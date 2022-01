Как звучат названия популярных советских фильмов после перевода

Kidnapping: Caucasian Style, Ivan Vasilievich: Back to the Future и The girls… Дух захватывает от таких названий и прямо хочется отправиться в кино… Вообще, то, что переводчики и кинопрокатчики зачастую весьма вольно трактуют названия фильмов, снятых в других странах, давно известное дело. И это касается не только наших знатоков, но и их западных коллег…









Кавказская пленница – Kidnapping, Caucasian Style

Служебный роман – Office romance

Девчата – The Girls

Табор уходит в небо – Queen of the Gypsies

Иваново детство – My Name is Ivan

Я шагаю по Москве – Balada o Moskvi

Берегись автомобиля – Uncommon Thief

Одиночное плавание – Im Alleingang

Иван Васильевич меняет профессию – Ivan Vasilievich: Back to the Future

За спичками – Tulitikkuja lainaamassa

Морозко – Jack Frost

Приключения Незнайки и его друзей – The Adventures of Dunno and his Friends

Конек-горбунок – The Humpbacked Horse

Варвара-краса длинная коса – Barbara the fair with the silken hair

Марья-искусница – Maria the wonderful weaver

Огонь, вода и медные трубы – Through fire, water and brass pipes

Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» с легкой руки переводчика вышел в прокат с названием «Похищение. Кавказский стиль». Новое название ироничную комедию сразу определило в разряд боевиков.«Office romance» – крайне неудачный, хотя, по сути, дословный перевод названия фильма Эльдара Рязанова. В английском языке слово «romance» обозначает и роман, и романс, и романтический, поскольку слово «roman», привычное для русского человека, значит римлянин. Но хуже всего, что из-за слова « office » название теряет свою глубину и из романтической драмы фильм превращается в офисную интрижку. Еще одно название «Liebe im Buro» означает «Любовь в офисе».Комедия режиссера Чулюкина завоевала три приза на Международных кинофестивалях. Надежда Румянцева на МКФ в Мар-дель-Плата-62 получила награду за лучшее исполнение женской роли , ее назвали «Чаплином в юбке». При этом фильм в западном прокате шел под названием «Герлз», что как бы формально и правильно, но по сути…совсем другое.Другие переводы – «So ein Madel», «Taigan tytto».Фильм «Табор уходит в небо» – история отчаянной любви цыгана Лойко и гордой красавицы Рады. Танцы и песни, которые создают яркую атмосферу фильма, затягивают и действительно ведут за собой. В англоязычном прокате фильм вышел под названием «Королева цыган», что не соответствует ни оригинальному названию , ни смыслу произведения.Картина Андрея Тарковского «Иваново детство» о тяжелой жизни ребенка во время Великой Отечественной войны собрала больше 15 наград по всему миру. В США название фильма перевели «My name is Ivan».Легендарный фильм Данелия с Михалковым в главной роли. «Yo ando por Moscu» – испанский вариант, означающий «Я хожу по Москве», согласитесь, ближе по смыслу, чем просто баллада о Москве. Хотя, если суди по слогану картины «Москва — добрый город. Каждый, кто приходит сюда с открытым сердцем, найдёт здесь настоящих друзей», возможно не так уж далеки от смыслового перевода и эти варианты – «I Step Through Moscow», «Meet Me in Moscow», «Moszkvai seta», «Romance a Moscou», «Romanssi Moskovassa», «Spaziergang in Moskau», «Walking the Streets of Moscow», «Zonzo per Mosca , A», «Zwischenlandung in Moskau»Знаменитый рязановский фильм «Берегись автомобиля» в Америке шел как «Uncommon Thief» («Необычный вор»). Впрочем, у этого фильма существуют еще названия: «Watch out for the Automobile», «Beware of the Car», «Autoaffären».Советский фильм-боевик 1985 года режиссера Михаила Туманишвили, снятый в разгар холодной войны. После многомесячного автономного плавания советский военный фрегат направляется на базу. Однако ему приходится изменить курс и вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами…Фильм — лидер советского кинопроката 1986 года — 2 место. Немецкие прокатчики назвали его «Московская месть за Рэмбо».Американские переводчики решили, что комедии Леонида Гайдая не хватает претенциозности. Если «Иван Васильевич меняет профессию» – это сатирическая комедия с элементами фантастики, то «Иван Васильевич: назад в будущее » претендует на звание кассового фантастического фильма. Одна беда, скромный инженер Александр Тимофеев – далеко не Эмметт Браун по прозвищу Док из фильма 1985 года.Тут как раз пример обратный. Поскольку фильм — экранизация одноименной повести финской писательницы Майи Лассила, то логично, что картина существует в двух версиях: на финском языке и русском, причем это относится и к песням, звучащим в фильме. Версия, смонтированная Орко, отличается большей продолжительностью , в версии Гайдая отсутствует несколько сцен. Но оригинальное название – это игра слов, понятная только финнам. Другие названия — «Borrowing Matchsticks», «For the Matches», «Lana tandstickor», «Out to Borrow Matches».Сказка «Морозко» получила неоднозначные оценки в американском прокате. Многих напугали ходячие деревья и человек с головой медведя. Возможно, поэтому они постарались понятно перевести хотя бы название сказки. В английской и американской мифологии Джек Фрост – дух зимы и холода, но в отличие от Морозко, который стойко ассоциируется с Дедом Морозом, Фрост больше походит на языческого бога Карачуна и далеко не всегда бывает добряком. Еще один прокатный вариант названия фильма «Father Frost» («Отец Мороз»)Порой из-за стремления переводчика сохранить смысл фильма и игру слов меняется не только название произведения, но и имена героев. Именно это случилось с Незнайкой и его друзьями. В переводе он стал зваться Dunno от английского don’t know. Переименовали не только его, но и всех коротышек из Цветочного города. Знайка стал Donno, доктор Пилюлькин превратился в Dr. Pillman, а Кнопочка – в Pee- Wee Русская сказка о приключениях Иванушки-дурачка и конька-горбунка в английском переводе пострадала дважды. Один раз произведение перевели как «The Humpbacked Horse»(«горбатая лошадь»), а второй – как « волшебный пони» («The Magic Pony»).Перевод русских народных сказок вообще отдельная тема:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)