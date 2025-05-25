«Зонтик для безопасного падения»: как был изобретён парашют

Уникальное снаряжение, на создание которого ушла не одна сотня лет. /Фото: lahtaclinic.ru
Сегодня ни одни воздушно-десантные войска нельзя мыслить без использования парашюта, а ещё по миру найдутся миллионы людей, которые обожают парашютизм. А ведь всего этого могло не быть, если бы множество энтузиастов веками не задумывались над его созданием.
Традиционно в числе первых изобретателей, придумавших если не классический парашют, то его прототип, обязательно называют знаменитого изобретателя и деятеля искусств Леонардо да Винчи. А всё потому, что среди его записей нашлись и эскизы устройства, подобного на известный нам парашют. Правда, в полноценном смысле изобретателем этой системы да Винчи всё-таки не считают, ведь не сохранилось никаких сведений о том, что он испытывал или хотя бы конструировал прототип.
Современная модель прародителя парашюта по эскизам Леонардо да Винчи. /Фото: ru.wikipedia.org
А вот имя первого человека, создавшего испытанную впоследствии технологию, считают французского изобретателя Луи-Себастьяна Ленормана - известно, что в 1783 году он построил конструкцию, напоминающую зонт, но в больших размерах, а затем прыгнул с ним с вершины монастырской башни, высота которой составляла 200 метров. Тест оказался удачным, и Ленорман остался жив по приземлении.
Что касается модернизации «увеличенных зонтиков для приземления» до состояния современного парашюта, то этот шаг принадлежит другому французу, Андре-Жак Гарнерен - его как раз и считают пионером строительства парашютов в классическом понимании. Работа над созданием первого бескаркасного прототипа длилась целых пятнадцать лет, но оно того определённо стоило - в 1797 году Андре-Жак протестировал своё изобретение публично над парижским парком Монсо, прыгнув со своего же воздушного шара.
Приблизительная схема парашюта Андре-Жака Гарнерена. /Фото: impereur.blogspot.com
Учитывая тот факт, что первые удачные парашюты появились задолго до авиации, то и назначение их изначально представлялось совсем другим. Например, Ленорман считал, что их нужно приспособить для спасения жильцов высоких этажей, если у них случился пожар, и по-другому спуститься не удастся. Позднее им нашли применение для потенциального спасения пассажиров воздушного шара.
Шанс на безопасное приземление пассажира в случае поломки воздушного шара - первая функция парашюта. /Фото: sc.zharikov.design
Всё изменилось с развитием непосредственно авиации - уже с начала XX столетия парашюты начали использовать лётчики, чтобы у них была возможность спастись при аварийных ситуациях. Массовой эта практика стала в год Первой мировой войны, и с тех пор парашюты постоянно модернизировали. К тому же, у изобретателей было от чего отталкиваться - ещё в 1912 году русский инженер Г. Котельников разработал первый ранцевый парашют, стоящий у истоков большинства современных моделей.
Ранцевый парашют Котельникова - новая веха в истории парашютизма. /Фото: aif.ru
Постепенно навыки парашютизма стали распространять среди всех лётчиков - стали открываться первые школы, где готовили к десантированию. Кроме того, довольно быстро стало понятно, что парашюты можно использовать и для доставки грузов по воздуху, прежде всего, обеспечивая армию в труднодоступных местах. А вот уже после окончания Второй мировой войны эта практика стала распространяться среди гражданских - начал развиваться парашютный спорт. Сегодня парашют является одновременно элементом безопасности, спортивным оборудованием и способом развлечься, но в любом случае он дарит незабываемые ощущения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии