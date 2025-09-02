Какую роль играл ковёр на стене в советском доме, и почему эта мода возрождается

Настенный ковёр и персидские подушки / Фото: bogatyr.club
Ковры часто сопряжены в нашем сознании с загадочным и потому манящим востоком. Ими украшали стены задолго до советских людей жители арабских стран, откуда, как принято считать, и перекочевала эта причудливая традиция. Очарованные ещё детьми узорчатыми ворсинками вместо шероховатых стен, мы почти не задумывались о практическом предназначении своеобразных элементов интерьера.
Как ни парадоксально, но, согласно легенде, первым в стране ковёр повесил на стену никто иной как император Пётр Первый. Противоречие в том, что государь направлял политику на запад, в Европу, и вдруг решил отдать дань восточным обычаям. Впрочем, в любой легенде можно не только усомниться, но и найти там закономерности.
К слову, ковры, испещрённые именно восточными причудливыми орнаментами, вызывают наибольшее впечатление. Безусловно, использовались активно и местные народные росписи, которые подчёркивали почвеннический дух и преданность своим традициям.
Восток, который также неразрывно связан с плавностью, некоторой степенностью и открывает неторопливые перспективы, заставляет вспомнить о герое русской литературы Илье Обломове, который носит персидский халат, и большую часть жизни возлежит на таком же восточном диване. Погружённые в красоту, мы подчас не можем выбраться из пленяющего омута мечтаний, поскольку мы и без того окружены богатством этих узоров.
Общеизвестная теория касательно появления ковров в СССР связана с тем, что обычай напрямую переняли прямиком из Турции. Не совсем уместно вспоминать связи с Константинополем, однако не стоит забывать, что, если практичный советский человек и переносит к себе что-то чужеродное, он адаптирует это под свои собственные условия, и старается таким образом разрешить множество задач. С повсеместным появлением хрущёвок требовалось обеспечить стены этих хрупких квартир теплом, некоторой звукоизоляцией, и, что самое важное и трудное - привнести в них уют.
Появление колоритного персонажа советской юношеской литературы как старик Хоттабыч также неслучайно и вполне вписывается в рамки наличия в домах расписных ковров. В чём-то люди того времени и правда тянулись к восточной экзотике, этим мотивам и к присущей им заурядности, но не лености. Если углубиться, то и русская и восточная душа весьма таинственна, и, в некотором роде, даже непостижима. Отсюда и ковёр-самолёт, который также похож на волшебные предметы из русских сказок вроде передвижной печки.
В чём же заключались полезные для дома свойства настенного коврового покрытия? Во-первых, многие ковры делали из войлока, что придавало им ещё больше восточного колорита. Верблюжья шерсть и войлок - отлично подавляют звуки, которые быстро просачиваются через тонкие стенки домов. Помимо звукоизоляции, это ещё и утепление, наполненность помещений особым уютом, который был на вес золота. Граждане СССР в большинстве очень ценили жизнь, и старались привнести туда по возможности больше красок и душевности. Ковры было трудно достать, а если всё-таки удавалось, то его размещали на самом видном месте, чтобы любоваться и привлекать взгляды.
Ковры и в советское время были роскошью. Иногда коврами так гордились, что закрывали ими чуть ли не всю поверхность стены. Этим также пользовались, чтобы не клеить на данной стене обои и немного сэкономить и время, и силы. Узорный покров особенно охотно вешали на стенах спален, чтобы создавать ощущение безопасности в огромном мягком и тёплом мире, и заодно сгладить пугающие шероховатости и неровности стен, которые могут навевать плохие сновидения. В деревенских домах до сих пор сохранились нарядные ковры, которые впитывают в себя не меньше пыли, чем яркие половики.
Съёмка видеороликов и блогов на фоне плотного советского ковра в одинаковой мере казалась насмешкой и подчёркиванием оправданного контраста современной жизни. Мода на ретро, старые винтажные(в том числе советские) вещи постепенно возрождается. В жизнь вливаются предметы и веяния, которые ещё пару лет назад казались необратимо канувшими в Лету.
Однако даже сегодня стоит различать напольные и настенные ковры. Представители первого варианта - особенно плотные покрытия, что сохраняет их свойства после выдерживания регулярных нагрузок в длительной перспективе. Настенные покрытия, напротив, всегда делали ставку на дизайн и качество рисунка. Узоры там более богатые, орнаменты сложные и даже гипнотизирующие сознание. После постоянной ходьбы мелкие детали на полу перестанут быть столь чётко-очерченными и выверенными. Сегодня среди таких ковров встречаются настоящие шедевры - не менее примечательные, чем персидские или турецкие образцы древности. Знатоки расскажут вам о веяниях различных художественных школ в расцветке, а сам ковёр на стене вскоре впервые покажется не столько вычурным, сколько утончённым.
