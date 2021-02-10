Несказочная история прототипа Питера Пэна: Загубленный талант звезды студии Диснея

Кинокарьера Бобби Дрисколла началась в 5,5 лет и развивалась так стремительно и успешно, что вскоре он стал одним из самых известных американских детей-актеров. В 12 лет он получил премию «Оскар» и много лет сотрудничал со студией «Дисней», послужив прототипом для мультипликационного героя Питера Пэна. Но его падение было таким же стремительным, как и взлет. Почему один из любимцев Диснея ушел из жизни безымянным и забытым в 31 год – далее в обзоре.
Бобби Дрисколл в детстве | Фото: kino-teatr.ru
Бобби Дрисколл родился в 1937 г. в семье продавца и бывшей школьной учительницы. На его артистизм все обращали внимание с самого детства. Развивать свои способности он получил возможность, когда семья переехала из Айовы в Калифорнию. В Лос-Анджелесе мальчик прошел свой первый кастинг и в 5,5 лет получил свою первую роль в фильме «Потерянный ангел». За этой работой последовали новые предложения от режиссеров, и к 10 годам юный актер получал уже до 400 долларов в неделю.
Бобби Дрисколл в детстве | Фото: peoples.ru
В 9 лет Бобби Дрисколл подписал контракт со студией «Дисней» – первый из всех актеров-детей. В те годы его называли «актерским чудом». В 12 лет мальчик стал обладателем молодежной премии «Оскар» за главную роль в фильме «Окно» и получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.
Мальчик, которого в Голливуде называли *актерским чудом* | Фото: kino-teatr.ru
На студии «Дисней» Бобби Дрисколл снялся в фильмах «Песня Юга», «Так дорого моему сердцу» и «Остров сокровищ». Но большую популярность он заслужил не только в качестве киноактера, но и как прототип мультипликационного персонажа – Питера Пэна – в одноименном мультфильме 1953 г.
Бобби Дрисколл в фильме *Песня Юга*, 1946 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Так дорого моему сердцу*, 1948 | Фото: kino-teatr.ru
Начиная с 1937 г., когда Дисней начал выпускать полнометражные цветные рисованные мультфильмы, при их создании он использовал определенную технологию. Моделями для мультипликационных персонажей служили настоящие актеры. Их одевали так же, как их героев, показывали им раскадровки их эпизодов и просили отыграть все движения. В это время аниматоры зарисовывали этюды живых актеров. Начиная с «Золушки» в 1950 г., натурщиков снимали на кинопленку, а затем кадры с моделями «обрисовывали». Актеры в костюмах разыгрывали перед камерами весь сюжет, а аниматоры после этого создавали мультфильм, взяв за основу внешность, движения и мимику актеров. Процесс был очень трудоемким и длительным – за неделю создавали всего 23-24 секунды материала, но результат того стоил. Благодаря этой технологии мультипликационные персонажи выглядели и двигались, как живые люди. Так достигался эффект максимального жизнеподобия.
Бобби Дрисколл на съемках мультфильма *Питер Пэн* | Фото: wday.ru
Бобби Дрисколл на съемках мультфильма *Питер Пэн* | Фото: spletnik.ru
Мультипликационные герои были очень похожи на свои прототипы, и в них несложно было узнать многих известных актеров того времени. Когда Уолт Дисней приступил к работе над мульфильмом «Питер Пэн», он не сомневался в том, кто должен стать моделью для главного героя. На тот момент Бобби Дрисколл снялся уже в нескольких художественных фильмах студии и зарекомендовал себя как один из самых талантливых и многообещающих актеров. Бобби без труда вжился в образ мальчика, который не хочет взрослеть. Он справлялся со многими трюками, летая под потолком на тросах, не хуже, чем взрослые профессиональные актеры.
