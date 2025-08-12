Зачем молодые люди в 90-ых носили куртки с огромными плечами и малиновые пиджаки

Мода девяностых /Фото:o-tendencii.com
В 90-х годах мода представляла собой противоположность трудным временам. В то время советская промышленность предлагала простые натуральные костюмы из шерсти, хлопка и других естественных тканей, но жители СССР обожали джинсы. В те годы джинсовая ткань была объектом страсти для модников и модниц.
Не имело значения, что именно это было: джинсы, шорты, юбки, рубашки или даже куртки - главное, это была сама ткань. Однако у ткани тоже было множество претензий, когда в моду пришли «варенки» - джинсы с особыми разводами по ткани, которые буквально варили. Рецепт был следующим: после стирки вещь перекручивали, связывали, а затем вываривали в отбеливателе или уксусе. В результате на ткани появлялся уникальный узор. Это делало вещь предметом зависти окружающих. Джинсовые куртки тоже были популярны среди модников, а так же юбки из джинсы с белыми оборками, на которых обязательно должна была быть надпись Lambada.
Ещё одним вызовом нового времени стали как раз провокационные мини-юбки. Их сочетали с облегающими футболками, толстовками, белыми майками.http://vs-t.ru/zachem-molodye-lyudi-v-90-yx-nosili-kurtki-s-ogromnymi-plechami-i-malinovye-pidzhaki.
Так же юбки носили с кожаными куртками и разноцветными колготками. Они стали символами модных экспериментов и самовыражения, помогая каждой девушке и женщине выделиться и выразить свою индивидуальность в этой замечательной эпохе. Лосины или леггинсы были яркие и контрастные. Стали популярны лосины и так называемые «дольчики». Колготки также были популярны, и желательно было, чтобы они имели что-то особенное, например, разноцветные или украшенные. Популярными цветами были ярко-розовый, голубой, желтый и многие другие яркие оттенки. Кружевные детали добавляли изысканности и делали образы более женственными. В 90-е годы цветные лосины, особенно с содержанием лайкры, стали одним из самых характерных модных элементов. Сегодня они четко ассоциируются с модой того времени.
Также на территории страны начали появляться и кожаные изделия, которые также были востребованы модными девушками. Джинсы стали неотъемлемой частью гардероба молодежи, а кожаные пальто и куртки стали символом статуса и стиля. Эти предметы одежды добавляли нотку рок-н-ролла и бунтарства к образу девушек. Кожаные юбки, плащи и куртки — косухи с множеством деталей, грубые и очень тяжелые, носили только те, кто мог себе это позволить.
Однако, помимо денима и кожи, эпоху 90-х характеризовала также яркая и отличительная деталь в образе российских девушек — свитера с принтами. Они могли быть украшены яркими геометрическими узорами, абстрактными фигурами или просто надписями. Они были неотъемлемой частью одежды россиянок в те годы и добавляли немного веселья и индивидуальности в их повседневный образ. И носили абсолютно все. Девушки могли смело одевать модели с узором «аргайл» из гардероба своих мужей и носить их на работу или на прогулку с подругами. Свитер Boys, который сегодня вызывает скептицизм, тогда был одним из самых популярных предметов гардероба.
Широкие плечи и громкий верх были еще одним отличительным признаком стиля россиянок в те годы. Женщины предпочитали надевать блузки, рубашки и свитера с объемными плечами, которые подчеркивали силуэт и добавляли уверенности. Носили пиджаки и платья с очень широкими плечами и безразмерные куртки, которые сочетались с мини-юбками и обтягивающими леггинсами, с яркими принтами, кружевными колготками, это создавало яркий и памятный образ.
Пик популярности этой модной тенденции за рубежом пришелся на 80-е годы, однако в России она появилась с опозданием. В 90-е годы все модницы без исключения предпочитали носить жакеты, платья, пальто и куртки с маскулинной линией плечей. Эти элементы стали актуальной частью делового стиля, повседневных образов в стиле «кэжуал» и даже спортивных нарядов. Тенденция к широким плечам возвращается раз в несколько десятилетий, начиная с послевоенного времени. Женщины, не имеющие возможности позволить себе новые наряды, творили модные широкие плечи самостоятельно, аккуратно подкладывая поролон.
В 90-х годах стала популярна обувь с квадратными носами, и этот необычный тренд завоевал огромную популярность у многих любительниц моды. Конечно, появление группы «Spice Girls» на музыкальной сцене привело к тому, что платформы перестали быть всего лишь названием стиля подошвы, а стали по-настоящему культовым явлением. Босоножки и кроссовки на платформе стали особенно пользовались спросом летом.
Первый важный тренд того времени был — аксессуары. Бейсболки, повязки на голову и банданы, пользовались большой популярностью.
Второй - использование проволочных чокеров, массивных бус и необычных серег и другой бижутерии. Многие девочки обожали плести бисером, ажурные браслеты были очень востребованы, особенно с собственным именем. Молодежь мечтала о культовых электронных часах — Монтана и пыталась достать их любыми доступными способами.
Но, возможно, самым популярным третим трендом, который не потерял своей актуальности со времен его появления, является спортивный костюм. Спортивный стиль был весьма распространенным среди всех россиян 90-х. Джоггеры, джинсовые куртки с крупными надписями, кроссовки и шапки с логотипами спортивных брендов были очень популярными. Этот стиль отражал стремление к удобству и практичности, которые стали очень актуальными в те времена. В Европе спортивные вещи носят на стадионах или в спортзалах, а в России они стали неотъемлемой частью гардероба для любого мероприятия - будь то праздник или дискотека.
А в середине 90-х годов появилась классика, о которой вспоминают все, когда речь заходит о тех временах. Многие мужчины перестали носить спортивные костюмы и начали предпочитать строгий стиль одежды. Хотя «строгий» может быть относительным понятием Они начали носить малиновые пиджаки. Сейчас о них ходят анекдоты, но тогда это было частью реальной жизни. Появились люди, которые называли себя «новыми русскими». Их можно было легко отличить по малиновым пиджакам, черным брюкам, остроносым ботинкам и, конечно же, золотым цепям.
