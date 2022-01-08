Почему в СССР презерватив назывался именно «изделием №2»

Загадка презервативов СССР.
Несмотря на некоторые современные мифы, стереотипы и предубеждения о Советском Союзе, в стране был не только интим, но и средства контрацепции, а именно – презервативы. Более того, многие наверняка слышали, что такой в целом простой и хорошо знакомый многим взрослым людям предмет называли в стране советов «изделием №2». Почему же именно «два»?
Вот изделие номер один.
В промышленных масштабах презервативы в СССР начали выпускать только в 50-е годы XX века. В аптеках контрацептивы было принято называть «изделием». Почему в СССР презервативы назывались именно так? На этот счет существует несколько версий. Самая популярная гласит, что цифра в названии резиновых изделий указывала на плотность материала. Существует также популярный миф о том, что противогаз в СССР был изделием «номер один».
Были и такие средства защиты.
Такая постановка вопроса выглядит достаточно забавной и ироничной, ведь и противогаз, и презерватив – средство личной безопасности мужчины. Несмотря на все приличные и не очень аналогии, данная теория, скорее всего, является ошибочной. Дело в том, что в СССР выпуском «изделий» долгое время занимался всего один завод, а именно «Буковский завод резиновых изделий» (кстати, противогазы там тоже делали!).
Вот такие были пачки.
Суть в том, (как многие уже догадались) даже презервативы в СССР были изделием совсем не универсальным и выпускались в нескольких вариантах. Цифра на упаковке, очевидно, указывала на размер. Так «двойка» была средним размером – 18 сантиметров в длину и 5.4 сантиметра в ширину. «Тройки» и «единицы» особой популярностью не пользовались, а потому в народном сознании постепенно и закрепилось за презервативами название «Резиновое изделие №2».
Выглядят почти, как сегодня.
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