Питер Пэн и его прототип – Бобби Дрисколл | Фото: wday.ru
Бобби Дрисколл на съемках мультфильма *Питер Пэн* | Фото: spletnik.ru
Бобби Дрисколла называли одним из самых любимых юных актеров Диснея. Он не раз говорил о его одаренности и признавался, что непосредственности этого парня не хватало многим мужским персонажам в предыдущих мультфильмах. Дисней называл его «живым воплощением своей юности». Он очень ценил юного актера и дал ему возможность раскрыть свой талант в полной мере. Бобби не только стал моделью мультипликационного Питера Пэна, но и озвучил своего персонажа. Увы, эта работа стала последней вершиной в его актерской карьере. Мультфильм «Питер Пэн» вышел на экраны в 1953 г., но успех и признание пришли к нему намного позже, только годы спустя. Его до сих пор называют одним из самых недооцененных мультфильмов студии «Дисней» тех времен.
Один из самых известных американских детей-актеров Бобби Дрисколл | Фото: spletnik.ru
Уолт Дисней и Бобби Дрисколл | Фото: spletnik.ru
Закат кинокарьеры Бобби Дрисколла был таким же стремительным, как взлет. После «Питера Пэна» студия досрочно расторгла с ним контракт. Почему это произошло – точно неизвестно. По одной версии, из-за юношеских гормональных проблем на лице актера появилась угревая сыпь, и гримерам приходилось тратить на него слишком много времени. По другой, более вероятной, версии, мальчик попросту повзрослел, изменился, и у студии больше не нашлось для него ролей – Дисней считал, что с такой внешностью он больше похож на хулигана, чем на симпатичного сказочного мальчика. Сам Бобби Дрисколл объяснял это так: «Дисней выкинул меня, как мешок с мусором, как только я перестал быть милым маленьким мальчиком».
Уолт Дисней и Бобби Дрисколл | Фото: spletnik.ru
Один из самых известных американских детей-актеров Бобби Дрисколл | Фото: spletnik.ru
Другие режиссеры, воспринимая его исключительно как «диснеевское чадо», предлагали ему лишь несерьезные роли. Он даже изменил имя с Бобби на Роберт, но это не помогло. Родители забрали его из актерской школы в Голливуде и отдали в обычную. Там он учился плохо и не находил общего языка с ровесниками. Бобби говорил: «Хотел бы я сказать, что мое детство было счастливым, но это будет неправдой. Большую часть времени я был одинок. Детство ребенка-актера ненормальное». Избалованный повышенным вниманием и всеобщим обожанием, он вдруг очутился в обычной среде обычного подростка. Дрисколл попытал счастья на телевидении и в начале 1950-х гг. снялся в нескольких телепроектах и сериалах, но былой славы у него уже не было. Бобби пытался найти работу на Бродвее, но и тут не достиг успехов.
Юноша, которого в Голливуде называли *актерским чудом* | Фото: kino-teatr.ru, spletnik.ru
В повзрослевшем актере уже никто не узнавал юную звезду Голливуда | Фото: spletnik.ru
Творческая нереализованность привела к отчаянию и депрессии, спасение от которых он искал в запрещенных препаратах. Эта зависимость подорвала его здоровье. Его отправили на лечение в клинику, после чего Дрисколл на какое-то время примкнул к студии Энди Уорхола и начал писать картины, которые даже выставляли в музее Лос-Анджелеса. Но от пагубных привычек Бобби Дрисколл так и не избавился. В последние несколько месяцев своей жизни он бродяжничал и скитался по заброшенным домам, о чем говорил: «Я стал битником и бродягой. У меня не было дома. Моя одежда находилась в доме моих родителей, но я нигде не жил». В одном из них и обнаружили его тело почти через месяц после того, как ему исполнился 31 год. Рядом с ним были пустые бутылки из-под алкоголя. Причина ухода – якобы сердечный приступ – не была официально заверена. При нем не было документов, и бывшую звезду Голливуда похоронили как бродягу, безымянным, в могиле для бедных. Его тело было опознано по отпечаткам пальцев только спустя несколько месяцев…
В повзрослевшем актере уже никто не узнавал юную звезду Голливуда | Фото: spletnik.ru
Бобби Дрисколл | Фото: spletnik.ru, kino-teatr.ru
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