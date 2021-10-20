10 ужасных сказок и легенд, лежащих в основе мультиков Disney

Большая часть фильмов и мультиков «Диснея» основана на старых сказках и легендах. А что объединяет все старые сказки и легенды? Да то, что в них попадаются такие сюжетные повороты, от которых волосы на голове встают и у современных взрослых. Это сегодня все сказочки сладкие до неприличия, а в оригинале-то ничего светлого и доброго не было.
1. «Золушка»
В диснеевской версии Золушка попадает на бал в образе прекрасной принцессы, теряет туфельку и потом принц ищет девушку, которой туфелька бы пришлась в пору. Находит Золушку и они живут вместе долго и счастливо.
В оригинале, написанном Шарлем Перро более 300 лет назад, все происходит примерно так же, только с кровавыми подробностями. В частности, Мачеха заставляет своих дочерей отрезать пятку или большой палец — чтобы туфелька пришлась им в пору. А на свадьбе какие-то бешеные голуби выклевывают Сестрицам глазки. Кстати, советские создатели старой доброй «Золушки», как помнят твои родители, поступили честнее по отношению к оригиналу — там мачеху и сестер тоже немножко унижают (выгоняют из Королевства), хотя и не так брутально.
2. «Спящая красавица»
В версии студии «Дисней» принцесса укалывает пальчик о веретено и засыпает вечным сном. Потом приходит прекрасный принц, будит ее поцелуем и они живут вместе долго и счастливо.
В версии этой сказки Джамбаттиста Базиле все «интереснее». Спящую красавицу у него зовут Аврора и она просыпается не от поцелуя, а в родовых муках — у нее рождаются близнецы. Прекрасный принц в сказке есть, но поцелуем он, ясное дело, не ограничивается. Более того — пока Аврора спит, а в ее чреве развивается новая жизнь, принц успевает жениться. Когда Аврора с детьми приходит в замок, жена принца пытается убить соперницу и ее детей, однако в дело вмешивается король. Он не только запрещает трогать Аврору, но приказывает сыну жениться на девушке, которую тот изнасиловал, пока она спала.
3. «Красавица и Чудовище»
Белль похищена Чудовищем и живет в роскошном замке, а затем познает скрытую красоту своего похитителя. Она влюбляется, целует его и развеивает чары, которые делают его уродливым. Мораль — физическая красота не имеет значения.
В оригинале авторства Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнев, жившей в XVIII веке, Белль отпрашивается у чудовища и отправляется на недельку домой, чтобы побыть с семьей. Сестры, видя как роскошно Белль одета, слушая ее рассказы о беззаботной жизни, пытаются уговорить ее остаться дома подольше. Они надеются, что Чудовище сойдет с ума от обиды на нарушенное обещание вернуться к нему через неделю и в припадке гнева сожрет Белль.
«Белоснежка»
Главной героине мультика пришлось спасаться бегством и жить с семью гномами из-за своей красоты и честности. Ведьма отравила ее с помощью яблока, а гномы отомстили за «смерть» любимицы, придавив ведьму увесистым камушком. Потом из ниоткуда появился прекрасный принц и спас девушку поцелуем.
А вот в оригинале сказки авторства братьев Гримм ведьма умерла вовсе не легкой быстрой смертью. На нее обули раскаленные железные башмаки и заставили танцевать в них до тех пор, пока она не пала замертво от боли и истощения.
5. «Русалочка»
В диснеевской версии русалочка Ариэль, дочь короля моря, обменяла голос на пару ног и отправилась на сушу в поисках любви. Которую и встретила в лице принца Эрика. Вдвоем они прибили ведьму, с которой Ариэль заключила сделку и жили вместе долго и счастливо.
В оригинале Ханса Кристиана Андерсена, написанном в XIX веке, русалочка получила пару ног в обмен на то, что при ходьбе она будет испытывать такую боль, словно ходит по остриям ножей. Поскольку постоянная боль и соблазнение плохо сочетаются, принц в конце концов полюбил другую и женился на ней, а русалочка от горя бросилась в море и стала морской пеной.
«Покахонтас»
В сказке Disney это индианка, которая разговаривает с деревьями, а ее лучший друг — енот. Однажды она влюбляется в англичанина и из-за этого почти начинается война между двумя народами.
Согласно старой индейской легенде Покахонтас — прозвище индейской принцессы Матоака, данное ей отцом Поухатаном — вождем индейского племени поухатанов, жившего на территории современной Виргинии. В 1607 году принцесса спасла английского капитана Джона Смита от смерти в индейском плену, но это ровно все отношения, что между ними были. В конце концов она была похищена европейскими поселенцами, которые держали ее в заложницах. В 17 лет ее выдали замуж за одного англичанина, а в 22 года она умерла по неизвестной причине.
«Геркулес»
В мультике Геракл — младший сын Зевса и Алкмены, который из грязи выбился в князи, то есть попал на Олимп.
В древнегреческих мифах Геракл был довольно брутальным дикарем и очень многие из его подвигов попали бы под разные статьи Уголовного кодекса практической любой страны мира.
8. «Горбун из Нотр-Дама»
В мультике Квазимодо — молодой горбун, который влюбляется в цыганку Эсмеральду и спасает ее от казни.
В оригинальном и совсем не детском произведении «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго Квазимодо не удается спасти Эсмеральду (более того, он нечаянно помогает властям ее схватить) и он наблюдает за ее казнью. Потом он идет на ее могилу и умирает на ней от голода. Годы спустя, когда кто-то открывает ее могилу, их скелеты находятся вместе. При попытке их разделить они превращаются в прах.
9. «Пиноккио»
В диснеевской сказке Пиноккио предстает озорным и милым мальчуганом, сыном плотника, сделанным из полена. В конце концов, несмотря на то, что он подвергает жизнь отца опасности, все заканчивается хорошо и он превращается в настоящего мальчика.
В настоящей сказке Карло Коллоди Пиноккио — редкостный мерзавец без капли харизмы и чувства юмора. Он крадет, обманывает и предает. Даже собственный отец относится к сыну с плохо скрываемым презрением. В конце концов, Лиса и Кот вешают Пиноккио на дереве, приладив в качестве веревки собственный нос «мальчика». В общем, Коллоди писал морализаторскую драму-предостережение, но в современном мире у Пиноккио совсем другой имидж.
10.» Маугли»
У Disney Маугли — мальчик, брошенный родителями в джунглях. Его воспитывают медведь и пантера, который учат его петь и защищаться.
В «Книге джунглей» Редьярда Киплинга есть пара важных штрихов, уточняющих образ Маугли. Например, он безжалостно, с помощью волков и слонов, уничтожает целую деревню и убивает ее жителей, которые похитили его биологических родителей. Позже ему приходится убегать, так как жители деревни решили, что он — злой дух и устроили на него охоту. В конце концов он находит приют в политически правильном на тот момент месте — в деревне, находящейся под управлением британцев.
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