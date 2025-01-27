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Гибель Виктора Цоя: узнайте тайны роковой трагедии «Кино»

15 августа 1990 года не стало лидера группы "Кино" Виктора Цоя, одного из самых известных музыкантов русского рока. Цой прожил всего 28 лет, но оставил песни, которые до сих пор слушают и любят. Официально его смерть произошла из-за аварии: считалось, что он заснул за рулем и столкнулся с автобусом.

 

Однако многие не верят, что это была просто трагическая случайность. Поклонники и близкие люди Цоя выдвигали разные версии, в том числе и о преднамеренном убийстве. Им трудно было принять идею, что такая яркая личность могла погибнуть случайно. Один из администраторов музыкальных групп, Дмитрий Левковский, выражал сомнения в случайности аварии, считая, что Виктор мог бы стать еще более влиятельным для молодежи, особенно если бы выпустил свой новый альбом.

Эти подозрения подкрепляются тем, что многим легче было считать, что в его смерти виноват кто-то конкретный, а не просто случайность.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов утверждает, что версия о несчастном случае с Виктором Цоем неверна. По его мнению, все фото знаменитого «Москвича» Цоя в интернете поддельные, так как на них неправильно указан регистрационный номер. Антипов также отмечает, что на машине видны следы того, что на неё что-то упало – центральная часть кабины вмята, а передняя часть цела, хотя при ДТП повреждения должны быть совсем другими.

Проанализировав ситуацию, Антипов пришёл к выводу, что автомобиль Цоя остановили ещё до встречи с автобусом, а самого музыканта привели в недееспособное состояние. Потом машину оттолкали до поворота, дождались автобуса и направили её навстречу, инсценировав аварию. Несмотря на это, друзья и близкие Цоя говорят, что у него не было врагов, способных на такой поступок, и песни группы «Кино» не имели такой политической и социальной остроты, как им приписали после его смерти. Многие из них не верят, что Цой мог уснуть за рулём.

Директор группы «Кино» Юрий Белишкин также сомневается в этой версии.

Много лет считалось, что следствие доказало, будто Виктор Цой уснул за рулём. Например, в одной статье газеты «Аргументы и Факты» написано, что анализ клеток мозга свидетельствует о том, что Цой заснул из-за усталости. Однако в районе Тукумса, где случилась авария, не было аппаратуры для такого исследования. Провели лишь анализ крови Цоя и водителя автобуса на алкоголь, и оба были трезвы.

Версия о засыпании за рулём была предложена следователем Эрикой Ашмане. Она считала, что Цой мог задремать из-за усталости после рыбалки. Эту версию поддержали многие родственники Цоя, хотя неизвестно, заснул он или просто задумался на дороге. Точно известно, что он был трезв, вопреки слухам о его состоянии.

Многие поклонники предполагали, что Цой мог совершить самоубийство. Это мнение возникло потому, что его последние песни были грустными и меланхоличными. Но такие настроения присутствовали в песнях группы «Кино» и до его смерти.

Эту версию обсуждают в основном фанаты, а не близкие, которые знают, что у Цоя не было суицидальных мыслей. Родные и друзья говорят, что в последнее лето он был полон сил и строил большие планы на будущее. 

Хотя мы не можем точно знать, что бы он успел сделать, понятно одно: Цой оставил своим поклонникам чувство, что «Цой жив!».

 

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