Уникальное место, где запрещены беспроводные сети и мобильные телефоны

Если ехать из Вашингтона, округ Колумбия, на запад по направлению к Аллеганским горам, то вы попадете в обширную зону, где нет сигналов сотовой связи и запрещены беспроводные сети. Это Национальная зона радиотишины — 34 000 кв. м. Для чего она нужна? В этой местности есть своя «достопримечательность» — крупнейший в мире полноповоротный параболический радиотелескоп, диаметр антенны которого составляет более 100 метров.

А радиосигналы и беспроводные сети опасны для функционирования его уникального оборудования. Телескоп занимает площадь в 9300 кв. м, а по высоте превышает статую Свободы. Зона молчания, установленная в 1958 году, защищает телескоп от помех. Телескоп очень чувствителен. Он исследует радиоволны, излучаемые кометами, планетами , пульсарами, далекими галактиками и ранней Вселенной. Но когда сигнал прошел столь огромный путь издалека, его легко можно заглушить.«Телескоп обладает чувствительностью, равной миллиардам миллиардов миллионов ватт… энергии, которую выдает одна снежинка, падая на землю, — говорит менеджер обсерватории Майк Хольстайн. — Любые человеческие помехи заглушат этот сигнал» . Поэтому здесь установили Зону молчания, и местные жители живут здесь совсем по-другому, нежели другие американцы. Здесь нет не только мобильных телефонов, но и радионянь , микроволновых печей и даже дверных звонков. Майк Хольстайн . «Любые электрические бытовые приборы могут вызвать помехи», — говорит Чак Найдэй, который патрулирует округ Покахонтас, где проживает 8000 человек. Он постоянно ищет источники радиопомех. Всех, кто пользуется «запрещенной» техникой, вежливо просят избавиться от нее. Отсутствие мобильной связи стало результатом другого образа жизни и склада ума в этом районе. Да, жители пользуются интернетом, но разница заключается в том, что, когда они выходят из-за стола, интернет не следует за ними. В Зоне тишины даже запрещены автомобили с бензиновыми двигателями, так как искры от свечей зажигания также излучают электромагнитные волны. В комнате управления телескопом микроволновка есть, но она находится в специально созданном для подобных приборов помещении — вся комната заделана медными пластинами. Здесь разговоры не прерываются звонками, обновлениями статусов и уведомлениями . Здесь родители не сидят на стадионе, уткнувшись в мобильные телефоны, — здесь они смотрят, как их дети играют в футбол.Что будет с этим местом в будущем — пока неясно. На содержание телескопа уходит 14,5 миллиона долларов в год, и Национальный научный фонд, спонсирующий его, уже сообщил о сокращении финансирования к 2017 году. Поэтому помимо поиска сигналов с момента зарождения Вселенной ученые также ищут источники нового финансирования. Один из жителей — Бобби — владелец хозяйственного магазина. Эбби работает в этой мастерской больше полувека. И хотя молодежь здесь на стенку лезет, потому что не имеет возможности купить новый смартфон, люди старшего возраста, наоборот, стремятся переехать сюда — в место, где нет вредных радиоволн и постоянных мобильных звонков . Добро пожаловать! GPS в Зоне молчания разрешен, ведь он использует спутниковую связь и не создает помехи. Вид с телескопа. Маленький телескоп обслуживается той же командой , а горы служат барьером для внешних сигналов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: