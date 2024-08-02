9 правил, которые нужно соблюдать в японском ресторане

Необходимо знать: сначала - постное, потом - жирное.
Правила этикета для японской кухни выходят далеко за пределы «не ставить локти на стол». То, к чему все привыкли, будет выглядеть странно в японском ресторане, и наоборот. В этом обзоре собраны правила поведения, которые необходимо освоить,
чтобы комфортно чувствовать себя в японском ресторане.
1. Не передавайте пищу палочками!
Необходимо знать: нельзя передавать пищу палочками.
В западной и славянской культуре не принято передавать друг другу еду руками, это обычно делают вилкой. У японцев наоборот — нельзя передавать пищу палочками для еды, поскольку это напоминает японцам об обряде пропускания кремированных костей между палочками для еды на похоронах. Чтобы передать еду, нужно положить кусочек на маленькую тарелку и передать именно ее.
2. Не пейте в одиночку!
Необходимо знать: нельзя пить в одиночку.
В японских ресторанах, как наверняка знает любой любитель суши, всегда предлагают саке и пиво. Но стоит быть внимательным и не пить в одиночку. Правила этикета гласят, что нужно сначала наполнить всем стаканы, а затем один из участников застолья должен сказать тост или просто сказать «kanpai», что означает «пьем до дна» на японском языке, после чего все выпивают. Также есть один совет: японцы очень любят наливать напитки друг другу, поэтому стоит налить сначала собеседнику и не удивляться, если он соберется налить в ответ.
3. Не трите палочки!
Необходимо знать: нельзя тереть палочки.
Много кто, доставая деревянные одноразовые палочки для еды из бумажной упаковки, разламывает их и трет друг о друга, чтобы избавиться от заусенцев. В Японии это считается оскорблением. Это показывает, что клиент считает палочки для еды в ресторане низкокачественными. Если вдруг найдется заусенец, то просто нужно попросить новую пару палочек для еды.
4. Не ставьте палочки в рис!
Необходимо знать: никогда не ставьте палочки в рис.
Это кажется естественным: если нужно «передохнуть от еды», чтобы выпить воды или пообщаться с собеседником, то палочки для еды можно воткнуть в рис. Никогда не нужно этого делать. Вертикально стоящие палочки для еды в миске с рисом в Японии можно увидеть только на похоронах (перед гробом умершего ставят миску риса с воткнутыми в него палочками). Вместо этого нужно класть палочки для еды прямо перед собой, параллельно краю стола.
5. Не кладите васаби в соевый соус!
Необходимо знать: нельзя класть васаби в соевый соус.
В хороших ресторанах шеф-повар суши сам помещает правильное количество васаби и соевого соуса на рыбу, чтобы обеспечить идеальный баланс. Однако, если этого не сделано, то нужно макать нигири или суши в соевый соус (рыбой вниз, чтобы рис не рассыпался), а затем уже класть васаби сверху.
6. Кушайте в «правильном» порядке!
Японский ресторан - это вкусно и забавно.
Вероятно, многие не знают, что есть рекомендуемый порядок употребления суши. Для правильного этикета нужно сначала продегустировать белую постную рыбу, а затем перейти к более насыщенной и жирной пище.
7. Используйте влажное полотенце правильно!
Необходимо знать: важно правильно использовать влажное полотенце.
Во многих ресторанах посетителю сразу же после того, как он сел за стол, приносят влажное полотенце. Ни в коем случае его нельзя использовать, чтобы вытереть лицо или шею, даже если очень жарко. Полотенце предназначено исключительно для чистки рук. Сразу после вытирания рук, его нужно сложить и отложить в сторону. Влажное полотенце приносят, потому что вы, как ожидается, человек будет есть руками, поэтому необходимо протереть кончики пальцев.
8. Причмокивайте!
Необходимо знать: причмокивание - это вежливо.
Все привыкли, что чавкать и причмокивать за столом — это крайне дурной тон. В японском этикете все наоборот. На самом деле, рекомендуется сначала выпить жидкость супа мисо из тарелки (при этом причмокивая, поскольку японцы считают, что это помогает раскрыть вкус), а затем съесть заправку палочками. Другой вариант — поднести тарелку ко рту, и сгребать содержимое в рот ложкой. Шеф-повара считают, что причмокивание является признаком удовлетворенности, поэтому не стоит удивляться, сколько шума будет в ресторане.
9. Доедайте все, что заказано!
Необходимо знать: должно съесть все что заказано.
Если не доесть свой заказ и оставить пищу на тарелке, то это будет выглядеть, как дурной тон. Если быть точнее, то это оскорбление шеф-повара, который сделал все «идеально», а также считается расточительством. Нужно заказывать только то, что сможешь съесть. Также предполагается, чтнкуо, наслаждаясь едой, клиент съест каждый кусочек суши, а не будет откусывать и класть полови на тарелку.
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