя не только может вести войну, но и может перейти границу, когда пожелает. Кроме всего прочего, Юлий Цезарь писал, что использовать корабли небезопасно. Мост гораздо больше соответствует его собственному достоинству и достоинству великого римского народа.
Иллюстрация моста Цезаря через Рейн из «Истории Рима и римского народа от его происхождения до вторжения варваров» (1883 г.)
Строительство моста было сопряжено с чрезвычайными трудностями. Ведь река Рейн слишком широкая, быстрая и глубокая. Цезарь чувствовал, что должен сделать это сам. Он был уверен, что его армию не следует вести никаким другим путем.
Строительство велось между нынешними Андернахом и Нойвидом, ниже по течению от Кобленца, в районе, где глубина реки доходит почти до десяти метров. На обоих берегах римляне воздвигли сторожевые башни. Это было сделано для защиты въездов на мост. Сваи и заграждения они разместили вверх по течению. Это должно было служить защитой от возможных атак и обломков, переносимых течением.
Так выглядел мост Цезаря через Рейн.
Несколько десятков тысяч легионеров возвели мост всего за полторы недели. Он держался на деревянных сваях, которые были вбиты в русло реки. Утяжелением для них служили огромные тяжёлые камни. Система конструкции была спроектирована таким образом, что чем сильнее течение, тем прочнее мост будет держаться.
Масштабная модель моста Цезаря через Рейн в Museo Della Civilta Romana в Риме.
Два бревна полуметровой толщины указывали на дно. Пока река была глубокой, они были сцеплены вместе на расстоянии полуметра. Брёвна были забиты молотками не перпендикулярно, как столбы, а с наклоном по направлению к течению реки. Они также были снабжены специальными приспособлениями. Ниже по реке, где-то чуть более чем в десятке метров, располагались два других бревна. Они были заблокированы таким же образом, сдерживая удары сильного течения реки. Вдобавок, они были прочно скреплены балками полуметровой толщины. Размещались эти балки на концах брёвен между двумя кронштейнами с каждой стороны.
Реконструкция римского копра, использовавшегося для строительства моста через Рейн в крепости Эренбрайтштайн в Кобленце, Германия.
К сожалению, имя гениального инженера история не сохранила. Новая технология была революционной, никогда раньше никто так не делал. Древнеримский историк Цицерон предположил, что архитектором мог быть некий Мумарра. Не стоит также исключать, что им мог быть Маркус Витрувий Поли. Это был гениальный архитектор, который был автором знаменитых Десяти книг по архитектуре. Известно, что он встречался с Цезарем.
Историки считают, что длина этого моста могла быть от ста сорока до четырёхста метров. Ширина его составляла от семи до девяти метров.
Когда строительство было закончено, Цезарь со своими легионами перешёл на другой берег. Там его должны были ждать дружественные германские племена. В ожидании прибытия римских войск они отступили на Восток. Цезарь не мог сражаться с сильно превосходящими силами противника. Он принял решение отступить. Проведя несколько боёв местного значения и разрушив несколько поселений, римский военачальник снова перешёл мост и разрушил его позади себя. Кампания продлилась всего восемнадцать дней.
Возможное расположение моста Цезаря через Рейн.
Два года спустя истории суждено было повториться. Рядом с тем местом, где был первый мост, примерно в двух километрах к северу. Это рядом с современным Урмитцем. Гай Юлий Цезарь построил второй мост. На этот раз сооружение было намного проще.
Солдаты выполнили работу в течение нескольких дней. После сюда были переброшены основные сили римской армии. Возле моста была выставлена стража. Цезарь выступил во главе всего остального войска и сил кавалерии.
Поверженный вождь мятежных галлов, Верцингеториг, перед Цезарем.
История опять повторилась. Галлы бросили свои поселения и укрылись в лесах. Цезарь вернулся и снова разрушил свой мост. Правда на этот раз не полностью. Была оставлена часть, касающаяся восточного берега. На нём римляне воздвигли защитные башни для защиты сохранённой части моста.
Галльская кампания Цезаря.
Это было сделано, чтобы не полностью освободить варваров от страха перед римским вторжением и чтобы не задержать своих легионеров. Армия разместилась на берегу, соорудив мощные укрепления.
Гениальная стратегия Юлия Цезаря дала столь желанные плоды. Ему удалось во всей красе продемонстрировать мощь Римской империи и её способность пересекать Рейн по желанию в любое время. Таким образом Юлий Цезарь полностью обезопасил границы Галлии. Германцы в течение нескольких веков не решались нарушить её границы.
Территория проживания галлов во времена Юлия Цезаря.
Всё это также способствовало окончательной римской колонизации долины Рейна. Позже здесь были построены постоянные мосты в Кастра Ветера (Ксантен), Колония Клаудиа Ара Агриппиненсиум (Колония), Конфлуентес (Кобленц) и Могунтиакум (Майнц).
Во время археологических раскопок, которые проводились в конце 19 века в районе Андернах-Нойвид, были обнаружены остатки свай в Рейне. Их анализ смогли провести лишь в 20 веке. Он показал, что возраст материала относится к середине 1 века до нашей эры. Историки считают, что это те самые мосты Цезаря. Хотя точное их месторасположение экспертам так и не удалось определить.
Гениальный стратег Цезарь придумал интересное решение проблемы.
Что касается лояльных Риму германских племён, то в 39 году до нашей эры Марко Випсанио Агриппа наконец перевёл их на западный берег Рейна. Сделано это было в качестве оплаты за их давние заслуги. Они слишком опасались преследований со стороны соседних племён. Галлы оставались верными Риму на протяжении всей его истории. В конечном итоге их племена смешались с франками. Это дало начало новым королевствам в Галлии в эпоху Средневековья.
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