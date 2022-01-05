Как звучат названия популярных советских фильмов после перевода

Kidnapping: Caucasian Style, Ivan Vasilievich: Back to the Future и The girls… Дух захватывает от таких названий и прямо хочется отправиться в кино… Вообще, то, что переводчики и кинопрокатчики зачастую весьма вольно трактуют названия фильмов, снятых в других странах, давно известное дело. И это касается не только наших знатоков, но и их западных коллег…









Кавказская пленница – Kidnapping, Caucasian Style

Служебный роман – Office romance

Девчата – The Girls

Табор уходит в небо – Queen of the Gypsies

Иваново детство – My Name is Ivan

Я шагаю по Москве – Balada o Moskvi

Берегись автомобиля – Uncommon Thief

Одиночное плавание – Im Alleingang

Иван Васильевич меняет профессию – Ivan Vasilievich: Back to the Future

За спичками – Tulitikkuja lainaamassa

Морозко – Jack Frost

Приключения Незнайки и его друзей – The Adventures of Dunno and his Friends

Конек-горбунок – The Humpbacked Horse

Варвара-краса длинная коса – Barbara the fair with the silken hair

Марья-искусница – Maria the wonderful weaver

Огонь, вода и медные трубы – Through fire, water and brass pipes