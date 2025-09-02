С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Чье будущее? Очередной жополиз амеров...5 концептов «прод...
  • Grigorij Smoljakov
    Ещё брикеты с кофе и какаоБлюда и продукты ...
  • Игорь Рябин
    Ага, а у некоторых семей яхты и виллы... А большинство хер без соли доедают... И это РОССИЯ!!!!Как копили на «Мо...

5 вкуснейших блюд, которые стоит включить в свой рацион



Если вы думаете, что щавель – это скучно и банально, и больше двух-трёх блюд из него не приготовить, то спешим развеять ваши мифы и заблуждения. Щавель – не только борщ, суп или салат, это настоящая копилка оригинальных рецептов, о существовании которых вы даже не подозревали. Так что долой все сомнения и скорее готовить всё самое вкусное и лучшее из молодого, сочного щавелька.


1. Щавелевый соус


Щавелевый соус. \ Фото: greatbritishchefs.com.

Щавелевый соус. \ Фото: greatbritishchefs.com.

 

Просто, быстро, оригинально, а главное – вкусно. Щавелевый соус отлично подойдёт как к мясу, так и рыбе, а также к запечённым овощам, спагетти, рису или картофелю в качестве заправки с приятной кислинкой.

Ингредиенты:

• Щавель – 1 большой пучок;
• Сметана средней жирности – 1 стакан;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Зелёный лук – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 6-8 стеблей;
• Кинза свежая – 6-8 стеблей;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Соус из щавеля. \ Фото: hintofhealthy.com.

Соус из щавеля. \ Фото: hintofhealthy.com.


 

Способ приготовления:

• Щавель тщательно вымыть под холодной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в чашу блендера;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс прямо в чашу блендера с щавелем;
• Перебить до однородной массы;
• Добавить сметану;
• Лук, петрушку, кинзу вымыть;
• Просушить;
• Нарезать и высыпать к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Ещё раз всё хорошенько перебить до однородной полугустой консистенции;
• Переложить в стеклянную банку;
• Хранить не более трёх дней в холодильнике, плотно закрыв крышкой.

2. Щавель с овощами


Тушёный щавель с овощами. \ Фото: its-food-oclock.com.

Тушёный щавель с овощами. \ Фото: its-food-oclock.
com.

 

Тушёный щавель с овощами – прекрасная альтернатива рагу. Блюдо получается в меру кислым и сочным.

Ингредиенты:

• Щавель – 1 большой пучок;
• Помидоры с плотной мякотью крупные – 2 шт;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – 1 пучок;
• Мята свежая – 6-8 листиков;
• Соль – по вкусу;
• Перец красный молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Тушёные овощи с щавелем. \ Фото: hvaskalviha.no.

Тушёные овощи с щавелем. \ Фото: hvaskalviha.no.


 

Способ приготовления:

• Щавель вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Добавить к луку;
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Добавить к перцу и остальным ингредиентам;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс прямо в сковороду к остальным овощам;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне семь-десять минут;
• Щавель нарезать и добавить к остальным овощам;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне три-четыре минуты;
• Приправить солью и красным молотым перцем;
• Перемешать;
• Тушить около пяти минут на среднем огне;
• Готовый тушёный щавель с овощами при желании можно подавать с гарниром или есть как самостоятельное блюдо.

3. Пикантная щавелевая намазка


Щавелевая намазка. \ Фото: pinterest.com.

Щавелевая намазка. \ Фото: pinterest.com.

 

С приходом тепла хочется более лёгких и интересных блюд. Щавелевая пикантная намазка не стала исключением. Она отлично сочетается с гренками, тостами, багетом, ржаными хлебцами, лавашем или тортильями.

Ингредиенты:

• Щавель – 2 больших пучка;
• Ядра грецких орехов – 1,5 стакана;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Перец чили или горький – 1-2 стручка;
• Плавленый сырок – 2-3 шт;
• Кинза – 1 небольшой пучок;
• Петрушка – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.

 
Пикантная намазка из щавеля. \ Фото: bing.com.

Пикантная намазка из щавеля. \ Фото: bing.com.

 

Способ приготовления:

• Плавленые сырки отправить минут на двадцать в морозильник;
• Всю зелень хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Сложить в чашу блендера;
• Ядра грецких орехов подробить скалкой и высыпать к зелени;
• Чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
Высыпать к остальным ингредиентам;
• Сырки нарезать произвольно;
• Выложить в чашу бленкера;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Высыпать к зелени;
• Перебить всё до однородной массы;
• Переложить в стеклянную банку;
• Хранить в холодильнике три-четыре дня, плотно закрывая крышкой.

4. Щавелевое пюре с грибами


Пюре из щавеля. \ Фото:

Пюре из щавеля. \ Фото:

 

Если вы никогда в своей жизни не пробовали щавелевое пюре – то пришло время исправить эту ситуацию. Нежное, лёгкое воздушное блюдо с грибными нотками – то, что надо на перекус жаркими днями.

Ингредиенты:

• Щавель – 2 крупных пучка;
• Шампиньоны средней величины – 10-12 шт;
• Сливки – для подачи;
• Лук зелёный – 2-3 стебля;
• Петрушка и кинза – по 4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сливочное масло – для жарки.
Щавелевое пюре. \ Фото: beaba.co.uk.

Щавелевое пюре. \ Фото: beaba.co.uk.

 

Способ приготовления:

• Щавель тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить крутым кипятком;
• И пропарить пять-шесть минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве сливочного масла;
• Грибы выложить на тарелку;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в ту же сковородку, на которой жарились грибы;
• Готовить около семи минут;
• Щавель, слегка остуженный лук и большую часть грибов выложить в чашу блендера;
• Добавить мелко нарезанную зелень;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перебить до густой кремообразной массы;
• Разложить порционно по тарелкам;
• Заправить сливками;
• Украсить четвертинками грибов и подать к столу.

5. Щавелевые котлеты


Щавелевые котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.

Щавелевые котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Каких только рецептов котлет не существует, да вот только кто мало знает о том, что котлетки можно приготовить из щавеля, которые получаются мега вкусными.

Ингредиенты:

• Щавель – 2 больших пучка;
• Творог жирный (9%) – 1 пачка (250-300);
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Петрушка и кинза (микс) – 1 пучок;
• Манка – для панировки;
• Чернослив без косточки – 5-6 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Масло сливочное – для жарки;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Котлеты из щавеля. \ Фото: texasgranolagirl.com.

Котлеты из щавеля. \ Фото: texasgranolagirl.com.

 

Способ приготовления:

• Всю зелень тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Крупно нарезать;
• Обжарить на сливочном масле пять-шесть минут;
• Остудить;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить творог, произвольно нарезанный чернослив и чеснок;
• Приправить солью и хлопьями чили;
• Перебить до однородной массы с крупинками;
• Сформировать небольшие, равномерные котлеты;
• Обвалять хорошенько в манке;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки со всех сторон.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх