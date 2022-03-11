7 экстремальных развлечений, в сравнении с которыми американские горки - прогулка для детсадовцев

А вы готовы рискнуть? /Фото: koreaboo-cdn.storage.googleapis.com

1. Страшные мосты в Китае

Некоторых приходится в буквальном смысле затаскивать на мост для «веселой» прогулки. /Фото: cdn0.vox-cdn.com

Мост не для слабонервных. /Фото: koreaboo-cdn.storage.googleapis.com

2. Volcano Boarding

Прокатись с ветерком! /Фото: icdn2.themanual.com

3. Рогатка Sling Shot

Почти что запуск в космос. /Фото: farm9.static.flickr.com

4. Человек-ракета

Почти как Супермен, ощущения явно не хуже. /Фото: roundtheworldwego.com

5. Terror-Dactyl

Чудесный вид, огромная скорость и полные штаны незабываемых впечатлений. /Фото: dailymovesandgrooves.files.wordpress.com

6. Полет в невесомости

Кто не захочет такое попробовать? /Фото: passenger6a.com

7. Huashan Cliffside Path

Огромная высота, постоянное напряжение, непередаваемый экстрим. /Фото: 1.bp.blogspot.com