5 вкуснейших блюд, которые стоит включить в свой рацион

Если вы думаете, что щавель – это скучно и банально, и больше двух-трёх блюд из него не приготовить, то спешим развеять ваши мифы и заблуждения. Щавель – не только борщ, суп или салат, это настоящая копилка оригинальных рецептов, о существовании которых вы даже не подозревали. Так что долой все сомнения и скорее готовить всё самое вкусное и лучшее из молодого, сочного щавелька.
1. Щавелевый соус
Щавелевый соус. \ Фото: greatbritishchefs.com.
Просто, быстро, оригинально, а главное – вкусно. Щавелевый соус отлично подойдёт как к мясу, так и рыбе, а также к запечённым овощам, спагетти, рису или картофелю в качестве заправки с приятной кислинкой.
Ингредиенты:
• Щавель – 1 большой пучок;
• Сметана средней жирности – 1 стакан;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Зелёный лук – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 6-8 стеблей;
• Кинза свежая – 6-8 стеблей;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Соус из щавеля. \ Фото: hintofhealthy.com.
Способ приготовления:
• Щавель тщательно вымыть под холодной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в чашу блендера;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс прямо в чашу блендера с щавелем;
• Перебить до однородной массы;
• Добавить сметану;
• Лук, петрушку, кинзу вымыть;
• Просушить;
• Нарезать и высыпать к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Ещё раз всё хорошенько перебить до однородной полугустой консистенции;
• Переложить в стеклянную банку;
• Хранить не более трёх дней в холодильнике, плотно закрыв крышкой.
2. Щавель с овощами
Тушёный щавель с овощами – прекрасная альтернатива рагу. Блюдо получается в меру кислым и сочным.
Ингредиенты:
• Щавель – 1 большой пучок;
• Помидоры с плотной мякотью крупные – 2 шт;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – 1 пучок;
• Мята свежая – 6-8 листиков;
• Соль – по вкусу;
• Перец красный молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Тушёные овощи с щавелем. \ Фото: hvaskalviha.no.
Способ приготовления:
• Щавель вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Добавить к луку;
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Добавить к перцу и остальным ингредиентам;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс прямо в сковороду к остальным овощам;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне семь-десять минут;
• Щавель нарезать и добавить к остальным овощам;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне три-четыре минуты;
• Приправить солью и красным молотым перцем;
• Перемешать;
• Тушить около пяти минут на среднем огне;
• Готовый тушёный щавель с овощами при желании можно подавать с гарниром или есть как самостоятельное блюдо.
3. Пикантная щавелевая намазка
Щавелевая намазка. \ Фото: pinterest.com.
С приходом тепла хочется более лёгких и интересных блюд. Щавелевая пикантная намазка не стала исключением. Она отлично сочетается с гренками, тостами, багетом, ржаными хлебцами, лавашем или тортильями.
Ингредиенты:
• Щавель – 2 больших пучка;
• Ядра грецких орехов – 1,5 стакана;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Перец чили или горький – 1-2 стручка;
• Плавленый сырок – 2-3 шт;
• Кинза – 1 небольшой пучок;
• Петрушка – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пикантная намазка из щавеля. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Плавленые сырки отправить минут на двадцать в морозильник;
• Всю зелень хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Сложить в чашу блендера;
• Ядра грецких орехов подробить скалкой и высыпать к зелени;
• Чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Сырки нарезать произвольно;
• Выложить в чашу бленкера;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Высыпать к зелени;
• Перебить всё до однородной массы;
• Переложить в стеклянную банку;
• Хранить в холодильнике три-четыре дня, плотно закрывая крышкой.
4. Щавелевое пюре с грибами
Пюре из щавеля. \ Фото:
Если вы никогда в своей жизни не пробовали щавелевое пюре – то пришло время исправить эту ситуацию. Нежное, лёгкое воздушное блюдо с грибными нотками – то, что надо на перекус жаркими днями.
Ингредиенты:
• Щавель – 2 крупных пучка;
• Шампиньоны средней величины – 10-12 шт;
• Сливки – для подачи;
• Лук зелёный – 2-3 стебля;
• Петрушка и кинза – по 4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сливочное масло – для жарки.
Щавелевое пюре. \ Фото: beaba.co.uk.
Способ приготовления:
• Щавель тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить крутым кипятком;
• И пропарить пять-шесть минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве сливочного масла;
• Грибы выложить на тарелку;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в ту же сковородку, на которой жарились грибы;
• Готовить около семи минут;
• Щавель, слегка остуженный лук и большую часть грибов выложить в чашу блендера;
• Добавить мелко нарезанную зелень;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перебить до густой кремообразной массы;
• Разложить порционно по тарелкам;
• Заправить сливками;
• Украсить четвертинками грибов и подать к столу.
5. Щавелевые котлеты
Щавелевые котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Каких только рецептов котлет не существует, да вот только кто мало знает о том, что котлетки можно приготовить из щавеля, которые получаются мега вкусными.
Ингредиенты:
• Щавель – 2 больших пучка;
• Творог жирный (9%) – 1 пачка (250-300);
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Петрушка и кинза (микс) – 1 пучок;
• Манка – для панировки;
• Чернослив без косточки – 5-6 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Масло сливочное – для жарки;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Котлеты из щавеля. \ Фото: texasgranolagirl.com.
Способ приготовления:
• Всю зелень тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Крупно нарезать;
• Обжарить на сливочном масле пять-шесть минут;
• Остудить;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить творог, произвольно нарезанный чернослив и чеснок;
• Приправить солью и хлопьями чили;
• Перебить до однородной массы с крупинками;
• Сформировать небольшие, равномерные котлеты;
• Обвалять хорошенько в манке;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки со всех сторон.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии