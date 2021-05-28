Как потомок царской семьи Романовых стал «королем абстракции»

Александр Ришелье-Беридзе - русский художник-абстракционист, живущий во Франции. Его стиль можно определить как абстрактный экспрессионизм, в котором нет сюжета, но есть формы и цвета. Интересно, что предки Беридзе принадлежали роду царской семьи Романовых. Правда ли, что его называют «королем абстракции» во Франции, и как он стал законодателем мод во французской столице?
Биография художника
Александр Ришелье-Беридзе - русский художник, родился в Ленинграде в 1975 году. Он приходится внуком известному русскому художнику Федору Холенкову, и именно дед привил внуку любовь к искусству, а также помог ему развить собственное видение мира.
Когда Александру было 4 года, он попросил своего дедушку нарисовать самолеты и танки, но его дед не хотел возвращаться к воспоминаниям о Второй мировой войне. Чтобы заинтересовать своего внука, Федор Холенков решил научить его основам рисования. К слову, сам Александр был назван в честь своего прадеда Александра Дмитриевича Кононова, лесопромышленника из дворянской петербургской семьи, тесно связанной с царским родом Романовых. Александр Дмитриевич Кононов и Анна Мария Ришелье, прабабушка Беридзе французского происхождения, были известными меценатами.
Супруги Кононов Александр Дмитриевич (1862- 1920) и Кононова (Вакар) Екатерина Платоновна / Фото: forum.vgd.ru
Молодой Беридзе решил пойти по стопам своего дедушки и поступил в Школу изящных искусств в Тбилиси, Грузия. На его творчество также оказала влияние одна экстраординарная группа художников в 1990-х годах. YBA - молодые британские художники, которые определяли художественную культуру конца XX века. Самым известным участником группы является Дэмиен Херст, среди других участников были Крис Офили, Трейси Эмин, Марк Куинн, Гэвин Терк, Сара Лукас и Сэм Тейлор-Джонсон. YBA прославились использованием эффекта сенсационности в своем искусстве наряду с использованием одноразовых материалов, «диким» образом жизни и бунтарской позицией.
Получив широкое освещение в СМИ, YBA доминировали в британском искусстве в 1990-е годы. Эстетика отношений - термин, придуманный куратором группы Николасом Буррио для описания процесса создания искусства, основанного на человеческих отношениях и их социальном контексте. Эта идея стала центральной в 1990-х годов.
Фотографии Александра Беридзе
Первоначально Беридзе начал свою карьеру в качестве графического дизайнера в Париже в отделе рекламы. В этот период он жил с девизом «Лучше меньше, да лучше». Параллельно Беридзе работал дизайнером интерьеров частных домов и бутиков крупных брендов. Например, он создал визуальную концепцию для Sonia Rykiel, Kenzo и Galeries Lafayette, впоследствии став настоящим законодателем мод.
Работы Александра Беридзе
С 2005 года Александр Беридзе проводит персональные выставки. Наиболее заметной была организованная в Париже в 2011 году выставка в галерее «Адлер». После нее Бертран Сент-Винсент, главный редактор известной французской газеты Le Figaro, посвятил Беридзе статью на первой странице своего издания. В том же году Беридзе участвовал в выставке Art Paris Fair и был включен Journal du Net в список «10 самых перспективных художников Франции». В 2014 году Беридзе участвовал во Флорентийской биеннале, где был удостоен премии им. Сандро Боттичелли, присуждаемой талантливым современным художникам. Затем последовали многочисленные персональные выставки в Париже, Монако, Ницце и Брюсселе.
Александр Беридзе - «Портрет человека»
Творчество Беридзе
В зависимости от идеи Беридзе использует самые разные методы и техники в творчестве, от геометрической абстракции и академической фигуративности до современных инструментов. Он был очарован дуализмом вещей с самого раннего возраста, что проявляется в его увлечении черно-белыми композициями. «Видение вещей в одном цвете, в монохромном, всегда помогало мне открывать объем в формах», - говорил художник.
В 2010 году художник создал собственную теорию искусства под названием «Цветные линии». Суть теории в том, что все вокруг состоит из цветных фрагментов и линий, которые вкупе составляют единую картину. Результатом подобной эклектики становится искусство, которое сам художник называет абстрактным экспрессионизмом.
Работы Александра Беридзе
Приобретая и наращивая опыт в абстракционизме, Беридзе постепенно привносил в работу больше эмоций, раскрывая перед своими зрителями другой стиль искусства - абстрактный экспрессионизм. Многие искусствоведы утверждают, что художественный стержень Беридзе основан на русских авангардистах и художниках-конструктивистах, а также супрематизме Малевича и цветовой экспрессии нью-йоркской школы выразительной абстракции.
Александр Беридзе
Сегодня Александр Ришелье-Беридзе - основатель художественного движения Free Painter, философия которого заключается в том, чтобы вернуть в искусство слово Fine. Работы Александра Ришелье-Беридзе украшают частные коллекции знаменитостей.
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